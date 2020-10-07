Цена $13

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Компактная походная лампа размером с ладошку. Для её работы не нужно электричества. Всё, что вам понадобится, - это газовый баллон и сеточка-фитиль(идёт в комплекте). Лампа вкручивается прямо в него. Затем её можно поставить за землю, либо повесить куда-то с помощью металлической цепи.

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Цена $28

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Электрический шуруповерт с ударной функцией, инструмент использует автономное питание на 20 вольт. Удобен в сборке конструкций, мебели, мелком бытовом ремонте, наладке техники.

Скорость вращение инструмента регулируется. Использует биты и сверла под патрон диаметром 6 мм.

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Проверенный бренд, честный стереозвук мощностью 12 Вт, надежная влагозащита. Работает на Bluetooth 5.0.

Колонку можно даже мыть под струёй воды. Аккумулятора достаточно на 24 часа непрерывного воспроизведения на средней громкости.

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Цена $5.32 - 12.34

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Полезное устройство измеряет температуру и влажность, а также следит за состоянием окружающей среды и показывает малейшие изменения на большом E-ink-дисплее. Имеет низкое энергопотребление и компактные габариты.

Цена $105

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Умный гаджет возьмёт на себя заботы по поддержанию чистоты в доме и поможет сэкономить уйму времени. Установите расписание уборки на целую неделю и занимайтесь своими делами. Пылесос автоматически отправится на задание, а когда наведёт порядок, вернётся на зарядную станцию — вам останется лишь периодически вытряхивать мусор из пылесборника.

Цена $3

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Мягкие стельки для обуви с памятью формы. Изготовлены из полиэстера и нейлона.

Вообще, такие стельки – это просто находка для повседневной носки. Достаточно мягкие, дышащие и комфортные.

Цена $33

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Преимущества данной модели в том, что у неё в комплекте несколько насадок для уборки даже в самых труднодоступных местах.

Пылесос портативный, размер аккумулятора 5000mah. Заряжается от обычного порта USB.

Цена $65

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КУПИТЬ ТУТ или Ручная - Workpro - POSENPRO - HILDA - NEWON - Drillpro - аккумуляторная дисковая пила

Пила позволяет распиливать заготовки как под прямым углом, так и под уклоном. Для этого в девайсе предусмотрен простой механизм регулировки отклонения. Для опытного мастера это отличное дополнение. В гаджете предусмотрена и защита для пользователя: ручка расположена на приемлемом расстоянии. А от прикосновения к диску защищает кожух

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