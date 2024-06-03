Мировые державы продолжают вносить свой вклад в изучение нашей Солнечной системы, но существует ещё множество загадок на ближайших к Земле планетах — о перспективах исследования одной из ближайших к нам планет высказался известный американский предприниматель Илон Маск, пишет новостное издание «РИА Новости».

Источник фото: Pixabay

Как заявил в социальной сети X миллиардер из США, комментируя сообщение научного паблика Black Hole о Каллисто, на спутниках Юпитера человечество ждёт немало разнообразных вещей, представляющих практический интерес.

Каллисто является вторым по величине спутником Юпитера, уступая только Ганимеду, и был впервые подробно изучен автоматическим космическим аппаратом «Галилео», который достиг орбиты газового гиганта в 1995 году и в течение нескольких лет изучал его спутники.

В настоящий момент целый ряд стран планирует запустить свои собственные космические станции для исследования Юпитера и его спутников, в список которых входит американская миссия Europa Clipper, предназначенная для изучения Европы и стартующая осенью текущего года, китайская «Тяньвэнь-4» и российская «Лаплас-П».

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Кроме того, в прошлом году Европейским космическим агентством был запущен космический корабль в рамках проекта JUICE, предполагающего исследование системы Юпитера.

Помимо прогнозов о Юпитере, Маск активно продвигает тему о колонизации человечеством Марса, отмечая, что для достижения данной цели будет необходимо около миллиона человек, часть из которых не вернётся обратно на Землю, хотя такая возможность и будет, а также несколько миллионов тонн полезной нагрузки, которую планируют постепенно переправлять на «красную планету» в течение двадцати лет.