Название новому атомоходу ещё не дано.

На фоне растущего интереса ведущих держав мира к природным богатствам Арктики Россия наращивает свой ледокольный флот для обеспечения надёжного судоходства в северных водах — как сообщает издание «Военное обозрение», ссылаясь на материал пресс-службы Балтийского судостроительного завода, в текущем месяце будет произведена закладка шестого ледокола проекта 22220, относящегося к серии «Арктика».

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Процесс строительства атомохода «Арктика»

Источник фото: Сделано у нас / Алексей, форум Airbase.Ru

Согласно опубликованной информации, дать старт строительству нового атомохода корабелы Балтийского завода планируют уже через несколько дней, а именно 26 января сего года. О названии нового судна ещё доподлинно не известно, но губернатор Волгоградской области в своих предыдущих выступлениях говорил, что одним из вариантов является «Сталинград».

Строительство пятого и шестого атомоходов проекта 22220 осуществляется судостроителями Балтийского завода по заказу Атомфлота на деньги, выделенные как из бюджетных источников финансирования, так и из частных, с вводом в строй в конце 2028 и 2030 года соответственно.

Благодаря двухосадочной системе, работающей с применением специальных цистерн, позволяющих уменьшать и увеличивать осадку судов, ледоколы серии «Арктика» имеют возможность эффективно функционировать как в открытом море, так и в руслах рек на мелкой воде. Трёхметровый лёд — не препятствие для новых атомоходов.

На текущее время группировка ледоколов проекта 22220 включает в себя три судна — «Арктика» является флагманом, а «Сибирь» и «Урал» входят в состав серии и числятся первым и вторым ледоколами данного типа. На очереди третий и четвёртый атомоходы, получившие названия «Якутия» и «Чукотка», которые должны включиться в работу в текущем и 2027 году.

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Хотя Россия в настоящий момент обладает наиболее мощным ледокольным флотом в северных морях, свои притязания на Арктику заявляют и другие государства, в частности США, которые не так давно в одностороннем порядке значительно расширили границы своего континентального шельфа, в том числе в арктических водах.