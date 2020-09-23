Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: видеорегистратор Xiaomi 70mai A800, пила Workpro и другое
Стильный ремень с пряжкой
Цена $4.90 - 7.85
Ремень класс, мне очень понравился. Пряжка металлическая. Ткань в меру жёсткая. Для джинс или спецодежды самое то. В подарок получил рекламный браслетик магазина.
Умные часы Xiaomi Mi Band 5
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Цена $26
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Фитнес-браслет от именитого бренда с AMOLED экраном диагональю 1,1 дюйма. Браслет будет следить за вашей активностью в течение дня. Вы сможете отклонять входящие вызовы, управлять удаленно камерой, музыкой, получать уведомления из социальных сетей. Для людей, которые любят активный образ, предусмотрено 11 режимов.
Цифровой мультиметр Mustool
Цена $11
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Отличный мультиметр! Есть авто режим и ручной с выбором измерений. Это очень удобно.
- питание 2хAAA
- 5999 отсчетов
- TrueRMS, фонарь, NCV, измерение температуры
- автоматическое отключение
IP камера Xiaomi
Цена $30
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Веб камера с поворотным объективом, записывает видео в качестве 1080р, передает данные через wi-fi канал. Поддерживает карты памяти формата tf/sd, максимальное расширение объема до 64Gb. Можно использовать для видео связи, ведения стримов и прочих медиа задач.
Токарный станок
Цена $71
Представляет из себя самый настоящий и полностью функционирующий токарный станок небольших размеров для обработки дерева и металла. Станок обладает необходимыми мерами защиты, удобной регулировкой и отличной эффективностью в рабочем процессе.
Пила Workpro
Цена $48
КУПИТЬ ТУТ - Другая - ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - аккумуляторная дисковая пила
Сабельная пила мощностью 710 Вт с настраиваемым углом наклона, плавной регулировкой и фиксатором скорости работы. В комплекте есть четыре полотна для древесины, металла и пластмассы.
Жидкостный уровень
Цена $16
Используется для выравнивания поверхности, есть жк экран для отображения параметров. Точный прибор с подсветкой.
Пузырьковая система определения плоскости помогает в строительстве, ремонте. Разметка сантиметровая до 400 мм. Имеет оптическую ось в вертикальном и горизонтальном положении.
Шуруповерт WOSAI
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Цена $28
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Качественная дрель от бренда WOSAI на 12Вт. Отличный вариант для дома, когда нужно быстро, что-то починить или собрать. Батарея на 1500mah. На корпусе имеется лазерная указка для точности.
Настольный станок
Цена $74
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Продавец предлагает мини-станок для столярного дела. Питание 12 и 24вольт. Подойдёт для изготовления и обработки мелких деталей из дерева. Попробовал пилить фанеру 10 мм пилит на малой подаче на 24 вольтах.
Лазерный уровень DEKO
Цена $29.68 - 86.73
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КУПИТЬ ТУТ - FIRECORE - Hilda - Boebede - BIGGRIT
Один из наиболее популярных и точных лазерных самовыравнивающихся лазерных уровней для домашнего и полупрофессионального использования.
Умеет строить 3 плоскости на расстоянии до 30 метров (именно на этом расстоянии лазер сохраняет разборчивость). Комплектуется штативом.
Система безопасности Kerui
Цена $39.19 - 162.39
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Домашняя сигнализация с датчиками движения и открытия дверей и окон, сиреной, пультами и синхронизацией со смартфоном (iOS и Android). Дополнительно можно подключить IP‑камеру, умные розетки, систему пожарной безопасности и звонок.
Диспенсер
Цена $14
КУПИТЬ ТУТ - Другой - еще
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Автоматический диспенсер при подведении ладони к ИК датчику выдает необходимую порцию вспененного мыла.
Скорость подачи 0,25 сек. Можно поставить устройство в ванной комнате или на кухне. Работает автономно. Объем резервуара до 280 мл.
Видеорегистратор Xiaomi 70mai A800 4K
Цена $98 с купоном продавца
КУПИТЬ ТУТ - E-ACE с 3 камерами
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Мощный видеорегистратор с двумя камерами, одна со встроенным дисплеем в виде видео регистратора, вторая камера подсоединяется к основному блоку по проводам.
Из достоинств можно отметить: cистему помощи водителю ADAS, GPS-модуль, G-сенсор, систему предупреждения столкновения и выхода из полосы.
・качество записи 4K
・матрица Sony IMX 415
・угол обзора 140°
・разрешение 3840х2160
・динамическое шумоподавление
・управление через смартфон
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Группа вк - https://vk.com/workman1
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