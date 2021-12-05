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Недорогие и полезные товары с AliExpress: планшет Realme Pad 5, наушники Xiaomi и другое

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Цифровой шумомер

Цена $26

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Металлический корпус, 15.6" FullHD дисплей с IPS матрицей, 4-ядерный процессор Intel Core i5 10210U, скоростной NVMe накопитель на 512 Гб и лицензионную версию Windows 10 Home.

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Телик огонь за свои деньги. Изображение хорошее хоть и разрешение HD, звук тоже норм. Но главный плюс Smart TV на андроиде (фирменная оболочка).Отличное предложение за эту цену.

Джамп-стартер

Цена $41

КУПИТЬ ТУТ - 70mai Max - мощнее - Baseus 20000mah - UTRAI

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Пусковое устройства для автомобилей. Поможет завести авто если аккумулятор разредиться. Можно использовать в качестве power bank для различных устройств. Рабочая температура -20 - +60 градусов. Отличный помощник в зимнее время, когда запуск двигателя становиться проблематичным. 

Наушники Ugreen HiTune X6

Цена $46 по промокоду G5QUYF + купон продавца на 11$

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TWS-наушники Ugreen HiTune X6 с функцией активного шумоподавления, игровым режимом и автономностью до 26 часов. 

  • драйверы: 10 мм
  • быстрая зарядка: 10 минут = 1 час прослушивания музыки

Толщиномер R&D TC100

Цена $36

КУПИТЬ ТУТ - R&D ET330 - GM998

Предназначен для измерения лакокрасочного покрытия. Лучшее соотношения цена-качество. По точности сравним с топовым толщиномером ETARI ET 555.

  • экран 1.86"
  • диапазон измерений до 1300 мк
  • шаг измерений 0.1 мк
  • погрешность ±3%

Realme 8 6+128 ГБ

Цена 14 990 с учетом промокода с 6.12

КУПИТЬ ТУТ - Realme 8i - Xiaomi Redmi 10 - Realme Narzo 50A - POCO X3 Pro - Poco M4 Pro - Xiaomi 11T Pro - OnePlus 9 Pro - Realme GT Master Edition - Xiaomi Redmi K40 - Realme 8 Pro - Xiaomi Black Shark 4 - Xiaomi 11 Lite 5G

Смартфон realme 8 оснащён 60‑герцовым дисплеем Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма. Разрешение — Full HD+. Модуль основной камеры — 64 Мп, также ещё есть широкоугольный, макро- и монохромный модули. 

10.4" планшет Realme Pad по топовой скидке

Цена 13 455 рублей по промокоду OR3000

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КУПИТЬ ТУТLenovo Tab P11 - Xiaomi Pad 5

Годный недорогой планшет от именитого бренда с 10.4" дисплеем, 4 стереодинамиками и поддержкой реверсивной зарядки (как повербанк). Глобальная версия. 

  • экран: 10.4", 2000х1200, IPS
  • ОЗУ: 4 ГБ, ПЗУ: 64 ГБ
  • процессор: Helio G80

Мощный гравер

Цена $20

КУПИТЬ ТУТ - ТУТHILDA

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Дрель для обработки древесины, камня, полимерных материалов, стекла, металла. Применяется для декоративных работ, при производстве деталей, заготовок, для придания формы изделиям. Можно поставить сверло, абразивную насадку, щетку, пильный круг и прочие принадлежности.

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