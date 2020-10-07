Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: циркулярная пила, робот-пылесос ILIFE V3S Pro и другое

[ ] для раздела Блоги
+
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже

Походная лампа

Цена $13

КУПИТЬ ТУТ

Компактная походная лампа размером с ладошку. Для её работы не нужно электричества. Всё, что вам понадобится, - это газовый баллон и сеточка-фитиль(идёт в комплекте). Лампа вкручивается прямо в него. Затем её можно поставить за землю, либо повесить куда-то с помощью металлической цепи.

Шуруповерт

реклама

Цена $28

КУПИТЬ ТУТ - WOSAI - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro

Электрический шуруповерт с ударной функцией, инструмент использует автономное питание на 20 вольт. Удобен в сборке конструкций, мебели, мелком бытовом ремонте, наладке техники.

Скорость вращение инструмента регулируется. Использует биты и сверла под патрон диаметром 6 мм. 

Беспроводная колонка Anker

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Цена $36

КУПИТЬ ТУТ - JBL FLIP 5JBL Boombox 2Cowin 6110

Проверенный бренд, честный стереозвук мощностью 12 Вт, надежная влагозащита. Работает на Bluetooth 5.0.

Колонку можно даже мыть под струёй воды. Аккумулятора достаточно на 24 часа непрерывного воспроизведения на средней громкости.

Термогигрометр Xiaomi

реклама

Цена $5.32 - 12.34

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Qingping CGD1Xiaomi Mijia

Полезное устройство измеряет температуру и влажность, а также следит за состоянием окружающей среды и показывает малейшие изменения на большом E-ink-дисплее. Имеет низкое энергопотребление и компактные габариты.

Робот-пылесос ILIFE V3S Pro

Цена $105

КУПИТЬ ТУТXiaomi Mijia 1C - Liectroux - Xiaomi ROIDMI NEX - VIOMI - Roborock H6 - Roborock S5 Max - Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - ROIDMI - Dreame V9 - ILIFE H70

Умный гаджет возьмёт на себя заботы по поддержанию чистоты в доме и поможет сэкономить уйму времени. Установите расписание уборки на целую неделю и занимайтесь своими делами. Пылесос автоматически отправится на задание, а когда наведёт порядок, вернётся на зарядную станцию — вам останется лишь периодически вытряхивать мусор из пылесборника.

Стельки Xiaomi

Цена $3

КУПИТЬ ТУТ

Мягкие стельки для обуви с памятью формы. Изготовлены из полиэстера и нейлона.

Вообще, такие стельки – это просто находка для повседневной носки. Достаточно мягкие, дышащие и комфортные.

Портативный пылесос для авто Baseus 

Цена $33

реклама



КУПИТЬ ТУТ - 70mai

Преимущества данной модели в том, что у неё в комплекте несколько насадок для уборки даже в самых труднодоступных местах.

Пылесос портативный, размер аккумулятора 5000mah. Заряжается от обычного порта USB.

Настольная мини циркулярная пила

Цена $65

реклама

КУПИТЬ ТУТ или Ручная - Workpro - POSENPRO - HILDA - NEWON - Drillpro - аккумуляторная дисковая пила

Пила позволяет распиливать заготовки как под прямым углом, так и под уклоном. Для этого в девайсе предусмотрен простой механизм регулировки отклонения. Для опытного мастера это отличное дополнение. В гаджете предусмотрена и защита для пользователя: ручка расположена на приемлемом расстоянии. А от прикосновения к диску защищает кожух

Рекомендую к просмотру прошлые подборки товаров.

В Telegram канале интересные товары публикуются чаще - https://t.me/aliworkman

Группа вк - https://vk.com/workman1

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress гаджеты электроника товары из китая подборка полезные товары находки дешевые товары инструменты
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
55
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2020
9
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX425
10
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
39
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
31
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super
22
Mafia: Definitive Edition — рецензия
25
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
40
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic
21

