Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: пусковое устройство UTRAI 22000mah, робот-пылесос Roborock S5 Max и другое
Керамика для авто
Цена $12
Инновационное керамическое покрытие для ЛКП автомобиля - керамика. Устраняет мелки царапины и притертости, делает цвет авто более насыщенным и защищает от дальнейших загрязнений. Также обладает хорошим гидрофобным эффектом - аналог антидождя.
Робот-пылесос Roborock S5 Max
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Цена $337.71 по промокоду GALKINBIKUPIL + купон продавца и спецкупоны
Мощность пылика 2000 Па, поддержка влажной и сухой уборки (контейнер для пыли 0.46 л и для воды 0.28 л). Поддержка дистанционного управления через приложение. Работает на одном заряде 180 мин. Доставка идет со склада в РФ.
Мощные светодиодные лампы
КУПИТЬ ТУТ - BraveWay - популярные
Цена $4
Светодиодная лампа светит раза в полтора ярче обычной. Все лампы оснащены драйвером. Он будет стабилизировать ток, поэтому яркость освещения не будет зависеть от напряжения бортовой сети автомобиля и лампа не будет мерцать.
Набор инструментов
КУПИТЬ ТУТ - Другой - гаечные ключи
Цена $32.20 - 69
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Я думаю, что у многих автолюбителей в гараже есть набор инструментов. Но вдруг у вас его нет? Именно поэтому я и включаю самые очевидные товары для автомобиля в свои подборки. На выбор есть семь различных наборов.
Настольный светильник Baseus
КУПИТЬ ТУТ - YAGE YG - Xiaomi
Цена $20
Она полностью освещает рабочую зону, включая клавиатуру, не создавая бликов и неравномерной тени на экране. Светотеневая граница регулируется поворотом лампы на шарнире. Также меняется яркость освещения и световая температура.
Шуруповёрт
КУПИТЬ ТУТ - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro - Еще
Цена $28
Защищён от падений, попадания влаги и утери электроэнергии. Имеет регулировку крутящего момента. Подсветка рабочего места и ручка с увеличенным сцеплением, чтобы ваша рука не соскользнула в самый неподходящий момент.
Пусковое устройство для автомобиля
КУПИТЬ ТУТ - 70mai - UTRAI 22000mah - мощное
Цена $39
Такое устройство часто используют тогда, когда у автомобиля имеются проблемы с аккумулятором и с запуском. В комплекте с этим аккумулятором идут специальные клеммы, которые присоединяются к основному аккумулятору вашего автомобиля.
Рекомендую к просмотру прошлые подборки товаров.
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