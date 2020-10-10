Цена $3

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Встраиваемый музыкальный модуль для самоделкиных. Компактная плата, которую можно встроить в какую-то панель для прослушивания аудио с разных носителей. Оснащена также встроенным FM модулем.

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Цена $178

КУПИТЬ ТУТ - Кофемашина Sonifer - Другая

Для любителей выпить кофе по утрам, но не обладающих временем на варку кофе ежедневно, будет полезна автоматическая кофемашина. Вкус напитка ничем не уступает кофе в кофейнях или напитку, сваренному в турке. Емкость для жидкости имеет объем 1.2 л, так что постоянно подливать не придется. Кстати, машинка нетипично тихая для такого класса устройств. На цифровом дисплее можно выбрать крепкость напитка и количество чашек, которые необходимо приготовить.

Цена $219

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Яркие и функциональный смарт-часы с круглым экраном. Оснащены всеми необходимыми датчиками для контроля показателей здоровья. Есть стандартные функции, например, будильник, секундомер, сменные дисплеи, прогноз погоды и т.д. Для любителей активного образа жизни предусмотрены спортивные режимы. Автономность работы две недели.

Цена $6.99

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Это пожизненный ключ активации пакета Microsoft Office Pro Plus 2019. Он продается в цифровом варианте. В описании есть инструкция о том, как активировать офисный пакет, используя свой телефон и данный ключ. Ключ продается только для одного компьютера. Этот вариант подойдет Вам, если нужно лицензионное программное обеспечение, но нет желания тратить большие деньги.

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Предназначен для определения угла и уровня на плоскости, используется прибор в строительстве и проектировки, работает от собственной батареи.

Есть специальные ножки для размещения прибора на грунте. Создает 3D проекцию с 5 лазерными линиями по которым и вычисляет углы и уровень.

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Качественный болторез, перекусил им стальной трос 5 мм, как по маслу. В принципе для этого и брал. Доставка - на следующий день до двери. Рекомендую к покупке..

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Зачастую на дороге возникают разнообразные непредвиденные ситуации, которые необходимо записать на видео в качестве доказательства. Здесь на помощь приходит предлагаемый видеорегистратор – инновационное устройство с обширными возможностями, в том числе, и ночной качественной съемкой.

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Ортопедическая подушка улучшает работу кровеносной и лимфатической системы. Она снимает нагрузку с шейных мышц, и позвоночник расслабляется. Уменьшает интенсивность головных болей, и по утрам у вас больше не будет "ломить шею" из-за спазма мышц.

Цена $3

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Антибактериальная стелька, которая стимулирует циркуляцию крови в ногах и уменьшает усталость мышц. Благодаря такой стельке, ходить будет мягче и удобнее в любой обуви, также нагрузка будет переноситься на несколько точек, за счёт чего ноги будут меньше уставать.

Цена $7.68 - 23.03

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Эффектные японские ножи с лазерным узором сделаны из высокоуглеродистой нержавеющей стали 7CR17 440C. Твёрдость лезвия составляет 56-58 HRC. Рукоятки выполнены из нержавеющей стали марки 304. Ножи лёгкие, удобно лежат в руке и имеют хорошую первоначальную заточку.

Цена $120

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Сам дрон отлично летает. Качество видео и фото так же на высоте. Благодаря 2х осевому стабилизатору, если безветренно, то картинка практически не трясётся. Только повороты камеры вверх вниз очень резкие и плавного движения не добиться. В помещении, без GPS стабильно держится. Единственный минус, это у меня никак не получилось осуществить запись на флешку. Только смартфон. Все основные функции в общем работают приемлемо. Батареи хватает примерно на 20-25 минут полёта. Но а заряжается, как и написано, около 6 часов. Отличный аппарат за свои деньги. Рекомендую

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