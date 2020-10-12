Цена $27

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Сделан из титанового сплава. Представляет собой цилиндрическую пику. Выполняет роль кастета. Создает ударный эффект. Можно использовать в качестве шила, отвертки и вспомогательного инструмента в быту.

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Цена $105

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Предназначен для сухой и влажной уборки комнат в жилых и офисных зданиях. Предусмотрено 5 основных режимов работы, которые можно запустить с пульта управления. Аккумулятор емкостью 2600mah позволяет ему работать до 140 минут.

Цена $28.00 - 65

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Доступная 2DIN магнитола на полноценном Android 8.1 с сенсорным 7-дюймовым дисплеем. WiFi, Bluetooth и GPS работают как надо, онлайн навигаторы, музыка, голосовой набор и все остальные блага цивилизации присутствуют.

Цена $22.39 - 50.39

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Если вы все таки решили оборудовать себе рабочее место по ремонту или по отладке электронике, то рекомендую приобрести качественную паяльную станцию. Паяльник оборудован сменными жалами.

Цена $102

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Способен работать со скоростью до 7000 оборотов в минуту. Есть стабилизация частоты вращения под нагрузкой, в ширину канавка может регулироваться от 9 до 35 миллиметров, по глубине от 10 до 41 миллиметра.

Цена $62

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Современная акустическая система мощностью 28Вт. Сзади есть куча разъемов для подключения и есть поддержка Bluetooth. Сам саундбар можно повесить на стену, в комплекте есть все для этого.

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Отличное и относительно дешевое устройство для любителей рыбалки. Прост в использовании, достаточно точен, хорошие отзывы и большое количество заказов. Рекомендую к покупке каждому рыболову. Без улова вы точно не останетесь!

Цена $68.56 - 105.59

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Это тот самый проектор, который обычно стоит в офисе или в школе, но в разы меньше и дешевле.

Качество изображения HD 1280 x 720P пикселей LED. Подключается к Wi-Fi. Вещь крутая, можно смотреть фильмы прямо на стене.

Цена $24.23 - 49.40

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Длина ленты 5 метров.Также в нем встроен жидко-кристаллический дисплей, на котором отображаются измерительные данные. Этот прибор измеряет лазером длиной в 40 и 60 метров.

Цена $3

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КУПИТЬ ТУТ - военные

Холода – это большой страх для кожи рук, особенно, если она у вас нежная и чувствительная. Хороший вариант защиты – это теплые зимнее перчатки. И я нашел хорошие перчатки. Приятный бонус именно этих – перчатки водонепроницаемые.

Цена $4

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Обещает избавить от сутулости, усталости и боли в мышцах. Лямки выполнены из дышащего материала, чтобы корректор было комфортно носить в течение всего дня. За эффективную поддержку отвечают упругие, но эластичные ремешки и плотная вставка сзади.

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