Стартовая стоимость клавиатуры Surface Pro Flex составляет $450.

В процессе своего мероприятия, посвящённого анонсу новых продуктов, Microsoft представила не только гибридные планшеты Surface Pro следующего поколения, но и беспроводную клавиатуру Surface Pro Flex, которая может приобретаться отдельно и имеет целый ряд возможностей, пишет сайт NotebookCheck.

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Сообщается, что клавиатура Surface Pro Flex работает по беспроводному каналу связи стандарта Bluetooth LE и совместима не только с новейшими моделями Surface Pro одиннадцатого поколения, но и Surface Pro 8, 9 и 10, а благодаря встроенному аккумулятору ёмкостью 495 мА·ч новинка способна функционировать в течение 41 часа без необходимости подзарядки. Вес новой клавиатуры составляет 340 грамм.

Отмечается, что для беспроводной работы Surface Pro Flex требует ОС Windows 11. Кроме того, клавиатура имеет углубление для пера Surface Slim Pen.

К отличительным особенностям Surface Pro Flex также относят наличие клавиши Copilot, позволяющей вызывать ИИ-ассистента Microsoft в Windows 11 для решения целого ряда задач, и усовершенствованный тачпад, способный вибрировать в ответ на жесты и распознающий различные степени давления.

Источник фото: Microsoft

Клавиатура Surface Pro Flex существенно расширяет возможности планшетов Surface Pro, позволяя использовать их в качестве ноутбуков. Кроме того, благодаря наличию беспроводного интерфейса, клавиатурой можно пользоваться на определённом удалении от устройства, а после окончания работы установить её с тыльной стороны экрана.

Новая клавиатура доступна в синей и чёрной цветовых гаммах, а её появление в продаже ожидается во второй половине июня текущего года со стартовой стоимостью 450 долларов США.