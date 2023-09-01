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Приветствую Вас, друзья.

В цикле прошлых статей я рассказал о первом в мире мультикалиберном многоцелевом ручном реактивном гранатомёте РПГ-32, а также о двух его модификациях - иорданском 107мм RPG-32SF PGML "Raptor" и белорусском 105мм PAGL "Палица". В данном же посте я хотел бы рассказать о ветеране югославских войн, иногда называемом "югославским РПГ-2" - РБ М57.

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Одна из первых модификаций РБ М57

История создания РБ М57: РРБ М49

Почти сразу после возникновения Югославской Народной Армии возникла острая необходимость в оснащении противотанковыми средствами. Военным руководством страны был разработан «План военной промышленности и кораблестроения на 1947-1951 годы», в соответствии с которым пехотные подразделения должны были получить новые противотанковые средства. Было 2 пути:

делать упор на создание или закупку противотанковых ружей (преимущественно советских образцов: ПТРД, ПТР, что в будущем было бесперспективным;

делать упор на закупку реактивных противотанковых гранатомётов, кои были щедро предоставлены Соединёнными Штатами в виде М9А1 "Bazooka" и M20A1B1 "Super Bazooka" в количествах 1000 (99600 ракет М6А1) и 4890 (419114 ракет) соответственно.

Был и третий, гораздо более сложный, но более перспективный путь: создание собственного ручного противотанкового гранатомёта. Югославия, которая позже стала лидером Движения Неприсоединения, выбрала этот независимый сложный и тернистый путь.

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В 1949 году на вооружение ЮНА был принят ручной противотанковый гранатомёт РРБ М49 (Ручни Реактиван Бацач М49), разработанной в 1946-1947 годах Институтом №11, отделом Военно-технического института.

РРБ М49 - первый югославский ручной реактивный гранатомёт

РРБ М49 конструкции Мешичека представлял из себя трубу из металла с установленной пистолетной рукояткой управления огнём, прицельными приспособлениями, планкой для установки оптического прицела и сошками. Реактивный выстрел был сборным. Он состоял непосредственно из кумулятивной противотанковый мины под названием "Срно" с новым взрывателем типа К-301 и картонной коробки метательного заряда красного цвета, снаряжённая чёрным порохом (~420 грамм) и песком, расположенными в нескольких "отсеках" внутри заряда. При выстреле песок должен на некоторое время увеличить давление пороховых газов внутри ствола. "Срно" была способна пробивать около 100мм гомогенной брони - это показали испытания в 1948 году. Безоткатный гранатомёт системы Мешичека выстреливал реактивную мину со скоростью около 87 м/с на дальность около 300 метров, эффективная дальность составляла 200 метров. Подготовленный гранатомётчик мог произвести до 3 выстрелов в минуту.

Принцип действия взрывателя типа К-301

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Гранатомёт Мешичека обладал ударно-спусковым механизмом оригинальной конструкции. Он представлял из себя расположенную под стволом пистолетную рукоятку, вставляющийся в неё магазин под холостые патроны калибра 5,6мм, продольно скользящий затвор и ствол от одной из малокалиберных винтовок.

Оператор-гранатомётчик должен был вставить ствол кумулятивную мину, в рукоятку магазин, заряженный холостыми патронами, дослать один из них с помощью продольно-скользящего затвора и произвести нажатие на спусковой крючок. Раскалённые пороховые газы попадали в ствол, а после прогорания картона детонирует пороховой заряд, выбрасываю "Срно" в направлении цели.

До конца 1949 года промышленность изготовила около 230 М49, а начавшаяся эксплуатация тут же выявила ряд недостатков. Улучшенный вариант получил обновлённую прицельную сетку, позволяющую быстрее вычислить необходимые поправки, антабки для ремня, изменилась система плечевого упора и крепление для оптического прицела. В 1950 в качестве стандартной гранаты для гранатомёта Мешичека стала использоваться мина М50 с новым взрывателем типа К-302, который обеспечивал детонацию снаряда даже при больших углах встречи с целью. К-301 не мог похвастаться такой особенностью.

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В 1950 было произведено 6625 М49, в 1951 - 3437. Последние единицы гранатомёта были собраны в 1952 году в количестве всего лишь 20 штук. У гранатомёта были некоторые серьёзные неисправимые проблемы, а обилие американских гранатомётов, в чём-то даже превосходящих югославский РРБ, окончательно определили судьбу гранатомёта Мешичека. Он использовался до конца шестидесятых, пока полностью не был вытеснен новым гранатомётом - М57.

В 1952 году руководство ЮНА поставило задачу разработать новый гранатомёт, который не требовал бы холостых патронов в качестве "поджигателя", а также был бы гораздо дешевле, надёжнее и эффективнее РРБ М49. Запрос на начало таких опытно конструкторских работ был отправлен на завод "Крушик" в городе Валево и в Военно-технических институт в Белграде. Заводом-производителем для серийных поставок в армию должен был стать "Црвена Застава" в городе Крагуевац. Было представлено 3 образца такого гранатомёта от разных проектировщиков и конструкторов:

Конструкторы Военно-технического завода в Валево представили доработанный вариант М49, получивший упрощённый ударно-спусковой механизм и более дешёвую технологию производства. Большая унификация с ранними М49 заинтересовала военных, однако из-за сложности производства и не слишком высоких характеристик вскоре сотрудники ЮНА потеряли интерес.

