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Недорогие и полезные товары с AliExpress: Lenovo Tab P11, мойка Tornado и другое

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Очиститель семян

Цена $2.87

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Полезная приспособа для очистки различных семян. Инструмент сделан в форме ножниц. Есть три отверстия разного диаметра для семечек разного размера. Удобно чистить семена подсолнечника, тыквы, а также маленькие орешки. В хозяйственном арсенале лишним точно не будет.

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Планшет Realme Pad 10.4"

Цена $185 по промокоду ZIMASALE1400 с 10 января

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  • дисплей 10.4", тип: IPS, 2000x1200
  • процессор: Helio G80
  • память: 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ
  • 4 стереодинамика
  • акб: 7000 мАч.
  • камера 8 МП.

Жилет Xiaomi 

Цена $41

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Жилет на гусином пуху предлагает четыре режима подогрева: 38, 43, 48 и 53 °C. Нужной температуры углеродный материал достигает всего за несколько секунд. По замерам производителя, 10 000mah хватит на 8–14 часов обогрева, в зависимости от выбранного режима.

Мощная мойка Tornado

Цена $27

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Ее самая главная особенность – эффект торнадо, который образуется благодаря вращаемуся соплу. С ним вода и чистящее средство попадают в обшивку или грязь и с легкостью делают поверхность чище.

Лазерный уровень HILDA 3D

Цена 39$ по промокоду WOWJAN200 и купону продавца на 4$

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Профессиональный лазерный уровень для общестроительных работ HILDA 3D на 12 линий.

  • позволяет строить горизонтальные, наклонные, вертикальные линии и прямые углы в трех плоскостях; 
  • дальность построения без приемника – 25 м; 
  • дальность построения с приемником – 30 м; 

Третья рука для пайки

Цена $6.60

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На мой взгляд, очень полезный инструмент, который позволяет зафиксировать, например плату, для удобного ремонта. Обычным, такие фиксаторы берут мастера-электронщики, но и обычным любителям пайки и ремонта тоже могу порекомендовать.

Сабельная пила

Цена $41

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Пила позволяет распиливать древесину, как сухого так и влажного типа. Электроинструмент имеет скорость вращения двигателя 2800 оборотов в минуту дочка ход лезвие составляет 22 мм. Мощность работа составляет 800 Ватт, глубина резки до 100 мм.

Графический планшет

Цена $49

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Девайс для рисования, размер экрана которого составляет 10 дюймов. В комплект к данному прибору идет стилус. Стилус — это так называемый карандаш, с помощью которого можно рисовать на планшете. Кроме рисования, на приборе можно также проводить аннотации на файлах, иллюстрировать свои идеи и т.д.


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