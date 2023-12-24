Штаты объявили об увеличении площади своего континентального шельфа.

Нарастающая потребность развитых стран в целом ряде полезных ископаемых и обострение борьбы за ресурсы в целом мире заставляет правительства некоторых государств совершать решительные шаги — США в одностороннем порядке расширили границы территории океанского дна, на которую, по их мнению, они имеют право, говорится в материале издания Bloomberg.

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Источник фото: РИА Новости

Как отмечает источник, границы расширенного континентального шельфа США значительно увеличились — согласно новой карте, Штаты отныне претендуют на часть территорий Арктики и Берингова моря, находящихся в зоне экономических интересов Российской Федерации и Канады, а также расширили свои притязания в водах Тихого, Атлантического океанов и Мексиканского залива.

При этом площадь расширенного континентального шельфа, на который заявляют свои права США, составляет около 1 млн квадратных километров, что почти на четверть больше размеров Хабаровского края.

Источник фото: Bloomberg, US Department of State

Согласно международному праву, любая страна может претендовать на полезные ископаемые не только в границах своей исключительной экономической зоны, простирающейся на 200 миль, но и в пределах собственного континентального шельфа, чем и пытаются воспользоваться США.

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По мнению экспертов, континентальный шельф Штатов весьма богат не только на нефть и газ, но и на целый ряд металлов, в том числе редкоземельных, необходимых в производстве электроники, автомобилестроении, зелёной энергетике и других отраслях, поэтому желание США расширить зону своего влияния вполне объяснимо, но у России есть собственные планы на разработку полезных ископаемых в этой зоне Арктики и Мирового океана, что может спровоцировать конфликт интересов.