Другой вариант модернизации М49 представил коллектив завода "Црвена Застава", заменивший холостые патроны на специальные капсюли-воспламенители, располагающиеся в барабане с шестью ячейками, который мог вращаться по аналогии с револьверами. Этот вариант не отвечал нескольким важнейшим требованиям военных, так что и интереса к итогу работы "Црвена Застава" не было. После этого попытки улучшить М49 не предпринимались.

Самым удачным стал полностью новый гранатомёт конструкции Тодора Цветича из Института вооружений. Он использовал наработки некоторых других инженеров и применил новые конструкторские решения. Именно этот гранатомёт заинтересовал военных и в будущем получил обозначением М57.

Конструкция М57 и его модификаций

М57 представлял из себя трубу из металла калибра 44мм (армированного пластика в последних модификациях 1990-х годов) с плечевым упором, открытыми прицельными приспособлениями, креплением для оптического прицела и рукояткой управления огнём с УСМ оригинальной конструкции, работающим по аналогии с револьверами (двойного действия).

Ударно-спусковой механизм конструкции Тодора Цветича образца 1957 года, применяемый на М57 всех модификаций

Надкалиберная граната с максимальным диаметром корпуса 90 мм получила хвостовую трубку с несколькими прорезями, а также подпружиненные плоскости стабилизатора. Перед выстрелом гранатометчик должен был задвигать плоскости стабилизатора в прорези и помещать хвостовую часть гранаты в ствол. После покидания ствола стабилизатор раскрывался и заставлял гранату вращаться. В хвостовой части гранаты помещался метательный заряд – 93 г пороха. Два капсюля размещались на хвостовой трубке, рядом с метательным зарядом. Предполагалось, что в случае осечки одного из капсюлей гранатометчик сможет повернуть гранату на 180° и произвести выстрел при помощи второго.

В 1956 году завод "Црвена Застава" произвёл 15 гранатомётов конструкции Цветича после того, как М57 прошёл испытания без каких-либо серьёзных нареканий, а выявленные недостатки были оперативно исправлены. В 1958 было собрано 50 единиц М57 для прохождения войсковых испытаний. К этому времени все недостатки были устранены. Это позволило гранатомёту Цветича успешно пройти все испытания, получить войсковой индекс РБ М57 и поступать в войска.

Серийное производство гранатомётов стартовало в конце 50-х. Достаточно долгое время никаких нареканий у военных не было, однако, через 4 года, в 1964, из частей стали поступать жалобы на появление трещины в стволе в районе задней антабки для ремня. Оказалось, что неправильная технология сварки приводила к ослаблению металла и его более быстрому выходу из строя вследствие воздействия термических и механических нагрузок. Чтобы не списывать тысячи гранатомётов, "Црвена Застава" решила провести масштабные ремонтные работы. В условиях военных мастерских на заднюю часть ствола гранатомёта наматывалась плотным слоем 1,5мм стальная оцинкованная проволока, а также устанавливались новые кольца для крепления ремня. Такая модификация получила обозначение РБ М57 Отремонтированный. Позже жалоб на трещины не поступало.

Во избежание подобных инцидентов в будущем, "Црвена Застава" изменили технологию сварки, при помощи которой крепились все наружные элементы. Также был утолщён ствол. Такой вариант РПГ получил обозначение М57А1. Он стал самым малочисленным в производстве (всего около 4331 единицы за 1965-1967 годы).

Чуть позже появилось модификация М57А2. От предыдущих версий он отличался кольцами плечевого упора и улучшенными антабками, утопленными в специальные углубления. Стал наиболее многочисленным в производстве - около 12600 единиц.

Незадолго до окончания производства базовой модели М57, "Црвена Застава" стала производить её сразу в отремонтированном виде.

Сверху вниз: М57, М57 Отремонтированный, М57А1 и М57А2

Была ещё одна самая последняя, несерийная модификация , получившая условный индекс М57А3. Она получила облегчённый корпус, облицованный армированным пластиком, улучшенную многоцелевую бронебойную кумулятивно-осколочно-фугасную гранату, доработанную рукоятку управления огнём и дневной-ночной лазерозащищённый оптический прицел с увеличением 3.5х. Дальность стрельбы у данной модификации выросла до 450 метров, а бронепробиваемость поднялась с 270-320мм до 380мм гомогенной брони.

РБ М57А3 с многоцелевой бронебойной кумулятивно-осколочно-фугасной гранатой и лазерозащищённым дневным-ночным оптическим прицелом

М57 и его модификации активно использовались всеми сторонами конфликтов на пространстве бывшей Югославии, наравне с другими противотанковыми средствами, такими как М79 "Оса" и М80 "Золя", при этом он продемонстрировал отличные боевые качества, особенно в условиях городского боя. Не один бронетранспортёр был уничтожен точным выстрелом именно из М57 или его модификаций. Универсальный дневной-ночной лазерозащищённый прицел обеспечивает безопасную работу оператору даже при использовании противником боевых лазеров.

На этом всё. До встречи, друзья.

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