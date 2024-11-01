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В тестах Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Elite не удалось выявить однозначного лидера
Чип от MediaTek оказался силён в комбинированных нагрузках и тестах GPU, а чипсет от Qualcomm превзошёл соперника по быстродействию CPU.

В начале октября состоялся анонс флагманского мобильного чипа нового поколения MediaTek Dimensity 9400, а спустя пару недель был представлен его соперник, Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Обе новинки станут основой для топовых моделей смартфонов, которые дебютируют в конце текущего или начале следующего года, поэтому тесты производительности новинок в настоящий момент представляют особый интерес.

Источник фото: GSMArena

К счастью, у журналистов издания GSMArena в распоряжении оказались флагманские модели Realme GT7 Pro с чипом Snapdragon 8 Elite и Vivo X200 Pro с чипсетом Dimensity 9400, которые и были ими протестированы в ряде бенчмарков.

Чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite оснащается ядрами собственной разработки Oryon, включая два ядра Oryon V2 Phoenix L с частотой до 4.32 ГГц и шесть ядер Oryon V2 Phoenix M с частотой до 3.53 ГГц. Чипсет MediaTek Dimensity 9400 имеет более скромные частоты — одно ядро Cortex-X925 работает на частоте до 3.63 ГГц, три ядра Cortex-X4 достигают частоты 3.3 ГГц, а четыре ядра Cortex-A720 имеют частоту до 2.4 ГГц.

В однопоточном и многопоточном тестах Geekbench чипсет Snapdragon 8 Elite предсказуемо превосходит соперника на 15 и 10 % соответственно, набирая 3127 и 9509 баллов соответственно, в то время как в комбинированных нагрузках бенчмарка AnTuTu уже Dimensity 9400 берёт верх, оказываясь быстрее конкурента на 6 %.

В тестах 3DMark Wild Life Extreme и Solar Bay графический процессор Immortalis-G925 в составе Dimensity 9400 обходит Adreno 830 в Snapdragon 8 Elite на 7-8 %.

Отмечается, что в предыдущие годы чипы от Qualcomm превосходили своих конкурентов от MediaTek, но с выходом нового поколения чипсетов ситуация несколько изменилась, и единоличного лидера выделить достаточно трудно. При этом обе флагманские модели имеют весьма высокую производительность, поэтому покупатели топовых смартфонов не останутся разочарованными.

#qualcomm #mediatek #dimensity 9400 #snapdragon 8 elite
Источник: gsmarena.com
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