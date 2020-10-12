Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: эхолот Luckylaker, проектор ThundeaL TD90 и другое
Инструмент для самозащиты
Цена $27
Сделан из титанового сплава. Представляет собой цилиндрическую пику. Выполняет роль кастета. Создает ударный эффект. Можно использовать в качестве шила, отвертки и вспомогательного инструмента в быту.
Робот-пылесос ILIFE V3S Pro
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Цена $105
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Предназначен для сухой и влажной уборки комнат в жилых и офисных зданиях. Предусмотрено 5 основных режимов работы, которые можно запустить с пульта управления. Аккумулятор емкостью 2600mah позволяет ему работать до 140 минут.
Бюджетная магнитола на андроиде
Цена $28.00 - 65
Доступная 2DIN магнитола на полноценном Android 8.1 с сенсорным 7-дюймовым дисплеем. WiFi, Bluetooth и GPS работают как надо, онлайн навигаторы, музыка, голосовой набор и все остальные блага цивилизации присутствуют.
Паяльная станция
Цена $22.39 - 50.39
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Если вы все таки решили оборудовать себе рабочее место по ремонту или по отладке электронике, то рекомендую приобрести качественную паяльную станцию. Паяльник оборудован сменными жалами.
Штроборез
Цена $102
Способен работать со скоростью до 7000 оборотов в минуту. Есть стабилизация частоты вращения под нагрузкой, в ширину канавка может регулироваться от 9 до 35 миллиметров, по глубине от 10 до 41 миллиметра.
Саундбар Xiaomi
Цена $62
Современная акустическая система мощностью 28Вт. Сзади есть куча разъемов для подключения и есть поддержка Bluetooth. Сам саундбар можно повесить на стену, в комплекте есть все для этого.
Беспроводной эхолот Luckylaker
Цена $29
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Отличное и относительно дешевое устройство для любителей рыбалки. Прост в использовании, достаточно точен, хорошие отзывы и большое количество заказов. Рекомендую к покупке каждому рыболову. Без улова вы точно не останетесь!
Проектор ThundeaL TD90
Цена $68.56 - 105.59
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Это тот самый проектор, который обычно стоит в офисе или в школе, но в разы меньше и дешевле.
Качество изображения HD 1280 x 720P пикселей LED. Подключается к Wi-Fi. Вещь крутая, можно смотреть фильмы прямо на стене.
Лазерная лента
Цена $24.23 - 49.40
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Длина ленты 5 метров.Также в нем встроен жидко-кристаллический дисплей, на котором отображаются измерительные данные. Этот прибор измеряет лазером длиной в 40 и 60 метров.
Зимние перчатки
Цена $3
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Холода – это большой страх для кожи рук, особенно, если она у вас нежная и чувствительная. Хороший вариант защиты – это теплые зимнее перчатки. И я нашел хорошие перчатки. Приятный бонус именно этих – перчатки водонепроницаемые.
Корректор осанки
Цена $4
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Обещает избавить от сутулости, усталости и боли в мышцах. Лямки выполнены из дышащего материала, чтобы корректор было комфортно носить в течение всего дня. За эффективную поддержку отвечают упругие, но эластичные ремешки и плотная вставка сзади.
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