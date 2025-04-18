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Смартфоны Samsung среднего класса начнут получать One UI 7 только в июне
Подразделение Samsung опубликовало обновлённый список устройств.

Развёртывание One UI 7 нельзя назвать гладким, что связано не только с задержкой выпуска первой публичной бета-версии обновления, но и с приостановкой развёртывания глобального релиза по всему миру. Как сообщает издание GSMArena, компания Samsung пересмотрела график выхода стабильных сборок One UI 7, а индийское подразделение производителя опубликовало обновлённые планы компании.

Источник фото: Gizmochina

Как и ранее, флагманские мобильные устройства Samsung последнего поколения будут в числе первых моделей, которые получат обновление до One UI 7 в апреле, в мае на получение апдейта смогут рассчитывать владельцы топовых моделей прошлых поколений, тогда как обладателям смартфонов среднего класса, принадлежащих к сериям Galaxy A, F и M, придётся ждать до июня. Последними же моделями в списке будут Galaxy Tab A9 и Galaxy Tab A9+, которые получат обновление лишь в июле.

Подробный график развёртывания стабильной версии One UI 7 выглядит следующим образом:

Апрель 2025

  • Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra
  • Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6

Май 2025

  • Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra
  • Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5
  • Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4
  • Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3
  • Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ и Galaxy Tab S9 Ultra
  • Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ и Galaxy Tab S8 Ultra

Июнь 2025

  • Galaxy A16 5G, A35, A55, A34, A54, A25, A05s, A15, A73 5G, A14, A14 5G, A33 5G, A53 5G, A06
  • Galaxy M16, M35, M55, M55s, M15, M05, M34 5G, M14, M14 5G, M33, M53
  • Galaxy F16, F15, F55, F05, F34, F54, F14, F14 5G
  • Galaxy Tab S9 FE and Galaxy Tab S9 FE+

Июль 2025

  • Galaxy Tab A9 and Galaxy Tab A9+

Отмечается, что данный перечень был составлен для Индии, но с учётом развёртывания предыдущих версий One UI вряд ли будет сильно отличаться от других стран.

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#samsung #one ui 7
Источник: gsmarena.com
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