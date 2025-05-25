Новинка имеет 2 ГБ ОЗУ и аккумулятор на 3000 мАч.

Компания TCL представила свой новый кнопочный раскладной телефон Flip 4 5G, позиционируемый в качестве надёжного и простого устройства с современными возможностями связи, пишет издание Gizmochina.

Телефон-раскладушка TCL Flip 4 5G оснащается 1.77-дюймовым внешним и 3.2-дюймовым внутренним LCD-экраном, чипсетом Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. На тыльной стороне устройства размещается 5-Мп камера.

Автономную работу новинки поддерживает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч, которая, по словам производителя, заряжается менее чем за два часа, при полной зарядке обеспечивая до двух дней работы или до сорока часов разговоров.

Источник фото: Gizmochina

Модель снабжена большой физической клавиатурой, слотом расширения для карты памяти microSD, 3.5-мм аудиоразъёмом, портом USB Type-C, FM-радио, поддерживает стандарты 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и поставляется с предустановленной KaiOS 4.0 с рядом встроенных приложений, включая браузер, проигрыватель, календарь и записную книжку.

Стоимость TCL Flip 4 5G в американской рознице составляет 80 долларов США.