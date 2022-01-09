Недорогие и полезные товары с AliExpress: Lenovo Tab P11, мойка Tornado и другое
Очиститель семян
Цена $2.87
Полезная приспособа для очистки различных семян. Инструмент сделан в форме ножниц. Есть три отверстия разного диаметра для семечек разного размера. Удобно чистить семена подсолнечника, тыквы, а также маленькие орешки. В хозяйственном арсенале лишним точно не будет.
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Планшет Realme Pad 10.4"
Цена $185 по промокоду ZIMASALE1400 с 10 января
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- дисплей 10.4", тип: IPS, 2000x1200
- процессор: Helio G80
- память: 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ
- 4 стереодинамика
- акб: 7000 мАч.
- камера 8 МП.
Жилет Xiaomi
Цена $41
Жилет на гусином пуху предлагает четыре режима подогрева: 38, 43, 48 и 53 °C. Нужной температуры углеродный материал достигает всего за несколько секунд. По замерам производителя, 10 000mah хватит на 8–14 часов обогрева, в зависимости от выбранного режима.
Мощная мойка Tornado
Цена $27
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Ее самая главная особенность – эффект торнадо, который образуется благодаря вращаемуся соплу. С ним вода и чистящее средство попадают в обшивку или грязь и с легкостью делают поверхность чище.
Лазерный уровень HILDA 3D
Цена 39$ по промокоду WOWJAN200 и купону продавца на 4$
Профессиональный лазерный уровень для общестроительных работ HILDA 3D на 12 линий.
- позволяет строить горизонтальные, наклонные, вертикальные линии и прямые углы в трех плоскостях;
- дальность построения без приемника – 25 м;
- дальность построения с приемником – 30 м;
Третья рука для пайки
Цена $6.60
На мой взгляд, очень полезный инструмент, который позволяет зафиксировать, например плату, для удобного ремонта. Обычным, такие фиксаторы берут мастера-электронщики, но и обычным любителям пайки и ремонта тоже могу порекомендовать.
Сабельная пила
Цена $41
Пила позволяет распиливать древесину, как сухого так и влажного типа. Электроинструмент имеет скорость вращения двигателя 2800 оборотов в минуту дочка ход лезвие составляет 22 мм. Мощность работа составляет 800 Ватт, глубина резки до 100 мм.
Графический планшет
Цена $49
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Девайс для рисования, размер экрана которого составляет 10 дюймов. В комплект к данному прибору идет стилус. Стилус — это так называемый карандаш, с помощью которого можно рисовать на планшете. Кроме рисования, на приборе можно также проводить аннотации на файлах, иллюстрировать свои идеи и т.д.
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