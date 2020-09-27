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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: электромассажер, ТВ-приставка X96 MAX Plus и другое

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Комплект видеонаблюдения

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ТВ-приставка X96 MAX Plus

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Гайковерт WOSAI

Цена $49

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Направляющая стойка для дрели

Цена $10.35 - 27.11

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Трубчатые обжимные клещи

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Электромассажер Fastuby

Цена $13.92 - 22.65

КУПИТЬ ТУТ - для ступней - для спиныМассажный пистолет 

Простой, доступный и очень полезный аксессуар для домашнего, офисного и дорожного применения. Эффективно снижает усталость, борется с болями в спине и повышает тонус.

Под гипоаллергенной тканью «корпуса» спрятаны лампы инфракрасного нагрева и 8 разминающих механических головок, которые неплохо имитируют «живой» массаж.

Умная розетка

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Цена $9.42 - 31.25

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Синхронизируется с голосовыми помощниками, в т.ч. с Алисой. Можно удаленно управлять устройствами, включать/выключать по расписанию, задавать таймер, получать информацию по потреблению электричества.

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Твоя мамка
10:52
Дододо ну давай вот размести в этом корпусе который как раз в статье и указывается, самый помоешный кулермастер за 2500. Какая правильная расстановка вентиляторов лол. 2 на вдуф 3 на выдув да ты гений...
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 удалось разместить в системе формфактора micro-ATX
Yoll
10:52
Я всё никак к ценам новым привыкнуть не могу. Блади и Афотехи как раз и стоили раньше по 500-700 рублей. Брендовые (Razer, Logitech, SteelSeries) за 2-3к можно было взять.
Разбираем основные причины поломок компьютера
Дмитрий
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Дело не в конденсаторах Вася. Во первых память там аналоговая которая может перегреваться, плюс чип сильно разогнали, ты же вкурсе на какой частоте работали поляриси, это разработки самсунга Счастливч...
Некоторые RTX 3080 и RTX 3090 имеют недоработки - не стоит гнаться за дешевизной
Твоя мамка
10:51
Меня твоя мамка насиловала и ты дурачок на свет появился, пришлось сдать тебя в дурдом но ты и тут нашёл меня)
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 удалось разместить в системе формфактора micro-ATX
Олег Анетько
10:51
АХА ХА ХА, МАТЕМАТИК: 2 + 2, ГДЕ ТУТ ЧТО УБЫЛО. Боже ты вообще хоть 5 класс то закончил? Закон сохранения есть в физике (энергии) и химии (массы), в математике его нет и быть не может.
Все характеристики видеокарт Radeon RX 6000 опубликованы вместе с данными о гибридных процессорах AMD Van Gogh, Cezanne и Rembrandt
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