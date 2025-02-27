Апдейт должен выйти к концу текущей недели.

Запуску новой серии игровых видеокарт GeForce RTX 50 сопутствует целая вереница различных проблем, которые Nvidia старается постепенно решить — в их список входит и появление «чёрных экранов» у некоторых владельцев новинок, и некоторые производители уже выпустили новую версию vBIOS, устраняющую данный недочёт, но Nvidia готовит ещё более простое решение в виде обновления графического драйвера, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Nvidia/Asus

Сообщается, что свежая версия графического драйвера GeForce Game Ready, решающая проблему с возникновением «чёрного экрана» на видеокартах Nvidia, будет выпущена к концу текущей недели.

Жалобы на появление «чёрного экрана» поступали не только от владельцев новейшей серии игровых видеокарт GeForce RTX 50, но и от обладателей моделей линеек GeForce RTX 40 и RTX 30, а в качестве временного решения пользователи снижали частоту обновления до 60 Гц или использовали стандарт PCIe 4.0 вместо 5.0.

Кроме того, существует решение в виде обновления vBIOS, в частности, от MSI, и некоторые владельцы видеокарт GeForce RTX 50 сообщили об успешном его применении, хотя апдейт графического драйвера выглядит более простым способом решения возникшей неполадки.

Проблема с «чёрным экраном» является далеко не единственной для моделей серии RTX 50, причём ряд из них носят не программный, а аппаратный характер — ряд обладателей новинок столкнулся с недостающим числом ROP, а некоторые владельцы жалуются на оплавленные кабели питания.