Насос

Цена $14

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В насосе установлен электромагнитный двигатель, позволяющий пропускать воду под давлением в 35 psi. Оснащен двумя клапанами, для всасывания и выпуска воды. Размер трубки составляет 10 мм, можно подключить любой шланг прикрепив его к хомуту. Насос разборного типа, есть специальная фильтрующая область, очищающая воду от крупных частиц.

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Робот‑пылесос iLife

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iLife V55 Pro подходит для сухой и влажной уборки. Благодаря тонкому корпусу высотой всего 9,2 см он легко проникает практически под любую мебель и в другие труднодоступные места. Пылесборник вмещает 0,5 л. Объём резервуара для воды — 180 мл. Одного заряда аккумулятора хватит на 120 минут работы.

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Браслет поддерживает оплату через NFC только картами Master Card. Шестая версия популярного фитнес браслета получила AMOLED дисплей с диагональю 1,56". Браслет поддерживает 30 режимов спортивных тренировок и постоянный мониторинг ЧСС, что позволяет определять оксигенацию крови и анализировать качество сна.

Пусковое устройство для авто

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Пусковое портативное устройство поможет завести вашу машину при разряженном аккумуляторе. Одной из особенностей устройства является его термостойкость и работоспособность в температурном режиме от -20 до 60 градусов.

Наушники UGREEN HiTune X5

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Стильные наушники за небольшие деньги. Главное преимущество: работают долго. От 7 до 10 часов. А с зарядным кейсом, так и вовсе, до 30 часов. У AirPods такой автономности не было и нет.

Прецизионная отвертка HOTO

Цена $30

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Карманный набор с электроотверткой и комплектом качественных бит из прочной стали. Неплохо подходит для мелкого ремонта электроники и бытовой техники, для большего нужно смотреть что-то серьезнее.

Охранная система Kerui

Цена $30.07 - 140.79

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Простая установка, множество датчиков и поддержка экосистем Tuya, Google Home, Amazone. Устанавливается для защиты и контроля дачи, дома, квартиры или офиса.

управление через смартфон

датчик движения, датчик открытия

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пассивные датчики движения обнаруживают любые подозрительные движения или действия.

Корректор осанки

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Основная задача в исправлении сутулости, разгрузки мышц спины, поясницы. Исправляет остеохондроз, различные стадии искривления, а также предупреждает развитие заболевания опорно-двигательной системы организма.



