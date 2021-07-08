Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: колонка JBL GO 2, автокерамика и другое
Набор объективов для телефона
Цена $8
Годная вещица для любителей поделать крутые кадры и качественные видюшки. Это комплект объективов для вашего телефона. У нас тут собственно 2 объектива - ширик (широкоугольный) и макро, для фотографии мелких объектов. В целом эти объективы способны сделать вашу камеру ещё более совершенной без использования программных возможностей.
Лампа для монитора
реклама
Цена $29
Отличная лампа от именитого производителя Baseus. Устанавливается на моноблок или монитор. С ее помощью можно значительно улучшить подсветку экрана, а также рабочего места. Лампа имеет отличное качество, множество заказов и положительных отзывов.
Колонка JBL GO 2
Цена 915 руб с учетом промокода GOWOW175
КУПИТЬ ТУТ - Anker Soundcore Motion - Anker Soundcore 3 - JBL Flip 5 - дешевая - Tronsmart Force 2
Компактная, легкая колонка которую можно взять с собой. Имеет защиту от воды IPX7, играет 5 ч на одном заряде и есть микрофон. Мощность 3 Вт.
ТВ приставка VONTAR X3
Цена $35
реклама
КУПИТЬ ТУТ - КУПИТЬ ТУТ - Ugoos X3 PRO - X96 MAX Plus - TOX1 - AX95 - TANIX TX9S - Beelink GT-King - Mecool KM6 Deluxe - Mecool KM2
Производительная модель приставки на чипе Amlogic S905X3, Android 9 с поддержкой H.265, 4K 60pfs, 8K 24 fps. Двухдиапазонный Wi-Fi и поддержка голосового ввода. Графический процессор: ARM Mali-G31.
Жидкое стекло для авто
Цена $13
КУПИТЬ ТУТ - автокерамика - полировщик Baseus
При нанесении керамического покрытия на самом авто образуется специальная пленка, которая обеспечивает защиту от царапин, влаги, и прочего вредного воздействия, которого слишком много в крупных мегаполисах.
Но прежде чем наносить, нужно как следует прочистить кузов не только от влаги, но и от маслянистых и жирных покрытий.
Магнитола на Android
Цена $54.89 - 168
Очень большая и достаточно популярная на алиэкспресс магнитола с полноценным сенсорным экраном в 7 дюймов. На ней можно смотреть фильмы, сериалы, устанавливать приложения и программы. На таком устройстве вполне может работать навигатор, есть возможность подключить камеру заднего вида.
Концентратор
Цена $87
Многофункциональный концентратор используемый для подключения различных типов мобильных гаджетов. На его корпусе располагается разъемы USB версии 2.0 и 3.0. Они используются как для зарядки так и для передачи данных на скорости до 5 Гигабит в секунду. Есть разъём HDMI для подключения к различным мультимедиа системам, мониторам, телевизорам, качество передачи изображение составляет 4K.
Система видеонаблюдения Techage
реклама
Цена $151
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ZOSI - Jooan 8CH - Techage - H.VIEW
Беспроводная видеокамера с возможностью удаленного управления. Качество видео 1080р, поддерживает карты памяти до 32 гб. Есть подсветка инфракрасного типа для съемки в ночное время. Есть встроенный модуль wi-fi. Подойдет для наблюдения как внутри помещений, так и снаружи зданий.
В Telegram канале найдете другие полезные товары - https://t.me/aliworkman
реклама
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
Возвращайте часть денег со своих покупок в интернете на Андроиде или Айфоне.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила