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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: эхолот Luckylaker, проектор ThundeaL TD90 и другое

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Инструмент для самозащиты

Цена $27

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Сделан из титанового сплава. Представляет собой цилиндрическую пику. Выполняет роль кастета. Создает ударный эффект. Можно использовать в качестве шила, отвертки и вспомогательного инструмента в быту.

Робот-пылесос ILIFE V3S Pro

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Паяльная станция

Цена $22.39 - 50.39

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Если вы все таки решили оборудовать себе рабочее место по ремонту или по отладке электронике, то рекомендую приобрести качественную паяльную станцию. Паяльник оборудован сменными жалами.

Штроборез

Цена $102

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Способен работать со скоростью до 7000 оборотов в минуту. Есть стабилизация частоты вращения под нагрузкой, в ширину канавка может регулироваться от 9 до 35 миллиметров, по глубине от 10 до 41 миллиметра.

Саундбар Xiaomi

Цена $62

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Современная акустическая система мощностью 28Вт. Сзади есть куча разъемов для подключения и есть поддержка Bluetooth. Сам саундбар можно повесить на стену, в комплекте есть все для этого.

Беспроводной эхолот Luckylaker

Цена $29

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Отличное и относительно дешевое устройство для любителей рыбалки. Прост в использовании, достаточно точен, хорошие отзывы и большое количество заказов. Рекомендую к покупке каждому рыболову. Без улова вы точно не останетесь!

Проектор ThundeaL TD90

Цена $68.56 - 105.59

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КУПИТЬ ТУТ - AUN D60 - YG620 - TouYinger M4 - AUN W18

Это тот самый проектор, который обычно стоит в офисе или в школе, но в разы меньше и дешевле.

Качество изображения HD 1280 x 720P пикселей LED. Подключается к Wi-Fi. Вещь крутая, можно смотреть фильмы прямо на стене.

Лазерная лента

Цена $24.23 - 49.40

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Длина ленты 5 метров.Также в нем встроен жидко-кристаллический дисплей, на котором отображаются измерительные данные. Этот прибор измеряет лазером длиной в 40 и 60 метров.

Зимние перчатки 

Цена $3

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КУПИТЬ ТУТ - военные

Холода – это большой страх для кожи рук, особенно, если она у вас нежная и чувствительная. Хороший вариант защиты – это теплые зимнее перчатки. И я нашел хорошие перчатки. Приятный бонус именно этих – перчатки водонепроницаемые.

Корректор осанки

Цена $4

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Обещает избавить от сутулости, усталости и боли в мышцах. Лямки выполнены из дышащего материала, чтобы корректор было комфортно носить в течение всего дня. За эффективную поддержку отвечают упругие, но эластичные ремешки и плотная вставка сзади.

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Спасибо, что живой: игровой тест культового 8-ядерника AMD FX-8350 в реалиях 2020 года от GECID.com
taurintown
07:55
Они тупо не знают, что у ФХ-ов лимит температуры маленький. Путают потребление и температуры.
Спасибо, что живой: игровой тест культового 8-ядерника AMD FX-8350 в реалиях 2020 года от GECID.com
Yilec
07:54
Это пять!
Первое резюме после тестирования Intel Rocket Lake-S — существенно возросшая производительность в играх, легкие 5 ГГц, но высокий нагрев
Анатолий Мачнев
07:54
У меня шестиядерный стоял 6100,в купе с rx 560 выдавал не хилую производительность. Могу скинуть пруфы,отснял отличный бенчмарк,доказывающий это
Спасибо, что живой: игровой тест культового 8-ядерника AMD FX-8350 в реалиях 2020 года от GECID.com
Yilec
07:52
Тебе бисера, без меня, накидали. Хватит с тебя.
Первое резюме после тестирования Intel Rocket Lake-S — существенно возросшая производительность в играх, легкие 5 ГГц, но высокий нагрев
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century84
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Да как-то и 3ххх на всё хватает.
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