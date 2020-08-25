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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: квадрокоптер Hubsan Zino Pro, массажер для ног и другое

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Квадрокоптер используется для съемок с высоты до 20 метров, работает на бесщеточных двигателях, питание от аккумулятора на 2000mah. Установлена камера высокой четкости с передачей изображения в качестве 4К. Дальность полета 1200 метров, управление через контроллер по беспроводному каналу wi-fi.

Беспроводной мини гравер

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Цена $14.98 - 27.87

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Обладает достаточно хорошими характеристиками подходит для выполнения шлифовки, резки, сверления, полировки и прочих работ. На корпусе есть регулятор оборотов, с помощью которого можно задать нужные вам параметры работы. В комплект поставки входит большое количество насадок и пластиковый кейс-органайзер для хранения и переноски.

Ветрогенератор

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Цена $173

Если вам нужно обеспечить автономным электричеством какие-то локальные или островные объекты куда цивилизация еще не добралась, то обратите внимание на турбинный ветрогенератор. Продается уже с контроллером заряда аккумулятора. Вам нужно будет отдельно докупить аккумулятор на 12 или 24 вольт и инвертор для преобразования тока.

Шуруповерт

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Цена $28

Шуруповёрт очень легкий, весит всего 1 кг, съемный миниатюрный аккумулятор на 1500mah, вставляется в ручку как обойма у пистолета, остановить вращение рукой взрослому мужику бесполезно, мощность очень хорошая, причем мы рассматриваем самый маленький по мощности вариант на 12 вольт, а есть еще на 16 и 20 вольт.

Умный замок

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Цена $20

Замок бесключевой с водонепроницаемым сенсором от попадания воды, можно повесить на ящик, чемодан, велосипед, дверь. Изготовлен из цинкового сплава, имеет прочный механизм. Можно изменить доступ при помощи отпечатка пальца. Размер изделия 88 на 53 мм, вес 250 грамм. Устройство также имеет дополнительно комплект металлических ключей.

Популярный толщиномер

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КУПИТЬ ТУТ - VC100 - TC100

Цена $11

Измеряет уровень краски на металле у авто. Точность устройства 0,01 мм. Диапазон измерений от 1 до 10 мм. Прибор компактный, размером 5 на 3 см, есть жк экран с подсветкой, имеет контактный щуп и кнопки для управления. Питание от батарейки таблеточного типа на 1,5 вольта.

Массажер

КУПИТЬ ТУТ - для шеи - для спины - для ног

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Цена $76

Это полноценный мощный массажер для ступней, который качественно прорабатывает ноги, снимать с них напряжение и усталость. Отличный подарок для себя, который подарит массу положительных эмоций.

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Про ускорение браузера это конечно совсем смех, игры ещё ладно рисует воображение и минимальная разница там есть, но браузер.... который вообще не зависит от памяти этой, это чистое плацебо.
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