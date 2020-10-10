Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: стельки Xiaomi, видеорегистратор Xiaomi 70mai A800 и другое
Электронный модуль
Цена $3
Встраиваемый музыкальный модуль для самоделкиных. Компактная плата, которую можно встроить в какую-то панель для прослушивания аудио с разных носителей. Оснащена также встроенным FM модулем.
Кофеварка
реклама
Цена $178
КУПИТЬ ТУТ - Кофемашина Sonifer - Другая
Для любителей выпить кофе по утрам, но не обладающих временем на варку кофе ежедневно, будет полезна автоматическая кофемашина. Вкус напитка ничем не уступает кофе в кофейнях или напитку, сваренному в турке. Емкость для жидкости имеет объем 1.2 л, так что постоянно подливать не придется. Кстати, машинка нетипично тихая для такого класса устройств. На цифровом дисплее можно выбрать крепкость напитка и количество чашек, которые необходимо приготовить.
Смарт часы Xiaomi Amazfit Stratos 3
Цена $219
КУПИТЬ ТУТ - Amazfit Neo - GTR - GTS - Cor - Zeblaze NEO 2 - Amazfit T-Rex - Amazfit Stratos - Stratos 2 - Xiaomi Haylou - Honor Magic Watch 2
Яркие и функциональный смарт-часы с круглым экраном. Оснащены всеми необходимыми датчиками для контроля показателей здоровья. Есть стандартные функции, например, будильник, секундомер, сменные дисплеи, прогноз погоды и т.д. Для любителей активного образа жизни предусмотрены спортивные режимы. Автономность работы две недели.
Активация MS Office
Цена $6.99
реклама
КУПИТЬ ТУТ - Windows 10 Home - Windows 10 Pro - комплект
Это пожизненный ключ активации пакета Microsoft Office Pro Plus 2019. Он продается в цифровом варианте. В описании есть инструкция о том, как активировать офисный пакет, используя свой телефон и данный ключ. Ключ продается только для одного компьютера. Этот вариант подойдет Вам, если нужно лицензионное программное обеспечение, но нет желания тратить большие деньги.
Лазерный уровень
Цена $101
КУПИТЬ ТУТ - GOXAWEE - Hilda - Boebede - BIGGRIT
Предназначен для определения угла и уровня на плоскости, используется прибор в строительстве и проектировки, работает от собственной батареи.
Есть специальные ножки для размещения прибора на грунте. Создает 3D проекцию с 5 лазерными линиями по которым и вычисляет углы и уровень.
Болторез
Цена $14
Качественный болторез, перекусил им стальной трос 5 мм, как по маслу. В принципе для этого и брал. Доставка - на следующий день до двери. Рекомендую к покупке..
Видеорегистратор DDPai
Цена $60
КУПИТЬ ТУТ - Mola N3 - Xiaomi 70mai A800 - E-ACE с 3 камерами
Зачастую на дороге возникают разнообразные непредвиденные ситуации, которые необходимо записать на видео в качестве доказательства. Здесь на помощь приходит предлагаемый видеорегистратор – инновационное устройство с обширными возможностями, в том числе, и ночной качественной съемкой.
Ортопедическая подушка
реклама
Цена $10
Ортопедическая подушка улучшает работу кровеносной и лимфатической системы. Она снимает нагрузку с шейных мышц, и позвоночник расслабляется. Уменьшает интенсивность головных болей, и по утрам у вас больше не будет "ломить шею" из-за спазма мышц.
Стельки Xiaomi
Цена $3
реклама
КУПИТЬ ТУТ или ЗДЕСЬ
Антибактериальная стелька, которая стимулирует циркуляцию крови в ногах и уменьшает усталость мышц. Благодаря такой стельке, ходить будет мягче и удобнее в любой обуви, также нагрузка будет переноситься на несколько точек, за счёт чего ноги будут меньше уставать.
Японские ножи
Цена $7.68 - 23.03
реклама
Эффектные японские ножи с лазерным узором сделаны из высокоуглеродистой нержавеющей стали 7CR17 440C. Твёрдость лезвия составляет 56-58 HRC. Рукоятки выполнены из нержавеющей стали марки 304. Ножи лёгкие, удобно лежат в руке и имеют хорошую первоначальную заточку.
Крутой дрон SG906 PRO
Цена $120
реклама
Сам дрон отлично летает. Качество видео и фото так же на высоте. Благодаря 2х осевому стабилизатору, если безветренно, то картинка практически не трясётся. Только повороты камеры вверх вниз очень резкие и плавного движения не добиться. В помещении, без GPS стабильно держится. Единственный минус, это у меня никак не получилось осуществить запись на флешку. Только смартфон. Все основные функции в общем работают приемлемо. Батареи хватает примерно на 20-25 минут полёта. Но а заряжается, как и написано, около 6 часов. Отличный аппарат за свои деньги. Рекомендую
Рекомендую к просмотру прошлые подборки товаров.
В Telegram канале интересные товары публикуются чаще - https://t.me/aliworkman
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила