Ситуация с проблемными моделями GeForce RTX 50 продолжает развиваться.

Проблема с недостающими блоками растеризации (Raster Operating Units, ROP) в некоторых моделях видеокарт серии GeForce RTX 50 оказалась гораздо шире, чем предполагалось ранее — если первоначально речь шла только о видеокартах GeForce RTX 5090/RTX 5090D, то спустя несколько дней Nvidia подтвердила, что GeForce RTX 5070 Ti также может страдать от нехватки ROP, а свежее сообщение пользователя gingeraffe90 на платформе Reddit указывает на то, что аналогичная ситуация наблюдается и с GeForce RTX 5080.

Источник фото: Nvidia

Как сообщает издание Neowin, владелец GeForce RTX 5080 Founders Edition опубликовал скриншот утилиты GPU-Z, указывающий на то, что видеокарта не досчиталась 8 ROP – вместо 112 блоков видеоадаптер имеет только 104, то есть на 7 % меньше.

Источник фото: Neowin/gingeraffe90/TechPowerUp

Как выяснили чуть ранее журналисты издания TechPowerUp, меньшее количество ROP может влиять на производительность в ряде игр — наибольшее падение в тестах для GeForce RTX 5090 достигало 5.6 %.

Компания Nvidia также подтвердила, что сниженное число ROP приводит к уменьшению быстродействия в среднем на 4 %, отметив, что это касается лишь графической производительности, в то время как в задачах с применением технологий искусственного интеллекта и рабочих нагрузках падений быстродействия быть не должно.

Интересно, что в сообщении Nvidia, опубликованном ранее, говорилось лишь о GeForce RTX 5090/RTX 5090D и RTX 5070 Ti, тогда как GeForce RTX 5080 не упоминалась, поэтому данный случай, судя по всему, является первым из обнародованных.