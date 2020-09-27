Цена $7

КУПИТЬ ТУТ

Водяной мини насос, высокотемпературный, используется в системах водоснабжения. Выдерживает до 100 градусов по цельсию. Работает от постоянного источника питания от 6 до 12 вольт.

реклама

Цена $138.69 - 369

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi YI - Hiseeu 8CH - Zosi - Gadinan - Jooan 8CH - H.VIEW - Movols

Водонепроницаемый комплект видеонаблюдения Techege с камерами (от 4 до 8 на выбор) разрешением 1440 P для более чётких видеозаписей может снимать в помещении и на открытом воздухе. Предусмотрено удобное подключение к смартфону, имеется датчик движения и пульт дистанционного управления.

Цена $17.63 - 50

анонсы и реклама Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

КУПИТЬ ТУТ - MECOOL KM3 - VONTAR X3 - H96 Max X3 - Ugoos X3 PRO - X88 Pro - Xiaomi Mi TV Stick - X96 Max Plus - в РФ

ТВ-приставка X96 Max на Android 9.0 с 4 ГБ оперативки и 32/64/128 ГБ ПЗУ. Поддерживает 4K-разрешение с 60 к/c, H.265 и HDR. В наличии интерфейсы USB 3.0, HDMI 2.0 и Ethernet. Есть модули Wi-Fi и Bluetooth.

Цена $49

реклама

КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - WARSLEY - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro

Это один из самых популярных электрических ударных гайковёртов с бесплатной доставкой из России. Фирма WOSAI на Алиэкспресс хорошо известна покупателям различных инструментов. На корпусе имеется лазерная указка для точности.

Цена $10.35 - 27.11

КУПИТЬ ТУТ

Подставка‐держатель для дрели или шуруповёрта, которая улучшит качество работы. Металлический шток с рукояткой обеспечивает строго перпендикулярное положение, а линейка позволяет контролировать глубину сверления. Также ее можно прикрепить к верстаку.

Цена $13

КУПИТЬ ТУТ

Если вы привыкли обжимать провода пассатижами или молотком, как раз пора избавиться от прошлых навыков и взять на вооружение трубчатые обжимные клещи. Инструмент позволяет посадить обрабатываемый наконечник в гильзу прочно и надолго.

Цена $13.92 - 22.65

КУПИТЬ ТУТ - для ступней - для спины - Массажный пистолет

Простой, доступный и очень полезный аксессуар для домашнего, офисного и дорожного применения. Эффективно снижает усталость, борется с болями в спине и повышает тонус.

Под гипоаллергенной тканью «корпуса» спрятаны лампы инфракрасного нагрева и 8 разминающих механических головок, которые неплохо имитируют «живой» массаж.

реклама





Цена $9.42 - 31.25

КУПИТЬ ТУТ

Синхронизируется с голосовыми помощниками, в т.ч. с Алисой. Можно удаленно управлять устройствами, включать/выключать по расписанию, задавать таймер, получать информацию по потреблению электричества.

Рекомендую к просмотру прошлые подборки товаров.

реклама

В Telegram канале интересные товары публикуются чаще - https://t.me/aliworkman

Группа вк - https://vk.com/workman1



