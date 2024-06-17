Дизайн HMD Slate Tab 5G вдохновлён серией Nokia Lumia.

К предстоящему смартфону HMD Skyline, внешне являющемуся двойником известной модели прошлых лет Nokia Lumia 920, может присоединиться и планшет HMD Slate Tab 5G, который будет иметь черты дизайна Lumia, говорится в публикации сайта Gizmochina.

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Источник фото: X/smashx_60

Как утверждает информатор smashx_60, планшет HMD Slate Tab 5G получит 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, графический процессор Adreno 710, 10.6-дюймовую IPS-панель с разрешением 2000x1200 точек и частотой обновления 90 Гц, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 2.2 объёмом 128 ГБ, а также слот расширения для карт памяти microSD.

Устройство оснастят основной камерой с разрешением 13 мегапикселей и диафрагмой f/1.8, а также 8-мегапиксельной широкоугольной селфи-камерой. Поставляться планшет будет с операционной системой Android 14.

Новинка будет иметь плоский дизайн с красочными цветами, что было присуще моделям Lumia. Кроме того, устройству приписывают наличие аккумулятора на 9250 мА·ч с возможностью быстрой зарядки мощностью 30 Вт, 3.5-мм разъёма для наушников, двух динамиков, а также поддержку 5G, Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.2 и рукописного ввода при помощи стилуса.

Информацией о дате запуска и стоимости планшета HMD Slate Tab 5G источник пока не располагает.