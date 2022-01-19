Недорогие и полезные товары с AliExpress: регистратор Xiaomi, наушники Tronsmart Apollo и другое
Кливер
Цена $93
Приспособление для очистки оптоволоконного кабеля от поверхности изоляции. Используется для кабелей с диаметром 3 мм, как плоского так круглого типа. Универсальный держатель зажимает провод, а специальное лезвие срезает изоляцию, нее повреждая внутренних жил кабеля.
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Новинка Realme 9i
Цена $149 по промокоду R9OWH1300
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Смартфон получил стереодинамики, чего еще не было в бюджетниках Реалмишек.
- процессор: Snapdragon 680
- дисплей: 6,6", IPS, 2400х1080, 90 Гц
- камера: 50+2+2 Мп, фронталка: 16 Мп
- ОЗУ: 4+4 ГБ • ПЗУ: 64-128 ГБ
- NFC, стереодинамики
- Батарея 5000 мАч, 33 Вт
Полировщик
Цена $14
Изделие представляют собой держатель с поролоновой губкой, внутри него находится емкость на 100 мл, в котором можно налить различные средства для затирания царапин, воск, краску.
Массажный пистолет
Цена $22
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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Крутой YUNMAI
Портативный массажёр для тела. Компактный, легкий и удобный в хранении. 4 различных типа массажа. В комплекте идёт с насадками. Отлично расслабит вас после тяжелого трудового дня. Рекомендуюбрать топовую модель по скидке.
Паяльная станция
Цена $24
Это термовоздушная паяльная станция на 800Вт, имеет компактные размеры, легко брать с собой. Поток воздуха: 150 л/мин. Диапазон температур: 180 °C-500 °C.
Электрическая зубная щетка Xiaomi SOOCAS X3U
Цена 2199р с купоном продавца и промокодом HAFT400
- 4 режима работы, умный двухминутный таймер
- Частота до 39600 колебаний в минуту
- Защита от воды — IPX7
- Аккумулятор 1000 мАч (до 4 недель работы)
Видеорегистратор Xiaomi 70mai Dash Cam Pro Plus
Цена 4 144₽ по промокоду NICE650
Низкая цена с промокодом на видеорегистратор с быстрой курьерской доставкой по РФ. Камера снимает в разрешении 2592x1944 30 FPS, угол обзора 140 градусов. Поддерживает Micro SD карты до 64 Гб.
Беспроводные наушники Tronsmart Apollo Q10
Цена $26 с учетом купона продавца $6/35 и промокода LETSBUY
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КУПИТЬ ТУТ - Baseus W3 - Xiaomi
Благодаря запатентованной системе энергосбережения, наушники способны проработать на одном заряде до 100 часов. 10 минут зарядки дают 3 часа работы. У наушников сенсорное управление: можно менять громкость, режимы, управлять музыкой и звонками.
Светодиодные лампочки для авто
Цена $39
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Автомобильные лампы для головного света фар как ближнего, так и дальнего режима. Устанавливаются в разъемы с цоколем типа Н1, Н3 и Н7. Имеют световую температуру от 4300 до 6500К. Есть также вариант установить в противотуманные фары.
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