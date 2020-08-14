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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: кроссовки Xiaomi, плазменный резак и другое

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Миниатюрный шаговый двигатель, модель имеет лопасти с вращением до 90 градусов, работает от 6 до 12 вольт постоянного тока. Используется в приборах и техники. Можно использовать в качестве практических занятий для изучения основ электротехники и механики. Размер изделия 5 на 3 см, вес 40 грамм.

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Девайс с программируемым маршрутом движения, используется для сухой и влажной уборки в помещениях. Работает от батареи автономного питания на 14 вольт. Цикл уборки составляет 1,5 часа, емкость пылесборника 0,5 литров. Мощность устройства 20 ватт. 

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Кроссовки Xiaomi

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Цена $14

Обувь мужская для бега и занятий спортом высокого качества. Подходит и для повседневной носки. Кроссовки дышащие, материал верха – сетка, пропускающая воздух и обеспечивающая воздухообмен при больших физических нагрузках и в жаркую погоду.

Ноутбук Teclast F7 Plus

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Цена $279  по промокоду Y9VIXYDE7O4B


У ноута 14.1" IPS дисплей с разрешением 1080p и 8 мм тонкие рамки с 2.5D стеклом. Процессор тут Intel Apollo Lake и видео HD Graphics. Также из особенностей большой трекпад, 7ч работы в смешанном режиме и Windows 10.

Популярные наушники

КУПИТЬ ТУТ - Amazfit Powerbuds - Baseus WM01 - SYLLABLE S101

Цена $6.90 - 9.90

Наушники хранятся в небольшом кейсе. На корпусе кейса установлен небольшой дисплей, на котором отображается текущий уровень заряда. Внутри наушников стоит специальный чип, который обеспечивает идеальную чистоту звучания.

Модель гонки

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Цена $3.11 - 3.85

Самая реалистичная многофункциональная модель игрушечной гоночной машины, выполненной по мотивам популярного мультсериала «Тачки». При помощи встроенных динамиков Маккуин воспроизводит до 300 монологов и реплик. При этом на анимированном экране, встроенном в лобовое стекло, отображается мимика героя. После включения робот сразу же готов к стремительным гонкам по любым поверхностям. 

Плазменный резак

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Цена $197

Пришел с молниеносной доставкой (серьезно, всего одна неделя). Как только аппарат доставили нам сразу же нужно было что-то порезать, ну а как не проверить устройство? В гараже нашлось несколько металлических пластин разной толщины (самая большая 10 мм). Он их разрезал всего за несколько секунд.

Умный занавес штор

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Цена $82

А этот товар будет интересен всем техногикам. Он дает возможность сделать свои шторы умными. Это крутая технология. С ее помощью ваши шторы заживут своей жизнью: они будут открываться и закрываться самостоятельно. Для этого нужно просто установить датчик на багет и активировать его. Контролировать его можно в специальном мобильном приложении. А если прикупить еще и хаб, то он будет работать в тандеме с другими частями умного дома.

Электроскутер

КУПИТЬ ТУТ - HIPER Stark DX650 - VX560

Цена $197

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Еще одно китайское ноу-хай – это складной электробайк. Да. Мы продолжаем заботится об окружающей среде. Он ездит со скоростью 30 км/ч и для него не нужно искать парковочное место. Можно просто сложить и спрятать в сумку. Кстати, размер его в сложенном состоянии 40-60-40 см. Полного заряда хватает на 3 часа. А еще есть светодиодные фонари, дисплей и защита от влаги.

Кобура для ножей

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Цена $9

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Сшито из высококачественной кожи. Имеется три кармашка под нож. Клинок влазит длинною до 27 сантиметров. Можно прикрепить изделия как на пояс, так и на плече. Стоит брать в походы, рыбалку, охоту.

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Benver
10:48
+ 1
А нам всё равно: презентация Intel не смогла остановить падение курса акций компании
Dm 0_o
10:47
а я продолжаю покупать акции интел. не рекомендую никому. на свой страх и риск
А нам всё равно: презентация Intel не смогла остановить падение курса акций компании
ОвEрКл0keРс
10:45
Когда просто сидишь на мопЭде без колёс шлем не требуется.
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ShadowTM
10:42
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mimigen
10:38
Как говорит наш особо плодовитый автор, если вероятность события составит даже одну миллионную процента - это уже вполне себе вероятность и это инфоповод для создания "новости".
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