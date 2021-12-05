Недорогие и полезные товары с AliExpress: планшет Realme Pad 5, наушники Xiaomi и другое
Цифровой шумомер
Цена $26
Шумомер - прибор для определения уровня шума и анализа шумового воздействия на человека. Представляет собой микрофон, к которому подключен вольтметр, отградуированный в децибелах. Возможно музыкантам он тоже пригодиться.
Ноутбук HONOR MagicBook X15
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Цена 38 990₽ по промокоду SALEDA14000
КУПИТЬ ТУТ - на Core i5 - HUAWEI MateBook D16
Металлический корпус, 15.6" FullHD дисплей с IPS матрицей, 4-ядерный процессор Intel Core i5 10210U, скоростной NVMe накопитель на 512 Гб и лицензионную версию Windows 10 Home.
Xiaomi Mi TV 4A
Цена 15 990 руб по промокоду TVBD2000 + купон продавца
КУПИТЬ ТУТ - HUAWEI Vision S 55" 4K - 55" UHD 4K TCL 55P615
Телик огонь за свои деньги. Изображение хорошее хоть и разрешение HD, звук тоже норм. Но главный плюс Smart TV на андроиде (фирменная оболочка).Отличное предложение за эту цену.
Джамп-стартер
Цена $41
КУПИТЬ ТУТ - 70mai Max - мощнее - Baseus 20000mah - UTRAI
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Пусковое устройства для автомобилей. Поможет завести авто если аккумулятор разредиться. Можно использовать в качестве power bank для различных устройств. Рабочая температура -20 - +60 градусов. Отличный помощник в зимнее время, когда запуск двигателя становиться проблематичным.
Наушники Ugreen HiTune X6
Цена $46 по промокоду G5QUYF + купон продавца на 11$
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi - Baseus W3 - 1MORE ComfoBuds 2 - Xiaomi Piston 3 - Baseus D02 Pro - Anker Soundcore Life Q10
TWS-наушники Ugreen HiTune X6 с функцией активного шумоподавления, игровым режимом и автономностью до 26 часов.
- драйверы: 10 мм
- быстрая зарядка: 10 минут = 1 час прослушивания музыки
Толщиномер R&D TC100
Цена $36
КУПИТЬ ТУТ - R&D ET330 - GM998
Предназначен для измерения лакокрасочного покрытия. Лучшее соотношения цена-качество. По точности сравним с топовым толщиномером ETARI ET 555.
- экран 1.86"
- диапазон измерений до 1300 мк
- шаг измерений 0.1 мк
- погрешность ±3%
Realme 8 6+128 ГБ
Цена 14 990 с учетом промокода с 6.12
КУПИТЬ ТУТ - Realme 8i - Xiaomi Redmi 10 - Realme Narzo 50A - POCO X3 Pro - Poco M4 Pro - Xiaomi 11T Pro - OnePlus 9 Pro - Realme GT Master Edition - Xiaomi Redmi K40 - Realme 8 Pro - Xiaomi Black Shark 4 - Xiaomi 11 Lite 5G
Смартфон realme 8 оснащён 60‑герцовым дисплеем Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма. Разрешение — Full HD+. Модуль основной камеры — 64 Мп, также ещё есть широкоугольный, макро- и монохромный модули.
10.4" планшет Realme Pad по топовой скидке
Цена 13 455 рублей по промокоду OR3000
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КУПИТЬ ТУТ - Lenovo Tab P11 - Xiaomi Pad 5
Годный недорогой планшет от именитого бренда с 10.4" дисплеем, 4 стереодинамиками и поддержкой реверсивной зарядки (как повербанк). Глобальная версия.
- экран: 10.4", 2000х1200, IPS
- ОЗУ: 4 ГБ, ПЗУ: 64 ГБ
- процессор: Helio G80
Мощный гравер
Цена $20
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - HILDA
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Дрель для обработки древесины, камня, полимерных материалов, стекла, металла. Применяется для декоративных работ, при производстве деталей, заготовок, для придания формы изделиям. Можно поставить сверло, абразивную насадку, щетку, пильный круг и прочие принадлежности.
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