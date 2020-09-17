Цена $39

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Металлическая рогатка со встроенными светодиодным фонариком и лазерным целеуказателем, создана для рыбалки и любительских соревнований. В комплекте есть съемная защита запястья, но, увы, нет батареек.

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Для фонарика понадобится пальчиковая батарейка или аккумулятор 18650, а для лазерного прицела - 3 элемента LR44.

Цена $34

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Квадрокоптер с широкоугольной камерой для съемки фото и видео, управляется с контроллера. Подойдет для полетов над любой местностью, промышленных и городских объектов. Передает материал по беспроводному wifi каналу. Питание от автономного аккумулятора.

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Цена $97

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Этот прибор вымоет стекла за вас. Закрепите его на окне, он сам начнет перемещаться и чистить стекло.

Робот автоматически определяет оконные рамы, защищен от падения. Управлять им можно с помощью ИК-пульта, как от телевизора.

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Цена $24

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Когда сверлите стену, нужно знать куда вы можете попасть, чтобы не повредить заложенную в стене электропроводку, или при бурении бетона определить место арматуры в стене, чтобы не попасть в нее.

Устройство легко определит находящиеся в стене дерево, металл и кабеля, как под напряжением так и без него. Глубина определения зависит от того, что ищите, арматуру находит глубже всего.

Цена $39

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Устройство, которое наполнит ваше помещение озоном и продезинфицирует его. Устраняет неприятные запахи, очищает воздух от газов, аллергенов, бактерий, вирусов, поскольку озон является сильным оксидантом.

Цена $29

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Компактный, многофункциональный и что самое главное - доступный по своей цене видеорегистратор в салон автомобиля, при помощи которого вы сможете записать все действия, которые происходят на трассе дорожного движения, что в некоторых ситуациях поможет доказать вашу правоту и сэкономить деньги. Из преимуществ данного видеорегистратора хотелось бы отметить широкий угол обзора, высокое разрешение съемки, антибликовый дисплей, ночное видение, стабилизатор съемки, возможность записывать видео одновременно с камеры заднего вида, передней камеры и камеры, направленной в салон, наличие функции отслеживания движений, циклическую запись видео и парковочный монитор.

Цена $115

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Hiseeu 8CH - Zosi - Gadinan - Jooan 8CH - H.VIEW - Movols - YI

Используется для контроля помещений и прилегающей территории, можно устанавливать как внутри так и снаружи зданий, крепится на кронштейн площадку. Имеет 2,8 мм объектив способный передавать изображение в качестве 1080р. Есть поддержка карт памяти для записи данных. Дальность съемки до 15 метров, оснащена инфракрасными датчиками.

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