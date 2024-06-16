Новинка получит название HMD Skyline.

Несколько недель назад в сети Интернет появилась информация о возрождении узнаваемого дизайна смартфона Nokia Lumia 920 в новой модели HMD Skyline, а сейчас информатор smashx_60 публикует больше подробностей о будущей новинке, сообщается в материале сайта NotebookCheck.

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Как сообщает информатор, смартфон HMD Skyline будет выпущен в двух вариантах, отличающихся заявленными сроками поддержки — стандартная вариация будет получать обновления Android и безопасности в течение трёх лет, а для бизнес-версии (Business Edition) период выпуска апдейтов безопасности будет расширен до пяти лет.

Утверждается, что стандартный вариант HMD Skyline будет представлен в четырёх цветовых оформлениях с ценником в 459 евро за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 499 евро за 12 ГБ, а модель HMD Skyline Business Edition получит строгий чёрный дизайн и будет оценена в 520 евро за модификацию с 8 ГБ ОЗУ. Все версии должны быть снабжены накопителем объёмом 256 ГБ.

Источник фото: NotebookCheck/X/smashx_60

На представленных информатором рендерах видно, что смартфон HMD Skyline внешне весьма схож с Nokia Lumia 920, хотя и имеет более скруглённые углы, вырез для селфи-камеры на фронтальной стороне, а также более тонкие рамки экрана.

Ранее стало известно, что новинка может обзавестись чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, снабжённым 4 производительными ядрами ARM Cortex-A78 с тактовой частотой до 2.4 ГГц и 4 эффективными ядрами Cortex-A55 с частотой до 1.95 ГГц, экраном, выполненным по технологии AMOLED, с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, 108-Мп основной камерой с датчиком Samsung ISOCELL HM2 и 2-Мп модулем на задней панели, камерой для селфи и видеозвонков на 32 Мп, аккумулятором на 4900 мА·ч с 33-Вт проводной зарядкой и ОС Android 14.

Ожидается, что запуск смартфона HMD Skyline состоится в середине июля текущего года.