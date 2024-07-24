Новинка появилась на сайте China Telecom.

Компания OPPO работает над своим новым смартфоном, который получил название OPPO A3x 5G и должен сменить модель прошлого поколения, OPPO A2x — новинка уже появлялась в нескольких базах данных, а сегодня была замечена на сайте China Telecom, благодаря чему были раскрыты характеристики и внешний вид устройства, говорится в материале издания Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Согласно данным, опубликованным на сайте China Telecom, смартфон OPPO A3x 5G, имеющий модельный номер PKD130, оснащается 6.67-дюймовой LCD-панелью с разрешением 1600x720 пикселей, аккумулятором на 5100 мА·ч и представлен в следующих конфигурациях оперативной памяти и накопителя — 4 ГБ+128 ГБ, 6 ГБ+128 ГБ и 8 ГБ+256 ГБ.

Новинка получила плоский дизайн с чуть выступающим модулем камеры на задней панели и дисплеем, имеющим круглый вырез для селфи-камеры, тонкие боковые рамки и более толстый нижний «подбородок».

Основная камера новинки будет представлена сенсором с разрешением 32 Мп, сочетаясь с дополнительным модулем на 2 Мп. На фронтальной стороне располагается 8-Мп камера для селфи.

Размеры устройство составляют 165.79x76.14x7.68 мм, а его вес достигает 185.7 г. Новинка будет выпускаться в фиолетовом (Purple), розовом (Cloud Feather Pink) и белом (Starlight White) цветах.

Смартфон получит поддержку Wi-Fi, Bluetooth и обзаведётся портом USB Type-C, а также 3.5-мм аудоразъёмом. Работать новинка будет на ОС Android 14.

Информации о модели чипсета устройства данная утечка не предоставляет, но ранее стало известно, что новинка будет оснащена чипом Qualcomm Snapdragon 680.