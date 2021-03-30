Набор

Цена $17

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Набор состоит из кожаного подсумка с наплечным ремешком и широко известной символикой, а также из двух металлических фляжек. Они выполнены из нержавеющей стали, объем каждой составляет 500 мл, а вес - почти 190 г при толщине стенок около 1 мм.

Система мониторинга давления в шинах

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Цена $16

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Система контроля давления и температуры воздуха в шинах комплектуется датчиками для внутреннего монтажа. Работает от солнечной панели и не требует питания от сети автомобиля. Есть звуковое оповещение о проблемах.

Стойка для дрели

Цена $17

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Стойка имеет не плохое качество сборки, сможет превратить вашу дрель в сверлильный станок. Изделие состоит из алюминиевого сплава, имеет муфту диаметром 42 мм, для крепления дрели или бормашины.

Видеорегистратор Xiaomi 70mai A800S 4K

Цена $103

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Снимает в разрешении 4К 30 FPS, угол обзора 140°. Поддерживает Micro SD до 256 Гб. Голосовыми командами можно сделать снимок или записать видео.

Изображение чёткое, даже ночью, благодаря алгоритму коррекции экспозиции. Имеется система ADAS, которая способна предупредить о выходе из полосы движения или столкновении.

Лазерный нивелир

Цена $46

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Нивелир - прибор работающий от постоянных элементов питания, использует плоскостную 4D проекцию, предназначенную для пространственного представления в строительных работах при отделке помещений, для установки различных конструкций. Имеет 12 лазерных линий с длиной волны 650 нм.

ТВ‑приставка Vontar

Цена $38

КУПИТЬ ТУТ - Vontar X3 4/64Gb - X96 MAX Plus - TOX1

Медиаприставка Vontar AX95 с процессором Amlogic S905X3, 4 ГБ оперативки и хранилищем объёмом 32, 64 или 128 ГБ. Способна выводить разрешение 8K с частотой 24 кадра в секунду и 4K на 60 кадрах в секунду через HDMI 2.1.

Стабилизатор для смартфона Zhiyun

Цена $52

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Достаточно новая модель ручного стабилизатора для фото- и видеосъемки на смартфон. Подходит к любым устройствам с диагональю от 4,5 до 7 дюймов.

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Блок управления позволяет управлять положением телефона и его камерой, в том числе зумом. Есть режим автослежения за объектами.

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