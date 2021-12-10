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Недорогие и полезные товары с AliExpress: реноватор, ТВ приставка 8К и другое

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Толщиномер

Цена $13

Прибор  для определения толщины металла. Выручит при покупке авто, проверки качества лакокрасочных покрытий. Скорость съема показаний 2 сек. Диапазон чувствительности до 0,05 мм. Питание от батареек типа ААА.

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ТВ Приставка X96 Max Plus 8К 4/64Гб

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Цена $42 по промокоду 100PODAROK

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Процессор Amlogic S905X3 64-бит 4 ядра ARM Cortex, графика ARM Mali-G31. Работает приставка на Android 9.0, есть поддержка 4K/60 Гц, HDR+, Airplay, Miracast. А также поддержка HD 2,1, USB3.0, USB2.0, Wifi/2.4G + 5.8 GHz Wifi, BT 4.1. Будут также прилетать обновления прошивки.

Циркулярка

Цена $48

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Электрическая циркулярная пила с мощностью двигателя 700 Вт. В комплекте есть три различных диска используемого для работы по разным материалом, таким как древесина, металл, камень. Важная особенностью электропилы является возможность выставить угол распила под 45 градусов.

Зарядное устройство LiitoKala

Цена $10.79 - 35.99

Это устройство поможет без проблем зарядить множество видов ваших аккумуляторов, даже редкие. Способно определять состав батареек, имеет несколько режимов заряда по мощности и световой индикатор. Есть информативный дисплей

Мобильный контроллер

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Цена $11.96 - 30.93

Довольно популярная вещь среди мобильных геймеров. Она позволяет подключить одновременно мышь и клавиатуру к телефону при помощи Bluetooth 5.0. Поддерживается быстрая зарядка.

Вакуумный упаковщик

Цена $19

Практичный кухонный девайс позволяет сохранять продукты свежими примерно вдвое дольше обычного благодаря вакуумной упаковке. Самое то для хранения кофе или готовых овощных смесей, также удобно упаковывать продукты для последующей заморозки.

Распылитель краски

Цена $35.99 - 80.99

Используется для покраски различных деталей и поверхностей. В комплекте есть четыре различных сопла которые используется для различной плотности и дистанции нанесения красящего вещества. Мощность устройства составляет 600 Вт, резервуар для краски емкостью 1л.

Реноватор

Цена $36

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Предназначен для выполнения широкого спектра задач. По функционалу заменяет сразу несколько инструментов (можно частично или полностью заменить лобзик, болгарку, плоскошлифовальную машину, стамеску и пилу).

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