Новые планшеты Surface Pro доступны в различных вариациях по цене от $1000.

Компания Microsoft официально представила своё новое поколение гибридных планшетов Surface Pro, оснащённых новейшими SoC от Qualcomm, усовершенствованными камерами, опциональным OLED-дисплеем и расширенными возможностями, говорится в публикации сайта Neowin.

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Новые планшеты Surface Pro относятся к одиннадцатому поколению, но получили и альтернативное название Copilot Plus Surface Pro, которое, судя по всему, и будет в дальнейшем продвигаться Microsoft, указывая на внедрение технологий искусственного интеллекта, расширяющих способности новых устройств.

Новые модели Surface Pro представляют собой устройства «2-в-1» и снабжаются новейшей клавиатурой Surface Pro Flex Keyboard, работающей по беспроводному каналу связи, что позволяет использовать её на некотором удалении от гибридного планшета, и оснащённой настраиваемой тактильной сенсорной панелью, а также углублением для пера.

Покупатели Surface Pro могут выбирать из нескольких вариантов, самый доступный из которых, оценённый в $1000, оснащается стандартным IPS-дисплеем и чипом Qualcomm Snapdragon X Plus, а более дорогой с ценником от $1500 предлагает 13-дюймовый OLED-дисплей PixelSense Flow с разрешением 2880x1920, частотой 120 Гц, контрастностью 1 000 000:1 и защитным стеклом Gorilla Glass 5, а также более производительную SoC Qualcomm Snapdragon X Elite.

Источник фото: Neowin

Новинки доступны в модификациях с 16 и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, а также с твердотельным накопителем с PCI Express 4.0 объёмом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Кроме того, устройства имеют два разъёма USB4, QHD-камеру на фронтальной панели и 10-Мп камеру на задней, поддерживают стандарты Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7, а варианты с 5G должны появиться чуть позже в текущем году.

В своих новых моделях Microsoft особо выделяет расширенные способности искусственного интеллекта и весьма возросшую производительность по сравнению с устройствами предыдущего поколения, достигающую +90 % в некоторых задачах.

Гибридные планшеты Surface Pro выпускаются в чёрной, платиновой, синей или золотой цветовых гаммах. В настоящий момент новинки доступны в официальном магазине Microsoft.