Специалисты высказывают опасения по поводу механизмов работы функции «Recall».

Жалобы на возможный сбор персональных данных в Windows 11 исходили от ряда пользователей сразу после релиза данной версии ОС, но новая функция от Microsoft может вызвать дополнительные опасения со стороны клиентов компании — как говорится в материале сайта Ars Technica, софтверный гигант представил свою новую разработку, позволяющую пользователям восстанавливать свои предыдущие действия, но, в то же время, вызывающую у специалистов некоторое беспокойство по поводу сохранности конфиденциальных данных.

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Источник фото: Pixabay

Новая функция «Recall», работающая на новейших устройствах Copilot Plus PC под управлением ОС Windows 11, позволяет клиентам Microsoft совершать поиск и восстанавливать свои предыдущие действия за определённый промежуток времени, что достигается путём записи всего, что пользователь совершает на своём компьютере.

Принцип действия новой функции заключается в том, чтобы делать снимки активного экрана каждые несколько секунд, а затем хранить их на накопителе, чтобы пользователь мог получить доступ к изображениям за определённый период, предоставляя контекст для конкретных действий или моментов времени. Также существует возможность поиска в различных видео с последующей расшифровкой и даже переводом при помощи искусственного интеллекта.

Хотя Microsoft утверждает, что данные «Recall» хранятся в зашифрованном виде и привязаны к учётной записи конкретного пользователя, некоторые эксперты считают, что злоумышленники или некие заинтересованные структуры могут получить доступ к необходимой учётке и завладеть конфиденциальной информацией, учитывая тот факт, что функция пока что не научилась скрывать пароли, данные кредитных карт и другие сведения, касающиеся непосредственно пользователя.

Высказал своё негативное мнение о данной функции от Microsoft и известный американский предприниматель Илон Маск, который отреагировал на видеоролик главы Microsoft Сатьи Наделлы, назвав данное нововведение эпизодом из сериала «Чёрное зеркало», который, как известно, в гротескной форме описывает негативное влияние передовых технологий на повседневную жизнь людей. Также он добавил, что обязательно отключит эту функцию. Ряд других пользователей тоже неодобрительно восприняли это нововведение от Microsoft.

Отмечается, что, помимо опасности утечки конфиденциальных данных, функция «Recall» будет дополнительно нагружать процессор, а также требовать свободное место на накопителе, составляющее как минимум 50 ГБ, что также может отпугнуть некоторых пользователей.