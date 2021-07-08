Набор объективов для телефона

Цена $8

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Годная вещица для любителей поделать крутые кадры и качественные видюшки. Это комплект объективов для вашего телефона. У нас тут собственно 2 объектива - ширик (широкоугольный) и макро, для фотографии мелких объектов. В целом эти объективы способны сделать вашу камеру ещё более совершенной без использования программных возможностей.

Лампа для монитора

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Цена $29

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Отличная лампа от именитого производителя Baseus. Устанавливается на моноблок или монитор. С ее помощью можно значительно улучшить подсветку экрана, а также рабочего места. Лампа имеет отличное качество, множество заказов и положительных отзывов.

Колонка JBL GO 2

Цена 915 руб с учетом промокода GOWOW175

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Компактная, легкая колонка которую можно взять с собой. Имеет защиту от воды IPX7, играет 5 ч на одном заряде и есть микрофон. Мощность 3 Вт.

ТВ приставка VONTAR X3

Цена $35

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Производительная модель приставки на чипе Amlogic S905X3, Android 9 с поддержкой H.265, 4K 60pfs, 8K 24 fps. Двухдиапазонный Wi-Fi и поддержка голосового ввода. Графический процессор: ARM Mali-G31.

Жидкое стекло для авто

Цена $13

КУПИТЬ ТУТ - автокерамика - полировщик Baseus

При нанесении керамического покрытия на самом авто образуется специальная пленка, которая обеспечивает защиту от царапин, влаги, и прочего вредного воздействия, которого слишком много в крупных мегаполисах.

Но прежде чем наносить, нужно как следует прочистить кузов не только от влаги, но и от маслянистых и жирных покрытий.

Магнитола на Android

Цена $54.89 - 168

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Очень большая и достаточно популярная на алиэкспресс магнитола с полноценным сенсорным экраном в 7 дюймов. На ней можно смотреть фильмы, сериалы, устанавливать приложения и программы. На таком устройстве вполне может работать навигатор, есть возможность подключить камеру заднего вида.

Концентратор

Цена $87

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Многофункциональный концентратор используемый для подключения различных типов мобильных гаджетов. На его корпусе располагается разъемы USB версии 2.0 и 3.0. Они используются как для зарядки так и для передачи данных на скорости до 5 Гигабит в секунду. Есть разъём HDMI для подключения к различным мультимедиа системам, мониторам, телевизорам, качество передачи изображение составляет 4K.

Система видеонаблюдения Techage

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Цена $151

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ZOSI - Jooan 8CH - Techage - H.VIEW

Беспроводная видеокамера с возможностью удаленного управления. Качество видео 1080р, поддерживает карты памяти до 32 гб. Есть подсветка инфракрасного типа для съемки в ночное время. Есть встроенный модуль wi-fi. Подойдет для наблюдения как внутри помещений, так и снаружи зданий.

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