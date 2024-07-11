iQOO Neo 9S Pro+ получил чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Китайская компания iQOO сегодня презентовала четвертую модель в линейке смартфонов Neo 9, получившую название Neo 9S Pro+ и отличающуюся от других представителей серии флагманским чипсетом, но при этом сохраняющую остальные ключевые характеристики, сообщает издание Gizmochina.

реклама

Источник фото: Gizmochina

Дизайн смартфона iQOO Neo 9S Pro+ повторяет внешний вид других представителей линейки — новинка имеет плоскую рамку с двумя модулями камеры круглой формы на задней панели.

Устройство оснащается производительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, дополненным выделенным чипом iQOO Q1 для повышения быстродействия в играх, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти. Отвод тепла от компонентов смартфона осуществляется системой охлаждения 6K VC, а питанием устройство снабжает аккумуляторная батарея на 5500 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 120 Вт.

На передней панели новинки можно обнаружить 6.78-дюймовый дисплей, изготовленный по технологии OLED, со встроенным ультразвуковым 3Д-сканером отпечатков пальцев, разрешением 1.5K, максимальной яркостью 1400 нит и частотой обновления 144 Гц, а также 16-Мп селфи-камеру, а на тыльной стороне расположилась 50-Мп основная камера с датчиком Sony IMX921 и оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольный объектив с разрешением 50 Мп.

Камера, расположенная на задней панели новинки, даёт возможность снимать видео в разрешении до 8K в обычном режиме и до 1080p при замедленной съёмке.

Устройство функционирует на OriginOS 4, основанной на Android 14, и имеет целый набор функций с использованием технологий искусственного интеллекта. Новинка предлагается в следующих цветовых оформлениях — белом (Star White), голубом (Buff Blue) и чёрном (Fighting Black).

Стоимость базового варианта iQOO Neo 9S Pro+ с 12 ГБ ОЗУ и 256-ГБ накопителем составляет 2999 юаней (412 долларов), за конфигурацию 12 ГБ+512 ГБ просят 3399 юаней (467 долларов), версия 16 ГБ+256 ГБ оценена в 3299 юаней (454 доллара), модификация 16 ГБ+512 ГБ стоит 3699 юаней (509 долларов), а цена старшего варианта с 16 ГБ+1ТБ достигает 4099 юаней (564 доллара).