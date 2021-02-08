Как говорится, не AirPods единым. Например, беспроводные наушники NB2 от довольно популярного китайского производителя Edifier прекрасно справляются со своими функциями, и стоят при этом на сегодняшний день около 65 доллара США.

Среди ключевых особенностей новинки – вакуумная конструкция с эффективной системой шумоподавления звука до -40 дБ, композитными диафрагмами на 10 мм, обеспечивающая детальный звук с более широким звуковым полем, наличие пятой версии Bluetooth, а также поддержка фирменной технологии Ambient Sound.

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Данная технология примечательна тем, что благодаря ей становятся слышны посторонние звуки окружающей среды. Предусмотрены в наушниках и чувствительные датчики приближения, и снижающий до 80 мс показатель звуковой задержки специальный режим Game Mode.

Левый и правый наушники обладают опцией переключения типа «главный-подчиненный», она позволяет использовать режимы моно и стерео.

Кроме того, устройства оборудованы специальной системой обнаружения, благодаря которой автоматически начинается или приостанавливается воспроизведение музыки, когда вы вставляете их в уши или вынимаете, а также имеют класс IP54, обеспечивающий защиту от пыли и воды.

Приятно удивит вас и довольно высокая автономность наушников, которая составляет от 7 до 23 часов в зависимости от использования ANC.