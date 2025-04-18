Подразделение Samsung опубликовало обновлённый список устройств.

Развёртывание One UI 7 нельзя назвать гладким, что связано не только с задержкой выпуска первой публичной бета-версии обновления, но и с приостановкой развёртывания глобального релиза по всему миру. Как сообщает издание GSMArena, компания Samsung пересмотрела график выхода стабильных сборок One UI 7, а индийское подразделение производителя опубликовало обновлённые планы компании.

Источник фото: Gizmochina

Как и ранее, флагманские мобильные устройства Samsung последнего поколения будут в числе первых моделей, которые получат обновление до One UI 7 в апреле, в мае на получение апдейта смогут рассчитывать владельцы топовых моделей прошлых поколений, тогда как обладателям смартфонов среднего класса, принадлежащих к сериям Galaxy A, F и M, придётся ждать до июня. Последними же моделями в списке будут Galaxy Tab A9 и Galaxy Tab A9+, которые получат обновление лишь в июле.

Подробный график развёртывания стабильной версии One UI 7 выглядит следующим образом:

Апрель 2025

Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6

Май 2025

Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3

Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ и Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ и Galaxy Tab S8 Ultra

Июнь 2025

Galaxy A16 5G, A35, A55, A34, A54, A25, A05s, A15, A73 5G, A14, A14 5G, A33 5G, A53 5G, A06

Galaxy M16, M35, M55, M55s, M15, M05, M34 5G, M14, M14 5G, M33, M53

Galaxy F16, F15, F55, F05, F34, F54, F14, F14 5G

Galaxy Tab S9 FE and Galaxy Tab S9 FE+

Июль 2025

Galaxy Tab A9 and Galaxy Tab A9+

Отмечается, что данный перечень был составлен для Индии, но с учётом развёртывания предыдущих версий One UI вряд ли будет сильно отличаться от других стран.