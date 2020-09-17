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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: система наблюдения, робот для мытья окон и другое

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Рогатка для рыбалки

Цена $39

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Металлическая рогатка со встроенными светодиодным фонариком и лазерным целеуказателем, создана для рыбалки и любительских соревнований. В комплекте есть съемная защита запястья, но, увы, нет батареек.

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Для фонарика понадобится пальчиковая батарейка или аккумулятор 18650, а для лазерного прицела - 3 элемента LR44.

Дрон

Цена $34

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Квадрокоптер с широкоугольной камерой для съемки фото и видео, управляется с контроллера. Подойдет для полетов над любой местностью, промышленных и городских объектов. Передает материал по беспроводному wifi каналу. Питание от автономного аккумулятора.

Робот для мытья окон

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Цена $97

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Этот прибор вымоет стекла за вас. Закрепите его на окне, он сам начнет перемещаться и чистить стекло. 

Робот автоматически определяет оконные рамы, защищен от падения. Управлять им можно с помощью ИК-пульта, как от телевизора. 

Детектор скрытой проводки

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Цена $24

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Когда сверлите стену, нужно знать куда вы можете попасть, чтобы не повредить заложенную в стене электропроводку, или при бурении бетона определить место арматуры в стене, чтобы не попасть в нее.

Устройство легко определит находящиеся в стене дерево, металл и кабеля, как под напряжением так и без него. Глубина определения зависит от того, что ищите, арматуру находит глубже всего. 

Генератор озона

Цена $39

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Устройство, которое наполнит ваше помещение озоном и продезинфицирует его. Устраняет неприятные запахи, очищает воздух от газов, аллергенов, бактерий, вирусов, поскольку озон является сильным оксидантом.

Крутой видеорегистратор

Цена $29

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Компактный, многофункциональный и что самое главное - доступный по своей цене видеорегистратор в салон автомобиля, при помощи которого вы сможете записать все действия, которые происходят на трассе дорожного движения, что в некоторых ситуациях поможет доказать вашу правоту и сэкономить деньги. Из преимуществ данного видеорегистратора хотелось бы отметить широкий угол обзора, высокое разрешение съемки, антибликовый дисплей, ночное видение, стабилизатор съемки, возможность записывать видео одновременно с камеры заднего вида, передней камеры и камеры, направленной в салон, наличие функции отслеживания движений, циклическую запись видео и парковочный монитор.

Система наблюдения

Цена $115

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Hiseeu 8CH - Zosi - Gadinan - Jooan 8CH - H.VIEW - Movols - YI

Используется для контроля помещений и прилегающей территории, можно устанавливать как внутри так и снаружи зданий, крепится на кронштейн площадку. Имеет 2,8 мм объектив способный передавать изображение в качестве 1080р. Есть поддержка карт памяти для записи данных. Дальность съемки до 15 метров, оснащена инфракрасными датчиками.

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siger
18:39
Расходимся. Оно не обеспечивает 4К 144гц. Требуется мощный БП с доп проводами. Цены заоблачные.
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
Дмитрий
18:39
Они могут иметь несколько образцов, если раньше это не составляло проблем что в этот раз помешает. Ведь это карты престижа. Не важно берут или нет, главное быть в топе Они райзены третьи штампуют один...
Видеокарта Big Navi – Radeon RX 6900 XT может оказаться значительно быстрее NVIDIA GeForce RTX 3080 – RDNA 2, высокая тактовая частота ядра и продвинутый техпроцесс
omoikane
18:38
Проблемы у слая были всегда в проектах где он тупо не работал, а это большинство проектов. И с выхода ваших 670 прошло уже 8 лет, купите себе календарик :D
NVIDIA прекратит поддержку профилей SLI в своих драйверах со следующего года
McArcher
18:38
Вот тут есть список поддержки CrossFireX: https://amdcrossfire.fandom.com/wiki/Crossfire_Game_Compatibility_List "Excellent" значит более 60% прироста FPS.
NVIDIA прекратит поддержку профилей SLI в своих драйверах со следующего года
omoikane
18:36
В нормальных... а да ладно оправдывать это парой игр. :D Слай и крос мертвы уже давно для игр. Брать вторую карту, от которой польза будет только вы паре игровых проектов, бред.
NVIDIA прекратит поддержку профилей SLI в своих драйверах со следующего года
Дмитрий
18:35
Не слышал таких новостей, читал что будут что то еще быстрее использовать. На их последних слайдах указано 10х
Видеокарта Big Navi – Radeon RX 6900 XT может оказаться значительно быстрее NVIDIA GeForce RTX 3080 – RDNA 2, высокая тактовая частота ядра и продвинутый техпроцесс
mo3ulla
18:35
вы путаете порты nvlink мужду чиплетами (если будут ) и внешние порты между картами . которые тупо не распаяют и все . отличный пример как это делается интел у которой один и тот же цпу может стоить...
NVIDIA прекратит поддержку профилей SLI в своих драйверах со следующего года
Юрий Полкунов
18:33
Они официально отказались в геймерских картах применять HBM2E
Видеокарта Big Navi – Radeon RX 6900 XT может оказаться значительно быстрее NVIDIA GeForce RTX 3080 – RDNA 2, высокая тактовая частота ядра и продвинутый техпроцесс
Дмитрий
18:32
Они и раньше делали, по вашему карта тоже простая бывает? Я думаю у них несколько образцов есть. В новостях писали что они хотят использовать чиплетную систему
Видеокарта Big Navi – Radeon RX 6900 XT может оказаться значительно быстрее NVIDIA GeForce RTX 3080 – RDNA 2, высокая тактовая частота ядра и продвинутый техпроцесс
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