Отечественная мобильная ОС AltPhone разрабатывается уже несколько лет.

Отечественные разработчики из компании «Базальт СПО» трудятся над своей новой операционной системой, получившей название AltPhone и предназначенной для мобильных устройств, сообщает издание CNews.

реклама

Источник фото: Pixabay

Отмечается, что товарный знак AltPhone был зарегистрирован «Базальт СПО» некоторое время назад, а сейчас компания подтвердила, что он принадлежит новой мобильной ОС, которая находится на этапе разработки и ещё до конца не готова. При этом о степени готовности AltPhone в компании не сообщили, заявив лишь, что работы над ней ведутся на протяжении более двух лет, поэтому дата релиза данного продукта остаётся под вопросом.

Что касается программного кода, то для разработки AltPhone специалисты «Базальт СПО» пошли по проторенному пути, использовав ядро Linux в качестве основы для своей мобильной ОС. Также представители компании сообщили, что для создания продукта будут применяться компоненты из репозитория «Сизиф».

Данными о размерах финансовых вливаний в свой новый проект разработчик не делится, но, по подсчётам аналитиков, для создания подобного продукта потребуется несколько сотен миллионов рублей, что вполне соответствует возможностям «Базальт СПО», прибыль которой в прошлом году составила более 600 млн рублей.

Несмотря на фиксируемый разработчиком интерес к отечественным мобильным ОС со стороны ряда крупных компаний, у AltPhone будет целый ряд конкурентов, причём соперничать придётся не только с такими крупными игроками, как Google и Apple, операционные системы которых, Android и iOS, согласно данным StatCounter, занимают 74.64 и 24.96 % отечественного рынка соответственно, но и с российскими, имеющими долю менее 0.4 %.

Как отмечают российские эксперты, к настоящему времени отечественные мобильные ОС не готовы конкурировать с западными аналогами по целому ряду параметров, но в будущем, если разработчики приложат достаточно усилий, ситуация может улучшиться, а появление ещё одной российской операционной системы, предназначенной для мобильных устройств, может положительно сказаться на качестве отечественных ОС.