Керамика для авто

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Цена $12

Инновационное керамическое покрытие для ЛКП автомобиля - керамика. Устраняет мелки царапины и притертости, делает цвет авто более насыщенным и защищает от дальнейших загрязнений. Также обладает хорошим гидрофобным эффектом - аналог антидождя.

Робот-пылесос Roborock S5 Max

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Цена $337.71 по промокоду GALKINBIKUPIL + купон продавца и спецкупоны

Мощность пылика 2000 Па, поддержка влажной и сухой уборки (контейнер для пыли 0.46 л и для воды 0.28 л). Поддержка дистанционного управления через приложение. Работает на одном заряде 180 мин. Доставка идет со склада в РФ.

Мощные светодиодные лампы

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Цена $4

Светодиодная лампа светит раза в полтора ярче обычной. Все лампы оснащены драйвером. Он будет стабилизировать ток, поэтому яркость освещения не будет зависеть от напряжения бортовой сети автомобиля и лампа не будет мерцать.

Набор инструментов

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Цена $32.20 - 69

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Я думаю, что у многих автолюбителей в гараже есть набор инструментов. Но вдруг у вас его нет? Именно поэтому я и включаю самые очевидные товары для автомобиля в свои подборки. На выбор есть семь различных наборов.

Настольный светильник Baseus

КУПИТЬ ТУТ - YAGE YG - Xiaomi

Цена $20

Она полностью освещает рабочую зону, включая клавиатуру, не создавая бликов и неравномерной тени на экране. Светотеневая граница регулируется поворотом лампы на шарнире. Также меняется яркость освещения и световая температура.

Шуруповёрт

КУПИТЬ ТУТ - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro - Еще

Цена $28

Защищён от падений, попадания влаги и утери электроэнергии. Имеет регулировку крутящего момента. Подсветка рабочего места и ручка с увеличенным сцеплением, чтобы ваша рука не соскользнула в самый неподходящий момент.

Пусковое устройство для автомобиля

КУПИТЬ ТУТ - 70mai - UTRAI 22000mah - мощное

Цена $39

Такое устройство часто используют тогда, когда у автомобиля имеются проблемы с аккумулятором и с запуском. В комплекте с этим аккумулятором идут специальные клеммы, которые присоединяются к основному аккумулятору вашего автомобиля.

Рекомендую к просмотру прошлые подборки товаров.

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