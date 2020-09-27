Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: электромассажер, ТВ-приставка X96 MAX Plus и другое
Мини генератор
Цена $7
Водяной мини насос, высокотемпературный, используется в системах водоснабжения. Выдерживает до 100 градусов по цельсию. Работает от постоянного источника питания от 6 до 12 вольт.
Комплект видеонаблюдения
реклама
Цена $138.69 - 369
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi YI - Hiseeu 8CH - Zosi - Gadinan - Jooan 8CH - H.VIEW - Movols
Водонепроницаемый комплект видеонаблюдения Techege с камерами (от 4 до 8 на выбор) разрешением 1440 P для более чётких видеозаписей может снимать в помещении и на открытом воздухе. Предусмотрено удобное подключение к смартфону, имеется датчик движения и пульт дистанционного управления.
ТВ-приставка X96 MAX Plus
Цена $17.63 - 50
КУПИТЬ ТУТ - MECOOL KM3 - VONTAR X3 - H96 Max X3 - Ugoos X3 PRO - X88 Pro - Xiaomi Mi TV Stick - X96 Max Plus - в РФ
ТВ-приставка X96 Max на Android 9.0 с 4 ГБ оперативки и 32/64/128 ГБ ПЗУ. Поддерживает 4K-разрешение с 60 к/c, H.265 и HDR. В наличии интерфейсы USB 3.0, HDMI 2.0 и Ethernet. Есть модули Wi-Fi и Bluetooth.
Гайковерт WOSAI
Цена $49
реклама
КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - WARSLEY - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro
Это один из самых популярных электрических ударных гайковёртов с бесплатной доставкой из России. Фирма WOSAI на Алиэкспресс хорошо известна покупателям различных инструментов. На корпусе имеется лазерная указка для точности.
Направляющая стойка для дрели
Цена $10.35 - 27.11
Подставка‐держатель для дрели или шуруповёрта, которая улучшит качество работы. Металлический шток с рукояткой обеспечивает строго перпендикулярное положение, а линейка позволяет контролировать глубину сверления. Также ее можно прикрепить к верстаку.
Трубчатые обжимные клещи
Цена $13
Если вы привыкли обжимать провода пассатижами или молотком, как раз пора избавиться от прошлых навыков и взять на вооружение трубчатые обжимные клещи. Инструмент позволяет посадить обрабатываемый наконечник в гильзу прочно и надолго.
Электромассажер Fastuby
Цена $13.92 - 22.65
КУПИТЬ ТУТ - для ступней - для спины - Массажный пистолет
Простой, доступный и очень полезный аксессуар для домашнего, офисного и дорожного применения. Эффективно снижает усталость, борется с болями в спине и повышает тонус.
Под гипоаллергенной тканью «корпуса» спрятаны лампы инфракрасного нагрева и 8 разминающих механических головок, которые неплохо имитируют «живой» массаж.
Умная розетка
реклама
Цена $9.42 - 31.25
Синхронизируется с голосовыми помощниками, в т.ч. с Алисой. Можно удаленно управлять устройствами, включать/выключать по расписанию, задавать таймер, получать информацию по потреблению электричества.
Рекомендую к просмотру прошлые подборки товаров.
реклама
В Telegram канале интересные товары публикуются чаще - https://t.me/aliworkman
Группа вк - https://vk.com/workman1
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила