Мобильный радиатор

Цена $4

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Универсальная USB-система охлаждения. Данный прибор можно использовать в качестве держателя для телефонов. Встроенный вентилятор защищает смартфон от перегревания.

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Пусковое устройство для авто

Цена $40

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Пусковое портативное устройство поможет завести вашу машину при разряженном аккумуляторе. Одной из особенностей устройства является его термостойкость и работоспособность в температурном режиме от -20 до 60 градусов.

Портативный насос Xiaomi

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Цена $36

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Компактный насос со встроенным аккумулятором, которого достаточно для накачки шин полноформатного внедорожника. Благодаря встроенным профилям позволяет сделать то же самое с мячами, воздушными шариками и многим другим.

Увлажнитель воздуха Deerma

Цена $18

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КУПИТЬ ТУТ - Deerma F628 - ТУТ

объем бака для воды: 5 л

расход воды: 350 мл/ч

одновременное использование в качестве увлажнителя и ароматизатора

обслуживаемая площадь: 30 кв.м

Мультиметр LOMVUM

Цена $17

КУПИТЬ ТУТ - RICHMETERS RM113D - ТУТ

Это многофункциональный измерительный прибор который объединяет в себе: вольтметр, амперметр, омметр. Должен быть у каждого мужика дома.

Умная 2K камера Xiaomi

Цена $37

КУПИТЬ ТУТ - уличная

Снимает камера в разрешении 2304*1296. Линза с большой диафрагмой F 1.4 позволяет значительно улучшить количество входящего света, детализировать изображение даже при слабом свете. Может снимать даже ночью при полном отсутствии света. Видео сохраняется на Micro SD или в облако.

Строительный степлер

Цена $22

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Используется для крепления различных конструкций и материалов, металлическими скобами и гвоздями. Число ударов рабочей части 30 ударов в минуту. Используются скобы размером от 8 до 14 мм.



