Новейшая оболочка была установлена на Galaxy Z Fold6.

Производители смартфонов активно готовятся к предстоящему релизу стабильной версии Android 16 — компания Samsung также не отстаёт в данном направлении, о чём свидетельствуют появившиеся в сети Интернет скриншоты One UI 8 на базе новейшей ОС, пишет издание Neowin со ссылкой на материал Smartprix.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что на опубликованных скриншотах представлена альфа-версия One UI 8, установленная на смартфоне Samsung Galaxy Z Fold6 и основанная на ОС Android 16. На изображениях видно, что экран приветствия новой сборки, равно как и страница информации о программном обеспечении, остались практически без изменений по сравнению с One UI 7, тогда как ряд других элементов получили правки.

В частности, в приложении «Галерея» каждая строка меню теперь имеет собственную иконку, а в приложении «Мои файлы» раздел «Категории» обрёл отдельные плитки для категорий файлов, а также видоизменённый индикатор объёма хранилища.

Кроме того, функция Now Brief, появившаяся в One UI 7 для флагманских смартфонов серии Galaxy S25, в One UI 8 может быть доступна для большего количества моделей, причём более старых, в том числе Galaxy Z Fold6 и Z Flip6.

Источник фото: Neowin/Smartprix

Отмечается, что список улучшений One UI 8 не будет ограничиваться изменениями, указанными в материале, тем более, что на опубликованных скриншотах представлена предварительная сборка.