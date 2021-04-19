3D-подушка

Цена $26

КУПИТЬ ТУТ или ТУТ

Необычная подушка с пространственной фактурой, чем-то напоминающей пчелиные соты. По описанию, составленному производителем, сложно понять, из чего она сделана. Скорее всего, из какой-то разновидности ТПЭ (термопластичный эластомер).

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6

реклама

Цена $39

КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - Honor Band 6

Аксессуар получил увеличенный 1.56" AMOLED-экран почти на всю площадь, вместо квадрата как в предыдущих. Добавили датчик измерения уровня кислорода в крови (SpO2). Модуль NFC будет, но как и раньше в другой версии и дороже. Время работы 14 дней.

Система полива

Цена $26

анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк RTX 3070 Gigabyte Gaming в Ситилинке Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ

Оросительная система для сада, огорода прилегающей домовой территории. Используется для равномерного интенсивного полива. Устройство имеет пластиковый корпус, внутри установлена специальная электроника, регулирующая количество подачи воды, угол разбрызгивания, а также время.

Подключается к различным гибким шлангам и трубопроводам пластикового типа, через два адаптера. Диапазон рабочих температур составляет от 5 до 60 градусов, давление воды достигает от 0 до 8 бар.

Робот пылесос ILIFE V50

Цена $103

реклама

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential G1

Универсальный робот-пылесос используется для уборки помещений на горизонтальной поверхности. Есть различные режимы мы наведения порядка как в сухом так и во влажном типе. Официальная гарантия с курьерской доставкой на дом.

Электрозамок

Цена $42

КУПИТЬ ТУТ - Замок с отпечатком пальца

Дверной замок изготовленные из нержавеющей стали, совмещает в себе электронный тип доступа, управляется через беспроводной брелок по радиосигналу. Работает от сухой батареи типа AA. Представляет собой конструкцию со специальной панелью при помощи, которой считывается сигнал с магнитной карточки. Есть также металлическая скоба устанавливаемая на откосах и дверной раме, где происходит закрытие.

Лазерный дальномер Lomvum

Цена $13

КУПИТЬ ТУТ - Mileseey - SNDWAY

Недорогой лазерный дальномер LOMVUM LV 40, который рассчитывает расстояние от 5 сантиметров до 40 метров с довольно высокой скоростью, при этом имеет еще ряд дополнительных функций.

Шуруповерт

Цена $39

КУПИТЬ ТУТ - WOSAI - Hilda - DEKO - longyun - matpewka - Drillpro - ударная дрель

Электрический шуруповёрт с автономным источником питания от батарей 2000mah. Используется для сверления отверстий и различных поверхностей, сборки конструкций и монтаже, откручиванию и закручиванию различных типов крепежей. Скорость вращения патрона составляет 1300 оборотов в минуту.

Складной стол Merry

реклама





Цена $17



КУПИТЬ ТУТ

Складной стол пригодится и на даче, и на пикнике. Этот вариант имеет столешницу из крепкой сетки, которая позволяет складывать конструкцию до размеров штатива.

Алюминиевый каркас имеет достаточную прочность, чтобы устроить застолье на 4-6 человек. И весит немного, особенно меньший вариант из 2 доступных.

Ортопедическая стелька

Цена $4

реклама

КУПИТЬ ТУТ - другие

Ортопедические стельки для установки в спортивную обувь. Подходит на размерный ряд от XS до XL, изготовленный из прочного мягкого и легкого материала. Специальная пяточная накладка обеспечивает защиту для костей от болезненных ударов. Поддерживает стопу во время бега, хорошо амортизирует.

Еще больше полезных товаров найдете в Telegram канале - https://t.me/aliworkman

группа VK - https://vk.com/workman1