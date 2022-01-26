Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: умная 2K камера Xiaomi, мультиметр и другое

В этой подборке будут самые удачные и удивительные находки на Aliexpress, которые набирают популярность. Каждый товар выбран по самой низкой цене и у проверенного продавца. Если понравилась подборка, обязательно поставь лайк
[ ] для раздела Блоги
+
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
<b>RX 6500XT в продаже</b>

Мобильный радиатор

Цена $4

КУПИТЬ ТУТ

Универсальная USB-система охлаждения. Данный прибор можно использовать в качестве держателя для телефонов. Встроенный вентилятор защищает смартфон от перегревания.

реклама

Подпишитесь на Telegram канал и группу вконтакте, там найдете еще больше интересных товаров и купонов.

Пусковое устройство для авто

Цена $40

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Baseus - Baseus 20000 мАч - 70mai

Пусковое портативное устройство поможет завести вашу машину при разряженном аккумуляторе. Одной из особенностей устройства является его термостойкость и работоспособность в температурном режиме от -20 до 60 градусов.

Портативный насос Xiaomi

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена $36

КУПИТЬ ТУТ

Компактный насос со встроенным аккумулятором, которого достаточно для накачки шин полноформатного внедорожника. Благодаря встроенным профилям позволяет сделать то же самое с мячами, воздушными шариками и многим другим.

Увлажнитель воздуха Deerma

Цена $18

реклама

КУПИТЬ ТУТ - Deerma F628 - ТУТ

  • объем бака для воды: 5 л
  • расход воды: 350 мл/ч
  • одновременное использование в качестве увлажнителя и ароматизатора 
  • обслуживаемая площадь: 30 кв.м

Мультиметр LOMVUM

Цена $17

КУПИТЬ ТУТ - RICHMETERS RM113D - ТУТ

Это многофункциональный измерительный прибор который объединяет в себе: вольтметр, амперметр, омметр. Должен быть у каждого мужика дома.

Умная 2K камера Xiaomi

Цена $37

КУПИТЬ ТУТ - уличная

Снимает камера в разрешении 2304*1296. Линза с большой диафрагмой F 1.4 позволяет значительно улучшить количество входящего света, детализировать изображение даже при слабом свете. Может снимать даже ночью при полном отсутствии света. Видео сохраняется на Micro SD или в облако. 

Строительный степлер

Цена $22

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ

Используется для крепления различных конструкций и материалов, металлическими скобами и гвоздями. Число ударов рабочей части 30 ударов в минуту. Используются скобы размером от 8 до 14 мм.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi aliexpress алиэкспресс гаджеты электроника подборка дешевые товары находки товары для мужиков
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Force WiFi
19
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M5
10
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
31
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 Ti VS GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
32
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600Q)
8
Битва ветеранов: CPU Core i7-7700K и Ryzen 7 1700X в связке с GPU GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64
118
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 объемом 2 ТБ
10
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: январь 2021
51
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
34
Обзор беспроводного пылесоса ILIFE Easine W100
11

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 Ti VS GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
23 января 2022 32
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: январь 2021
19 января 2022 51
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
12 января 2022 22
Битва ветеранов: CPU Core i7-7700K и Ryzen 7 1700X в связке с GPU GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64
21 января 2022 118
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
18 января 2022 34
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti: тестирование в играх с классическим рендерингом
16 января 2022 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Везучий майнер добыл Биткоинов на 17.7 миллионов рублей с помощью собранного на коленке ASIC
13
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
224
Известный майнер посоветовал не покупать видеокарты для майнинга Эфира из-за наступления криптозимы
63
Цены видеокарт RTX 3000 и RX 6000 начали падать на фоне обвала доходности майнинга - 3DCenter
73
Три дешёвых смартфона Xiaomi получили стабильную глобальную MIUI 13 на Android 12 раньше срока
+
В Geekbench AMD Ryzen 9 6900HX серьезно обошел предшественника, но оказался медленнее конкурента
8
24 января Биткоин продолжил дешеветь, а аналитики уже назвали прошедшую неделю худшей за 8 мес
68
Биткоин перешёл к росту, а эксперты РБК ожидают подорожания до $200 000 из-за тренда «buy the dip»
39
Dogecoin потерял большую часть стоимости, а эксперты ожидают исчезновения мемных криптовалют
11
Биткоин вернулся к росту, а аналитики Cryptonews ожидают сильного падения криптовалюты до $25 000
33
В Казахстане и Киргизии наблюдаются отключения электричества на фоне роста количества майнеров
43
Пиковый «онлайн» Steam приблизился к 30 миллионам пользователей
4
Илон Маск пообещал съесть гамбургер в прямом эфире, если McDonald’s начнёт принимать Dogecoin
11
В преддверии релиза Dying Light 2 в первой части серии пройдёт новое игровое событие
7
Партнёры AMD назвали сроки увеличения поставок и снижения цен на видеокарты
27
Курс доллара вырос до 79 рублей, а курс евро - до 89 рублей
362
Анонсирована Daomei Village — польский «клон» Stardew Valley про деревню, императора и великое прощение
1
28 смартфонов Huawei получат стабильную прошивку EMUI 12 до конца марта
2
Скальпер рассказал о доходе с перепродажи игровых приставок и видеокарт в размере 4 740 000 р в мес
28
Radeon RX 6500 XT vs Radeon RX 570 – лучшая бюджетная видеокарта или обычная пустышка в тесте Bk
13

Популярные статьи

Сказ о том, как я старый планшет андроидом прошивал (туда и обратно)
26
Большая зимняя распродажа лицензионных ключей c 90% скидками – Windows 11 стоит всего $15.60
Собираем оптимальный игровой ПК на противоречивой видеокарте AMD Radeon RX 6500 XT
39
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M5
10
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
31
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть третья
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Force WiFi
19
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 4
+

Сейчас обсуждают

Леонид Голубков
05:05
Чурка она и в Африке чурка!!! Пхахаха
Стоит ли покупать GeForce GTX 1080 Ti на вторичном рынке – лучшая геймерская видеокарта в тестах WG
Леонид Голубков
05:04
Почти вся серия 10ки уже не актуальна, майнили на них или нет,чип уже очень уставший. Не рекомендую к покупке, очень большой шанс купить кота в мешке!
Стоит ли покупать GeForce GTX 1080 Ti на вторичном рынке – лучшая геймерская видеокарта в тестах WG
Furmanoff
05:02
"маркетинг не стареет" говорили они..
Инсайдер подтвердил двухкратный рост производительности видеокарт RTX 40 в сравнении с RTX 30
Виктор Викторович
05:02
ну тот 8 ядерник от интел до сих пор ибет и может, а 1700х - просто помойка, рожденная мертвой.
Битва ветеранов: CPU Core i7-7700K и Ryzen 7 1700X в связке с GPU GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64
Виталий Абрашкин
04:58
Nova3 тоже могли бы обновить, там тоже кирин970
28 смартфонов Huawei получат стабильную прошивку EMUI 12 до конца марта
Виктор Викторович
04:56
ну 7700к в однопотоке конечно размажет этот мусор на 1700.
Битва ветеранов: CPU Core i7-7700K и Ryzen 7 1700X в связке с GPU GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64
Сергей Шибко
04:51
Ок, иди переплати в 3 раза за новое видло. А мы пока на устаревших 1080ти посидим, пока крипту не запретят
Стоит ли покупать GeForce GTX 1080 Ti на вторичном рынке – лучшая геймерская видеокарта в тестах WG
Сергей Шибко
04:49
В интернете прочитали или владеете? У меня вот есть. И в 2к все летает за 60+ даже на старичке 4790к. Бедные жертвы маркетинга должны оправдывать выкинутые на ветер деньги
Стоит ли покупать GeForce GTX 1080 Ti на вторичном рынке – лучшая геймерская видеокарта в тестах WG
Виктор Викторович
04:46
бюджетки - это 6600 обе версии, а это просто затычка в pcie разъем.
Собираем оптимальный игровой ПК на противоречивой видеокарте AMD Radeon RX 6500 XT
N1ghtwish
04:43
580=>680, 780ti=>980ti, 980ti=>1080ti Да, может быть не везде 2 раза, но где-то разница действительно доходила до 2х раз
Инсайдер подтвердил двухкратный рост производительности видеокарт RTX 40 в сравнении с RTX 30
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем