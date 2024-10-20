Steam Deck 2 обеспечит заметный рост производительности и длительное время автономной работы
Компания Valve работает над своей новой портативной игровой консолью Steam Deck 2, которая должна обеспечить скачок в производительности без ущерба для времени автономной работы — об этом в интервью изданию Reviews.org рассказал представитель Valve Лоуренс Янг, пишет сайт NotebookCheck.
Источник фото: PCGamesN
По словам Янга, практика ежегодного выпуска новых моделей игровых приставок может быть не совсем честной для пользователей, так как данная стратегия предоставляет лишь небольшие улучшения, в то время как Valve планирует дождаться значительного повышения быстродействия, при этом не жертвуя временем автономной работы.
В качестве примера приводится малое количество различий между APU Ryzen 7 7840U и Ryzen 7 8840U — фактически, новая модель не приносит увеличения производительности, а отличается от предшественника только модернизированным NPU, чего явно недостаточно для выпуска новой игровой консоли.
В интервью изданию Press Start Лоуренс Янг подтвердил, что портативная игровая консоль Steam Deck 2 уже находится в разработке.
Вполне возможно, что Valve представит свою новую модель после дебюта процессора AMD Ryzen Z2, оснащённого процессорными ядрами на базе Zen 5 и iGPU на RDNA 3.5, который должен стать основой для целого ряда игровых приставок.
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила