Цена $24

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На выбор есть несколько цветов: черный, красный, синий и фиолетовый. Так что вы легко сможете подобрать для себя подходящий оттенок. Да и внешне эти тормоза смотрятся гораздо лучше, чем оригинальные, поэтому однозначно рекомендую к покупке.

Беспроводные наушники Amazfit PowerBuds с пульсомером

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КУПИТЬ ТУТ - Mifa X8 TWS - Tiso i6 - Популярные - Baseus WM01 - SYLLABLE S101

Технологичная новинка с CES 2020. Ключевые особенности TWS (стереозвучание), ENC (активное шумоподавление), измерение сердечного ритма (ЧСС).

・интеллектуальный встроенный датчик сердечного ритма (определяет, когда пользователь отдыхает, чтобы снизить уровень громкости или заснул, чтобы отключить звук)

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・магнитные съемные заушины

・суммарное время звучания 24 часа (8+16 ч)

Цена $178

КУПИТЬ ТУТ - Кофемашина Sonifer - Другая

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Кофемашина с полным циклом приготовления напитка от помола зерен до смешивания с молоком и сахаром, используется для дома, офиса, кафе и прочих заведений.

Полуавтоматическое устройство, с емкостью до 1,5 литра. На выходе получается до 6 чашек готовой продукции. Мощная, производительная, удобная в обращении.

Цена $65

КУПИТЬ ТУТ - Точилка AxWild - HUOHOU - 3х ступенчатая

Электрическая точилка для ножей, использует гриндерную ленту с абразивным напылением, способна при помощи нее можно сделать ровные спуски и режущую кромку. Работает от сети 220 вольт.

Цена $48

КУПИТЬ ТУТ - Другая - ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - аккумуляторная дисковая пила

Данная пила оснащена мощностью 710 Вт с регулируемым углом наклона, плавной настройкой и фиксатором скорости работы. В комплект поставки входит уже 4 полотна для древесины, металла и пластика.

Цена $39

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Компактная сэндвичница Pinlo с антипригарным покрытием всего за 3 минуты сможет приготовить сэндвич, бутерброд, мясо, яичницу или даже запечь овощи. Легко чистится и имеет небольшие размеры 29х14см, благодаря которым, её можно брать в любую поездку, командировку или путешествие.

Цена $28

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КУПИТЬ ТУТ - WOSAI - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro

Электрический шуруповерт с ударной функцией, инструмент использует автономное питание на 20 вольт. Удобен в сборке конструкций, мебели, мелком бытовом ремонте, наладке техники.

Скорость вращение инструмента регулируется. Использует биты и сверла под патрон диаметром 6 мм.

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