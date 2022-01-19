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Недорогие и полезные товары с AliExpress: регистратор Xiaomi, наушники Tronsmart Apollo и другое

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Кливер

Цена $93

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Приспособление для очистки оптоволоконного кабеля от поверхности изоляции. Используется для кабелей с диаметром 3 мм, как плоского так круглого типа. Универсальный держатель зажимает провод, а специальное лезвие срезает изоляцию, нее повреждая внутренних жил кабеля.

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Новинка Realme 9i

Цена $149 по промокоду R9OWH1300

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Смартфон получил стереодинамики, чего еще не было в бюджетниках Реалмишек.

  • процессор: Snapdragon 680
  • дисплей: 6,6", IPS, 2400х1080, 90 Гц
  • камера: 50+2+2 Мп, фронталка: 16 Мп
  • ОЗУ: 4+4 ГБ • ПЗУ: 64-128 ГБ
  • NFC, стереодинамики
  • Батарея 5000 мАч, 33 Вт

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Изделие представляют собой держатель с поролоновой губкой, внутри него находится емкость на 100 мл, в котором можно налить различные средства для затирания царапин, воск, краску.

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Паяльная станция

Цена $24

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Это термовоздушная паяльная станция на 800Вт, имеет компактные размеры, легко брать с собой. Поток воздуха: 150 л/мин. Диапазон температур: 180 °C-500 °C.

Электрическая зубная щетка Xiaomi SOOCAS X3U

Цена 2199р с купоном продавца и промокодом HAFT400

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  • 4 режима работы, умный двухминутный таймер
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  • Защита от воды — IPX7
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Видеорегистратор Xiaomi 70mai Dash Cam Pro Plus

Цена 4 144₽ по промокоду NICE650

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Низкая цена с промокодом на видеорегистратор с быстрой курьерской доставкой по РФ. Камера снимает в разрешении 2592x1944 30 FPS, угол обзора 140 градусов. Поддерживает Micro SD карты до 64 Гб. 

Беспроводные наушники Tronsmart Apollo Q10

Цена $26 с учетом купона продавца $6/35 и промокода LETSBUY

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Благодаря запатентованной системе энергосбережения, наушники способны проработать на одном заряде до 100 часов. 10 минут зарядки дают 3 часа работы. У наушников сенсорное управление: можно менять громкость, режимы, управлять музыкой и звонками.

Светодиодные лампочки для авто

Цена $39

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Автомобильные лампы для головного света фар как ближнего, так и дальнего режима. Устанавливаются в разъемы с цоколем типа Н1, Н3 и Н7. Имеют световую температуру от 4300 до 6500К. Есть также вариант установить в противотуманные фары.

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