Электромотор

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Цена $1.31 - 3.68

Электромотор, предназначенный для самостоятельных сборок различных проектов, постройки радиоуправляемых моделей автомобилей и так далее. Есть несколько опций, диаметр вала 3 либо 4 мм, вес моторчиков от 29 до 160 г, корпус выполнен из алюминиевого сплава.

Автовизитка Xiaomi TITA

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Цена $3

Миниатюрная автовизитка дизайна флип-флоп легко покажет или спрячет номер телефона.

флуоресцентный дисплей

5 комплектов цифр от 0 до 9

Размер 121x42x22мм

Вес 40гр

Стильный держатель для смартфона

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Цена $0.83 - 2.52

Держатель для смартфона в автомобиле – просто незаменимый атрибут. Особенно хорошо, когда этот держатель может удерживать смартфон в любом положении и стильно выглядит. Посмотрите, насколько удобно пользоваться таким держателем.

Прозрачная пленка для защиты элементов автомобиля

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Цена $4.99 - 8.33

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Очень часто, когда автомобиль в хорошем состоянии, хочется сохранить его в таком виде как можно дольше. Для этого можно использовать вот такую прозрачную пленку, которая обклеивается бампер автомобиля, пороги или любые другие элементы, которые подвержены сильному износу. Стоит совсем недорого, но может спасти внешний вид авто.

Магнитола с большим экраном

КУПИТЬ ТУТ - популярная

Цена $455

Очень многие автомобилисты хотели бы купить себе вот такую мультимедийную систему с огромным пафосным экраном. Он будет классно смотреться в любом автомобиле! Но вот в наших магазинах цена на такие устройства просто заоблачная, зато на Алиэкспресс можно купить мультимедийную систему со множеством функций и операционной системой Android достаточно дешево и просто установить!

Зеркало-видеорегистратор

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Цена $34

Качественный видеорегистратор в форм-факторе 10-дюймового сенсорного зеркала заднего вида. Может дополняться модулем для парковки.

Основная камера снимает 2K и обладает ночным режимом. Задняя опциональная — только FullHD, но может как записывать видео, так и включаться с функциями парктроника.

Шуруповерт

КУПИТЬ ТУТ - LOMVUM - WOSAI - HILDA

Цена $22.49 - 73.07

Эта дрель работает от аккумулятора. Может использоваться для сверления дерева, стен, и даже металла. Цвет: сочетание черного, зеленого и желтого. Также у дрели есть удобный светодиодный светильник, который работает в темноте.

Домашняя IP‑камера Yi

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КУПИТЬ ТУТ - Другая

Цена $22

Камера с поддержкой Full‑HD‑разрешения подойдёт на роль домашней системы видеонаблюдения или видеоняни. Для съёмки в темноте устройство использует инфракрасный датчик. Умеет отслеживать движения в кадре и поддерживает двухстороннюю аудиосвязь. Видео сохраняется на карту памяти или выгружается на облачный сервер.

Ортопедическая подушка с эффектом памяти

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Цена $37

Для эффективной работы нужен хороший отдых. Сон на ортопедической подушке полезен для всего организма в целом и для позвоночника в частности. Ортопедическая подушка удобна для сна. Пена подушки мгновенно восстанавливает ее форму, не надо переживать, что останутся вмятины, продукт будет служить долго.

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