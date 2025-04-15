Точные причины приостановки пока не ясны.

После достаточно длительной задержки Samsung наконец-то приступила к глобальному развёртыванию стабильной версии One UI 7, но, как оказалось, счастье владельцев ряда смартфонов, в том числе серии Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, которые первыми получили апдейт, было недолгим — как сообщает издание Neowin со ссылкой на сообщение информатора Ice Universe, производитель приостанавливает развёртывание стабильного релиза One UI 7.

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По данным информатора, в сборке One UI 7 для Galaxy S24 в Южной Корее был обнаружен серьёзный баг, что послужило причиной приостановки развёртывания обновления не только для этой страны, но и во всех регионах, включая Китай.

Издание не располагает подробностями относительно проблем, которые вынудили Samsung пойти на крайние меры, приостановив развёртывание стабильной версии One UI 7 по всему миру, но журналисты SamMobile упоминали, что апдейт содержит баг в Secure Folder, ставящий под угрозу сохранность конфиденциальных данных в Галерее.

В настоящее время неизвестно, когда именно будет возобновлена программа обновления до One UI 7, поэтому владельцам мобильных устройств Samsung необходимо запастись терпением.