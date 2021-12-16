Светодиодный фонарик Sofirn

Цена $24

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Очень яркий светодиодный фонарик способный освещать на расстоянии до 500м. Он имеет 12 режимов яркости. Освещает не хуже чем фары автомобиля. Имеет выход USB Type-C для зарядки. Аккумулятор на 3000mah заряд держит долго.

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Цена $4

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Представляет собой водонепроницаемый провод, с мини камерой для видео и фото съемки. У камеры защита от воды и пыли IP68 и 6 светодиодов для подсветки. Есть наборчик аксессуаров в комплекте, к примеру крючок для подцепки чего-нибудь.

Смарт-часы Xiaomi

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Цена 6 739 руб по промо GOSALE1300 и купону магазина на 20$

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Спортивные часы от Xiaomi с 1.39" AMOLED дисплеем, 454x454. Часы имеют 117 режимов тренировки, GPS, пульсоксиметр и пульсометр, мониторинг сна, дистанционное управление камерой. Защита от воды у часов 5АТМ. Время работы до 16 дней.

Массажёр для глаз Xiaomi Wellskins

Цена $15

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КУПИТЬ ТУТ - для лица

С его помощью можете снять напряжение после тяжёлых будней и ежедневно ухаживать на глазами, чтобы предотвратить появление мешков под глазами. Массажёр имеет 3 режима: пульсирующий - успокаивающий высокочастотный массаж, режим нагрева - автоматический нагрев до нужной температуры, световой уход.

Циркулярная пила

Цена $24

ПОСМОТРЕТЬ ТУТ - WORKPRO 710 Вт

Используется для разрезания, шлифование, и зачистке различных материалов. Можно установить 165 мм в диаметре диск. Глубина пропила в пределах от 45 до 90 градусов. Максимальная производительность при 4500 об/мин.

Смеситель Frap с гибким шлангом

Цена $38

ПОСМОТРЕТЬ ТУТ - ТУТ - ТУТ - F43701 - F4113

С таким будет удобно мыть крупную посуду (кастрюли, противни, сковородки). Он изгибается под любую нужную форму и четко держит ее. Снаружи покрыт приятным на ощупь силиконом. На выбор шесть цветов.

Компрессор

Цена $24

ПОСМОТРЕТЬ ТУТ - другой - 70mai

В комплекте есть воздушный шланг, различные насадки для накачивания как шин, так и резиновых изделий. Подходит к мячам, лодкам, бассейнам, и прочим надувным конструкциям. Мощный мотор 18000 об/мин, производительность 30 л/мин.

Цифровой лазерный дальномер

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Цена $12

ПОСМОТРЕТЬ ТУТ - Xiaomi Duka - HOTO

Полученные данные обрабатываются микропроцессором, после этого значение выводится на дисплей. Позволяет измерять площадь, объём и базовые значение высоты, длины, ширины. С ним легко высчитать угол. Применяется в строительстве, при проведении геодезических работ, при составлении топографических карт.

Умный потолочный светильник

Цена $107 по промокоду SKIDSALE1800

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ПОСМОТРЕТЬ ТУТ - ТУТ - Yeelight - Xiaomi Meteorite - дешевый

Современная замена обычным потолочным светильникам, оснащенный плавной регулировкой, выбором цвета и встроенным динамиком для воспроизведения музыки. Все это великолепие работает при подключении смартфона с официальным приложением, через которое устройство подключается по Wi-Fi к другим элементам умного дома.