Компания Valve работает над своей новой портативной игровой консолью Steam Deck 2, которая должна обеспечить скачок в производительности без ущерба для времени автономной работы — об этом в интервью изданию Reviews.org рассказал представитель Valve Лоуренс Янг, пишет сайт NotebookCheck.

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По словам Янга, практика ежегодного выпуска новых моделей игровых приставок может быть не совсем честной для пользователей, так как данная стратегия предоставляет лишь небольшие улучшения, в то время как Valve планирует дождаться значительного повышения быстродействия, при этом не жертвуя временем автономной работы.

В качестве примера приводится малое количество различий между APU Ryzen 7 7840U и Ryzen 7 8840U — фактически, новая модель не приносит увеличения производительности, а отличается от предшественника только модернизированным NPU, чего явно недостаточно для выпуска новой игровой консоли.

В интервью изданию Press Start Лоуренс Янг подтвердил, что портативная игровая консоль Steam Deck 2 уже находится в разработке.

Вполне возможно, что Valve представит свою новую модель после дебюта процессора AMD Ryzen Z2, оснащённого процессорными ядрами на базе Zen 5 и iGPU на RDNA 3.5, который должен стать основой для целого ряда игровых приставок.