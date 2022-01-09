Очиститель семян

Цена $2.87

КУПИТЬ ТУТ

Полезная приспособа для очистки различных семян. Инструмент сделан в форме ножниц. Есть три отверстия разного диаметра для семечек разного размера. Удобно чистить семена подсолнечника, тыквы, а также маленькие орешки. В хозяйственном арсенале лишним точно не будет.

реклама

Подпишитесь на Telegram канал и группу вконтакте , там найдете еще больше интересных товаров.

Планшет Realme Pad 10.4"

Цена $185 по промокоду ZIMASALE1400 с 10 января

КУПИТЬ ЗДЕСЬ - Xiaomi Pad 5 - крутой Lenovo Tab P11 - еще

дисплей 10.4", тип: IPS, 2000x1200

процессор: Helio G80

память: 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ

4 стереодинамика

акб: 7000 мАч.

камера 8 МП.

Жилет Xiaomi

Цена $41

анонсы и реклама -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ

Жилет на гусином пуху предлагает четыре режима подогрева: 38, 43, 48 и 53 °C. Нужной температуры углеродный материал достигает всего за несколько секунд. По замерам производителя, 10 000mah хватит на 8–14 часов обогрева, в зависимости от выбранного режима.

Мощная мойка Tornado

Цена $27

реклама

КУПИТЬ ТУТ

Ее самая главная особенность – эффект торнадо, который образуется благодаря вращаемуся соплу. С ним вода и чистящее средство попадают в обшивку или грязь и с легкостью делают поверхность чище.

Лазерный уровень HILDA 3D

Цена 39$ по промокоду WOWJAN200 и купону продавца на 4$

КУПИТЬ ТУТ

Профессиональный лазерный уровень для общестроительных работ HILDA 3D на 12 линий.

позволяет строить горизонтальные, наклонные, вертикальные линии и прямые углы в трех плоскостях;

дальность построения без приемника – 25 м;

дальность построения с приемником – 30 м;

Третья рука для пайки

Цена $6.60

КУПИТЬ ТУТ - Лучше

На мой взгляд, очень полезный инструмент, который позволяет зафиксировать, например плату, для удобного ремонта. Обычным, такие фиксаторы берут мастера-электронщики, но и обычным любителям пайки и ремонта тоже могу порекомендовать.

Сабельная пила

Цена $41

КУПИТЬ ТУТ

Пила позволяет распиливать древесину, как сухого так и влажного типа. Электроинструмент имеет скорость вращения двигателя 2800 оборотов в минуту дочка ход лезвие составляет 22 мм. Мощность работа составляет 800 Ватт, глубина резки до 100 мм.

Графический планшет

Цена $49

реклама





КУПИТЬ ТУТ - ТУТ или ЗДЕСЬ

Девайс для рисования, размер экрана которого составляет 10 дюймов. В комплект к данному прибору идет стилус. Стилус — это так называемый карандаш, с помощью которого можно рисовать на планшете. Кроме рисования, на приборе можно также проводить аннотации на файлах, иллюстрировать свои идеи и т.д.



