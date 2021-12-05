Цифровой шумомер

Цена $26

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Шумомер - прибор для определения уровня шума и анализа шумового воздействия на человека. Представляет собой микрофон, к которому подключен вольтметр, отградуированный в децибелах. Возможно музыкантам он тоже пригодиться.

Ноутбук HONOR MagicBook X15

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Цена 38 990₽ по промокоду SALEDA14000

КУПИТЬ ТУТ - на Core i5 - HUAWEI MateBook D16

Металлический корпус, 15.6" FullHD дисплей с IPS матрицей, 4-ядерный процессор Intel Core i5 10210U, скоростной NVMe накопитель на 512 Гб и лицензионную версию Windows 10 Home.

Xiaomi Mi TV 4A

Цена 15 990 руб по промокоду TVBD2000 + купон продавца

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен 3080 MSI Gaming кардинально дешевле в Регарде чем везде RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

КУПИТЬ ТУТ - HUAWEI Vision S 55" 4K - 55" UHD 4K TCL 55P615

Телик огонь за свои деньги. Изображение хорошее хоть и разрешение HD, звук тоже норм. Но главный плюс Smart TV на андроиде (фирменная оболочка).Отличное предложение за эту цену.

Джамп-стартер

Цена $41

КУПИТЬ ТУТ - 70mai Max - мощнее - Baseus 20000mah - UTRAI

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Пусковое устройства для автомобилей. Поможет завести авто если аккумулятор разредиться. Можно использовать в качестве power bank для различных устройств. Рабочая температура -20 - +60 градусов. Отличный помощник в зимнее время, когда запуск двигателя становиться проблематичным.

Наушники Ugreen HiTune X6

Цена $46 по промокоду G5QUYF + купон продавца на 11$

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi - Baseus W3 - 1MORE ComfoBuds 2 - Xiaomi Piston 3 - Baseus D02 Pro - Anker Soundcore Life Q10

TWS-наушники Ugreen HiTune X6 с функцией активного шумоподавления, игровым режимом и автономностью до 26 часов.

драйверы: 10 мм

быстрая зарядка: 10 минут = 1 час прослушивания музыки

Толщиномер R&D TC100

Цена $36

КУПИТЬ ТУТ - R&D ET330 - GM998

Предназначен для измерения лакокрасочного покрытия. Лучшее соотношения цена-качество. По точности сравним с топовым толщиномером ETARI ET 555.

экран 1.86"

диапазон измерений до 1300 мк

шаг измерений 0.1 мк

погрешность ±3%

Realme 8 6+128 ГБ

Цена 14 990 с учетом промокода с 6.12

КУПИТЬ ТУТ - Realme 8i - Xiaomi Redmi 10 - Realme Narzo 50A - POCO X3 Pro - Poco M4 Pro - Xiaomi 11T Pro - OnePlus 9 Pro - Realme GT Master Edition - Xiaomi Redmi K40 - Realme 8 Pro - Xiaomi Black Shark 4 - Xiaomi 11 Lite 5G

Смартфон realme 8 оснащён 60‑герцовым дисплеем Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма. Разрешение — Full HD+. Модуль основной камеры — 64 Мп, также ещё есть широкоугольный, макро- и монохромный модули.

10.4" планшет Realme Pad по топовой скидке

Цена 13 455 рублей по промокоду OR3000

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КУПИТЬ ТУТ - Lenovo Tab P11 - Xiaomi Pad 5

Годный недорогой планшет от именитого бренда с 10.4" дисплеем, 4 стереодинамиками и поддержкой реверсивной зарядки (как повербанк). Глобальная версия.

экран: 10.4", 2000х1200, IPS

ОЗУ: 4 ГБ, ПЗУ: 64 ГБ

процессор: Helio G80

Мощный гравер

Цена $20

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - HILDA

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Дрель для обработки древесины, камня, полимерных материалов, стекла, металла. Применяется для декоративных работ, при производстве деталей, заготовок, для придания формы изделиям. Можно поставить сверло, абразивную насадку, щетку, пильный круг и прочие принадлежности.

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