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Недорогие и полезные товары с AliExpress: Xiaomi Mi Band 6 NFC, робот‑пылесос iLife и другое

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Насос

Цена $14

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В насосе установлен электромагнитный двигатель, позволяющий пропускать воду под давлением в 35 psi. Оснащен двумя клапанами, для всасывания и выпуска воды. Размер трубки составляет 10 мм, можно подключить любой шланг прикрепив его к хомуту. Насос разборного типа, есть специальная фильтрующая область, очищающая воду от крупных частиц.

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Робот‑пылесос iLife

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iLife V55 Pro подходит для сухой и влажной уборки. Благодаря тонкому корпусу высотой всего 9,2 см он легко проникает практически под любую мебель и в другие труднодоступные места. Пылесборник вмещает 0,5 л. Объём резервуара для воды — 180 мл. Одного заряда аккумулятора хватит на 120 минут работы.

Фитнес браслет Xiaomi Mi Band 6

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Браслет поддерживает оплату через NFC только картами Master Card. Шестая версия популярного фитнес браслета получила AMOLED дисплей с диагональю 1,56". Браслет поддерживает 30 режимов спортивных тренировок и постоянный мониторинг ЧСС, что позволяет определять оксигенацию крови и анализировать качество сна.

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Наушники UGREEN HiTune X5

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Стильные наушники за небольшие деньги. Главное преимущество: работают долго. От 7 до 10 часов. А с зарядным кейсом, так и вовсе, до 30 часов. У AirPods такой автономности не было и нет.

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Простая установка, множество датчиков и поддержка экосистем Tuya, Google Home, Amazone. Устанавливается для защиты и контроля дачи, дома, квартиры или офиса. 

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