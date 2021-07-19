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Коротко о модуле TPM 2.0 и его активации через BIOS в материнских платах MSI для успешного запуска Windows 11

Как известно, совсем недавно Microsoft объявила о выходе Windows 11. Вместе с тем часть пользователей сообщает, что для установки нового Windows требуется модуль TPM 2.0. Но так ли это на самом деле? Попробуем разобраться.

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Начнем с простого. Что такое TPM? TPM – это криптографический модуль в материнской плате, который нужен для установки ОС Windows 11. Хорошая новость состоит в том, что этот модуль встроен в мат платы Intel, начиная с сотой серии чипсетов, а также в AMD Ryzen. Таким образом, если ваша мат плата соответствует данным требованиям, то о наличии модуля TPM можно не беспокоиться. Вам просто нужно активировать этот модуль в настройках BIOS.

Рекомендуем посетить сайт Intel для того, чтобы получить больше информации как о Intel PTT (Intel Platform Technology), так и TPM 2.0

В качестве иллюстрации ниже приводим таблицу материнских плат компании MSI с поддержкой модуля TPM 2.0:

С остальным списком рекомендуем ознакомиться тут:

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Intel

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ВАЖНО: речь в таблице идет НЕ о совместимости мат плат с Windows 11, а о возможности активации модуля TPM 2.0 через настройки BIOS.

* Если у вас нет уверенности в том, что ваша системная плата поддерживает TPM 2.0, то чек лист можно найти на сайте Intel

** Внимание: процессоры Intel 6th/7th Gen/X-Series 9000/78xx не находятся в списке совместимости по состоянию на 1 июля 2021.

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AMD

* Ryzen 1000, как и Ryzen Threadripper 1000 (Zen1) не находятся в списке совместимости. Информация на сайте Microsoft

TPM в MSI BIOS. Как правильно настроить?

Первым делом жмем Del и заходим в bios.

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Далее - "Settings\Security\Trusted Computing"

Если у вас GSE Lite, то "Security Device Support" ищите через «Security\Trusted Computing\»

Проверка TPM

Актуальность TPM можно найти в BIOS и в Windows 10.

Посмотрите видео - здесь

Для BIOS

После активации «Security Device Supported» перезапустите BIOS, но только не забудьте сохранить изменения. Сразу после перезапуска вы увидите актуальную версию TPM.

В Windows 10

Жмем Windows + R, чтобы открыть "tpm.msc". Актуальная версия находится в «Управление TPM».

О WINDOWS 11

Как мы уже отметили, криптографический модуль TPM 2.0 является важной особенностью, необходимой для установки и запуска Windows 11. К компонентам вашего компьютера также есть определенные требования по совместимости. Рекомендуем скачать программу PC Health Check, чтобы узнать о совместимости вашего ПК с Windows 11.

Если в ходе проверки увидите надпись как на скриншоте ниже, то ваш ПК совместим с Windows 11 и проблем с запуском не должно быть.

Если проблема с совместимостью имеется, то появится всплывающее окно, на котором будем сказано, что ваш ПК не может произвести запуск Windows (скрин ниже). Совместимость с TPM 2.0 при этом имеется. Возможно, что проблема кроется в CPU (Ryzen 7 1700X, как пример), который не подходит к ОС.

Информация, необходимая для установки и запуска Windows 11 - здесь

Подробный список совместимых процессоров- AMD, Intel