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 128
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 92
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Mafia: Definitive Edition — рецензия
2 октября 2020 25
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi резко снизила цену на Redmi Note 9 Pro – быстрая зарядка 30 Вт, NFC, 64 Мп камера и игровой процессор по самой низкой стоимости с начала продаж
11
Стала известна дата выхода MIUI 12 Stable для восьми дешёвых смартфонов Xiaomi
3
Геймерский 8-ядерный Ryzen 7 3700X рекордно подешевел – популярный игровой процессор можно купить со скидкой в 40 долларов
48
Стала известна дата выхода стабильной прошивки MIUI 12 для Xiaomi Redmi Note 7 и Redmi Note 8
5
HUAWEI показала финальный список из 60 смартфонов, которые получат EMUI 11 на новой ОС Android 11 – названия и сроки выхода
+
Выбираем процессор для RTX 3080 - Ryzen 5 3600 или i5 10400F - выясняем, кто оказался быстрее в тестировании Benchmark
114
Cyberpunk 2077 получил официальную дату выхода
13
GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 580 сравнили на последних версиях драйверов – выясняем, стоит ли переплачивать 3 000 рублей за NVIDIA
36
HUAWEI P30 Pro резко подешевел – игровой процессор, NFC, быстрая зарядка 40 Вт, отличная камера и качественный OLED-дисплей по самой низкой цене этой осени
4
Samsung Galaxy S20+ сильно подешевел – Exynos 990, NFC, 3K-дисплей с поддержкой 120 Гц и аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч со скидкой 20 000 рублей
3
Nvidia удалила информацию о запуске российских продаж RTX 3080 FE
54
Новая технология AMD позволит сократить разрыв с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3080 – Infinity Cache – сверхбыстрая память большого объёма
7
Самую дешёвую и самую дорогую видеокарту NVIDIA сравнили в играх – GT 1030 против RTX 3090
28
Стала известна дата выхода MIUI 12 для трёх дешёвых смартфонов Xiaomi 2018 года
+
Первые сведения о процессорах Intel Core 12-го поколения – 16 ядер, 30 Мб кэш L3, PCIe 4 и необычная архитектура big.LITTLE
28
AMD не будет выпускать новые наборы системной логики специально для процессоров Ryzen 5000, платы Intel 500-й серии дебютируют в марте 2021 года — данные HD Tecnología
62
Три смартфона OnePlus получили важное обновление глобальной прошивки OxygenOS
1
Xiaomi POCO F2 Pro сильно подешевел – самый дешёвый смартфон на Snapdragon 865 по низкой цене
3
Crucial предвкушает скорый анонс AMD Ryzen 5000
21
Asus GeForce RTX 3070 Ampere - раскрыты полные характеристики 6 моделей видеокарт серии Strix, TUF и Dual
41

Популярные статьи

Распродажа в магазине GoDeal24: Windows 10 Pro за 579 рублей, Office 2016 Pro Plus за 1619 рублей и многое другое со скидкой до 62%
Запуск NVIDIA RTX 3000 обернулся фальстартом – AMD уже готова нанести ответный удар
64
Детальное исследование производительности 4 и 6-ядерных процессоров AMD второго поколения
22
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 1
15
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX425
10
Чипсет Intel H410 — получаем прирост производительности до 14% от настройки таймингов DDR4
29
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
55
PortableApps — обзор сайта с более чем 400 портабельными, бесплатными и полезными программами
12
Война никогда не меняется — как создавался Fallout
8
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2020
9

Сейчас обсуждают

Стенли Твидл
17:56
вот тебя заминусовали, будто ты линукс рекламировал
PortableApps — обзор сайта с более чем 400 портабельными, бесплатными и полезными программами
apan
17:56
На самом деле бедноватая, хоть и массивная.
Внутреннее строение PlayStation 5 официально раскрыто Sony — процесс разборки и все компоненты показаны на видео
Dzhereli
17:55
Мнение клоуна очень интересно.
Найден бесплатный способ миграции с Windows 7 на Windows 10 – простая инструкция перехода на новую ОС
Стенли Твидл
17:55
хорошо накормленный человек нуждается в особой поддержке!
PortableApps — обзор сайта с более чем 400 портабельными, бесплатными и полезными программами
Стенли Твидл
17:53
>Я думаю, что вы, как и я, любите пользоваться бесплатными и проверенными временем утилитами. ага, а как же: grep, wget, ip,ls, du, dd. и ничего переустанавливать по новой не надо ^_^
PortableApps — обзор сайта с более чем 400 портабельными, бесплатными и полезными программами
Christinachadzynski
17:52
Вряд ли деловые конференции будут проводиться с экономией жалких 100..500кбпс полосы.
Nvidia Maxine сжимает видео в 1000 раз без потери качества
poljot
17:51
Инженеры подтянулись. Отправь резюме в Сони.
Внутреннее строение PlayStation 5 официально раскрыто Sony — процесс разборки и все компоненты показаны на видео
Валентин Журик
17:49
Радиатор внушает, наверное, на половину себестоимости консоли потянет. При этом настолько тупорылая система организации охлаждения...
Внутреннее строение PlayStation 5 официально раскрыто Sony — процесс разборки и все компоненты показаны на видео
Bojack Horseman
17:49
Конечно не выйдут. Таперича тока карты стоимостью от 1000$ выходить будут. Одно непонятно - 1050 зачем выходила. Надо было только 1080ти выпустить, и хватит. Ну, как сегодня - 3090 с 3080 выпустят, а...
Технологию NVIDIA DLSS 2.1 протестировали в разрешениях 240p и 360p – масштабирование до Full HD почти без потери качества при высоком FPS в играх
Christinachadzynski
17:49
Тем, что в мпег-4 дёрганье ниточками синтетическим лицом не было реализовано, очевидно)
Nvidia Maxine сжимает видео в 1000 раз без потери качества
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем