Недорогие и полезные товары с AliExpress: Xiaomi Mi Band 6 NFC, робот‑пылесос iLife и другое
Насос
Цена $14
В насосе установлен электромагнитный двигатель, позволяющий пропускать воду под давлением в 35 psi. Оснащен двумя клапанами, для всасывания и выпуска воды. Размер трубки составляет 10 мм, можно подключить любой шланг прикрепив его к хомуту. Насос разборного типа, есть специальная фильтрующая область, очищающая воду от крупных частиц.
реклама
Подпишитесь на Telegram канал и группу вконтакте, там каждый публикуют полезные товары с огромными скидками с алиэкспресс.
Робот‑пылесос iLife
Цена 8 288 руб. по промокоду SSWNC1200 и купону продавца
КУПИТЬ ТУТ - ILIFE V50 - ILIFE V50 Pro - Haier - Xiaomi G1 - Xiaomi Mop P - Roborock S5 Max - вертикальный Dreame P10 Pro - Xiaomi Dreame Z10 Pro - Xiaomi Dreame Bot L10 Pro
iLife V55 Pro подходит для сухой и влажной уборки. Благодаря тонкому корпусу высотой всего 9,2 см он легко проникает практически под любую мебель и в другие труднодоступные места. Пылесборник вмещает 0,5 л. Объём резервуара для воды — 180 мл. Одного заряда аккумулятора хватит на 120 минут работы.
Фитнес браслет Xiaomi Mi Band 6
Цена 2 600 руб. по промокоду FORFUN500 и купона продавца
Браслет поддерживает оплату через NFC только картами Master Card. Шестая версия популярного фитнес браслета получила AMOLED дисплей с диагональю 1,56". Браслет поддерживает 30 режимов спортивных тренировок и постоянный мониторинг ЧСС, что позволяет определять оксигенацию крови и анализировать качество сна.
Пусковое устройство для авто
Цена $40
реклама
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Baseus - Baseus 20000 мАч
Пусковое портативное устройство поможет завести вашу машину при разряженном аккумуляторе. Одной из особенностей устройства является его термостойкость и работоспособность в температурном режиме от -20 до 60 градусов.
Наушники UGREEN HiTune X5
Цена $35
КУПИТЬ ТУТ - Baseus D02 Pro - Baseus W3 - Xiaomi Amazfit
Стильные наушники за небольшие деньги. Главное преимущество: работают долго. От 7 до 10 часов. А с зарядным кейсом, так и вовсе, до 30 часов. У AirPods такой автономности не было и нет.
Прецизионная отвертка HOTO
Цена $30
КУПИТЬ ЗДЕСЬ - Bosch GO 2 - Worx WX240
Карманный набор с электроотверткой и комплектом качественных бит из прочной стали. Неплохо подходит для мелкого ремонта электроники и бытовой техники, для большего нужно смотреть что-то серьезнее.
Охранная система Kerui
Цена $30.07 - 140.79
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Другая
Простая установка, множество датчиков и поддержка экосистем Tuya, Google Home, Amazone. Устанавливается для защиты и контроля дачи, дома, квартиры или офиса.
- управление через смартфон
- датчик движения, датчик открытия
- функция автоматического набора
- пассивные датчики движения обнаруживают любые подозрительные движения или действия.
Корректор осанки
реклама
Цена $5
КУПИТЬ ЗДЕСЬ - ТУТ - Xiaomi Hipee - крутой
Основная задача в исправлении сутулости, разгрузки мышц спины, поясницы. Исправляет остеохондроз, различные стадии искривления, а также предупреждает развитие заболевания опорно-двигательной системы организма.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила