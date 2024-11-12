Чип от MediaTek был протестирован в целом ряде бенчмарков.

В течение первых двух месяцев осени основные производители мобильных чипсетов представили свои новые топовые модели, заставив некоторых пользователей активно изучать результаты тестов новинок, чтобы не ошибиться с выбором — очередное тестирование было проведено Golden Reviewer, показав высокую эффективность графического процессора SoC MediaTek Dimensity 9400, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Gizmochina

В тестах, графический процессор Immortalis-G925, которым оснащается чипсет MediaTek Dimensity 9400 в составе смартфона Vivo X200 Pro, показал себя с лучшей стороны — в частности, в бенчмарке 3DMark Steel Nomad Light он набрал 2449 баллов при общем потреблении 9.4 Вт, обогнав GPU, которым оснащается Apple A18 Pro, на 21% по очкам и на 37.5% в эффективности.

В бенчмарке 3DMark Wildlife Extreme результат Immortalis-G925 составляет 6506 баллов, а в тесте трассировки лучей Solar Bay достигает 11 817 очков — это на 28 и 38% больше по сравнению с графическим процессором в составе A18 Pro. Показатели эффективности также наглядны — чип от MediaTek демонстрирует преимущество в данных тестах, достигающее 38 и 34%.

Источник фото: NotebookCheck/Golden Reviewer

К сожалению, ещё один конкурент MediaTek Dimensity 9400, а именно Qualcomm Snapdragon 8 Elite, в данном тестировании не участвовал, хотя более ранние тесты раскрывали превосходство Immortalis-G925 над своим соперником в ряде случаев.