Компания Microsoft расширяет возможности своих продуктов.

Первая половина текущей недели была достаточно богата на анонсы новых устройств и продуктов от Microsoft – компания презентовала свои новые гибридные планшеты Surface Pro следующего поколения, беспроводную клавиатуру Surface Pro Flex, противоречивую функцию Recall, о которой негативно высказался Илон Маск, а также ряд других своих новинок.

Как говорится в материале сайта TechSpot, разработчики из Microsoft также расширили возможности «Проводника» в Windows 11, добавив несколько новых функций, позволяющих облегчить работу ИТ-специалистам и обычным пользователям.

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Источник фото: Techspot

Сообщается, что софтверный гигант добавил возможность интеграции «Проводника» с системами управления версиями, такими как Git, позволяя управлять своими проектами, отслеживая изменения, просматривая комментарии к коммитам и наблюдая за статусом своих репозиториев, что уменьшит необходимость использования сторонних инструментов. Данное нововведение может оказаться полезным не только программистам, но и другим пользователям Windows 11, работающим над своими проектами.

Кроме того, «Проводник» получил способность осуществлять сжатие файлов, используя не только привычный для Windows формат ZIP, но и более продвинутый 7z, имеющий возможность шифрования AES-256 и обладающий гораздо более высокой степенью сжатия, а также TAR, хорошо знакомый для пользователей Linux.

Отмечается, что «Проводник» в ОС Windows 11 научился работать с разнообразными форматами архивов, такими как 7z, TAR, RAR, TXZ и TZST, в прошлом году, но его возможности были ограничены лишь способностью открывать и просматривать архивы, а обновление позволяет и сжимать файлы непосредственно из контекстного меню, не используя сторонние программы.