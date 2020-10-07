Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: циркулярная пила, робот-пылесос ILIFE V3S Pro и другое
Походная лампа
Цена $13
Компактная походная лампа размером с ладошку. Для её работы не нужно электричества. Всё, что вам понадобится, - это газовый баллон и сеточка-фитиль(идёт в комплекте). Лампа вкручивается прямо в него. Затем её можно поставить за землю, либо повесить куда-то с помощью металлической цепи.
Шуруповерт
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Цена $28
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Электрический шуруповерт с ударной функцией, инструмент использует автономное питание на 20 вольт. Удобен в сборке конструкций, мебели, мелком бытовом ремонте, наладке техники.
Скорость вращение инструмента регулируется. Использует биты и сверла под патрон диаметром 6 мм.
Беспроводная колонка Anker
Цена $36
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Проверенный бренд, честный стереозвук мощностью 12 Вт, надежная влагозащита. Работает на Bluetooth 5.0.
Колонку можно даже мыть под струёй воды. Аккумулятора достаточно на 24 часа непрерывного воспроизведения на средней громкости.
Термогигрометр Xiaomi
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Цена $5.32 - 12.34
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Полезное устройство измеряет температуру и влажность, а также следит за состоянием окружающей среды и показывает малейшие изменения на большом E-ink-дисплее. Имеет низкое энергопотребление и компактные габариты.
Робот-пылесос ILIFE V3S Pro
Цена $105
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Умный гаджет возьмёт на себя заботы по поддержанию чистоты в доме и поможет сэкономить уйму времени. Установите расписание уборки на целую неделю и занимайтесь своими делами. Пылесос автоматически отправится на задание, а когда наведёт порядок, вернётся на зарядную станцию — вам останется лишь периодически вытряхивать мусор из пылесборника.
Стельки Xiaomi
Цена $3
Мягкие стельки для обуви с памятью формы. Изготовлены из полиэстера и нейлона.
Вообще, такие стельки – это просто находка для повседневной носки. Достаточно мягкие, дышащие и комфортные.
Портативный пылесос для авто Baseus
Цена $33
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Преимущества данной модели в том, что у неё в комплекте несколько насадок для уборки даже в самых труднодоступных местах.
Пылесос портативный, размер аккумулятора 5000mah. Заряжается от обычного порта USB.
Настольная мини циркулярная пила
Цена $65
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КУПИТЬ ТУТ или Ручная - Workpro - POSENPRO - HILDA - NEWON - Drillpro - аккумуляторная дисковая пила
Пила позволяет распиливать заготовки как под прямым углом, так и под уклоном. Для этого в девайсе предусмотрен простой механизм регулировки отклонения. Для опытного мастера это отличное дополнение. В гаджете предусмотрена и защита для пользователя: ручка расположена на приемлемом расстоянии. А от прикосновения к диску защищает кожух
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