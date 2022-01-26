Недорогие и полезные товары с AliExpress: умная 2K камера Xiaomi, мультиметр и другое
Мобильный радиатор
Цена $4
Универсальная USB-система охлаждения. Данный прибор можно использовать в качестве держателя для телефонов. Встроенный вентилятор защищает смартфон от перегревания.
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Пусковое устройство для авто
Цена $40
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Пусковое портативное устройство поможет завести вашу машину при разряженном аккумуляторе. Одной из особенностей устройства является его термостойкость и работоспособность в температурном режиме от -20 до 60 градусов.
Портативный насос Xiaomi
Цена $36
Компактный насос со встроенным аккумулятором, которого достаточно для накачки шин полноформатного внедорожника. Благодаря встроенным профилям позволяет сделать то же самое с мячами, воздушными шариками и многим другим.
Увлажнитель воздуха Deerma
Цена $18
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- объем бака для воды: 5 л
- расход воды: 350 мл/ч
- одновременное использование в качестве увлажнителя и ароматизатора
- обслуживаемая площадь: 30 кв.м
Мультиметр LOMVUM
Цена $17
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Это многофункциональный измерительный прибор который объединяет в себе: вольтметр, амперметр, омметр. Должен быть у каждого мужика дома.
Умная 2K камера Xiaomi
Цена $37
Снимает камера в разрешении 2304*1296. Линза с большой диафрагмой F 1.4 позволяет значительно улучшить количество входящего света, детализировать изображение даже при слабом свете. Может снимать даже ночью при полном отсутствии света. Видео сохраняется на Micro SD или в облако.
Строительный степлер
Цена $22
Используется для крепления различных конструкций и материалов, металлическими скобами и гвоздями. Число ударов рабочей части 30 ударов в минуту. Используются скобы размером от 8 до 14 мм.
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