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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: пусковое устройство UTRAI 22000mah, робот-пылесос Roborock S5 Max и другое

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Робот-пылесос Roborock S5 Max

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Мощность пылика 2000 Па, поддержка влажной и сухой уборки (контейнер для пыли 0.46 л и для воды 0.28 л). Поддержка дистанционного управления через приложение. Работает на одном заряде 180 мин. Доставка идет со склада в РФ.

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Светодиодная лампа светит раза в полтора ярче обычной. Все лампы оснащены драйвером. Он будет стабилизировать ток, поэтому яркость освещения не будет зависеть от напряжения бортовой сети автомобиля и лампа не будет мерцать.

Набор инструментов

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Цена $32.20 - 69

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Я думаю, что у многих автолюбителей в гараже есть набор инструментов. Но вдруг у вас его нет? Именно поэтому я и включаю самые очевидные товары для автомобиля в свои подборки. На выбор есть семь различных наборов.

Настольный светильник Baseus

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Цена $20

Она полностью освещает рабочую зону, включая клавиатуру, не создавая бликов и неравномерной тени на экране. Светотеневая граница регулируется поворотом лампы на шарнире. Также меняется яркость освещения и световая температура.

Шуруповёрт

КУПИТЬ ТУТ - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro - Еще

Цена $28

Защищён от падений, попадания влаги и утери электроэнергии. Имеет регулировку крутящего момента. Подсветка рабочего места и ручка с увеличенным сцеплением, чтобы ваша рука не соскользнула в самый неподходящий момент. 

Пусковое устройство для автомобиля

КУПИТЬ ТУТ - 70mai - UTRAI 22000mah - мощное

Цена $39

Такое устройство часто используют тогда, когда у автомобиля имеются проблемы с аккумулятором и с запуском. В комплекте с этим аккумулятором идут специальные клеммы, которые присоединяются к основному аккумулятору вашего автомобиля.

Рекомендую к просмотру прошлые подборки товаров.

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Gloomhein
19:19
Зачем ему что-то отвечать? Пускай живёт в своём мирке ))
В августе AMD добавила в описание клиентских процессоров с архитектурой Zen 3 больше конкретики
midinada
19:19
По себе то судить не нужно.
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
Максим Романовский
19:18
AMD за год увеличила объёмы поставок процессоров EPYC в три раза, например
В августе AMD добавила в описание клиентских процессоров с архитектурой Zen 3 больше конкретики
Leshiy2371
19:17
Overlord опровергает это утверждение.
Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700
A13xej
19:16
Нужно заметить это благодаря процам АМД сегодня такие цены у интела, а так бы расщедрились на i5 - 4ядра / 8 потоков и цена 20 т.р. без конкуренции.
Грамотно собираем игровой ПК на Intel дешевле, чем аналог на AMD - выясняем, так ли нужна новым процессорам Comet Lake-S быстрая оперативная память
Twisted Evil
19:16
100 комментов оправданий почему бомжи не могут себе позволить топовое железо. Не плохо куртка поджог.
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
Leshiy2371
19:13
Не,ну стекляный аквариум со свистоперделками - реально фигня. А вот коробка от бананов/ящик от картохи - это по крайней мере оригинально. (хотя где-то мы уже это видели)
Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700
TheExclusiv
19:12
Что мешает собирать частями?
Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700
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