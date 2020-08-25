Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: квадрокоптер Hubsan Zino Pro, массажер для ног и другое
Мундштук
Цена $0.44
Миниатюрный мундштук для обычных сигарет, тонкие в нём держаться не будут. Частично фильтрует табачный дым от смол и охлаждает его. Тем, кто курит много и часто, не подойдёт, так как периодически мундштук нужно чистить.
Робот мойщик
реклама
КУПИТЬ ТУТ или ЗДЕСЬ - Liectroux X6 - PhoReal FR-S60
Цена $93
Данный робот отлично справляется с мытьем стекол и зеркал. Его мощность 80 ватт. Размер изделия 240*80см. Имеется 5 режимов работы щеток. Управление происходит от пульта ДУ.
Крутой дрон
КУПИТЬ ТУТ - FIMI X8SE 2020 - Hubsan Zino Pro - Hubsan H117S Zino
Цена $116
Квадрокоптер используется для съемок с высоты до 20 метров, работает на бесщеточных двигателях, питание от аккумулятора на 2000mah. Установлена камера высокой четкости с передачей изображения в качестве 4К. Дальность полета 1200 метров, управление через контроллер по беспроводному каналу wi-fi.
Беспроводной мини гравер
Цена $14.98 - 27.87
реклама
Обладает достаточно хорошими характеристиками подходит для выполнения шлифовки, резки, сверления, полировки и прочих работ. На корпусе есть регулятор оборотов, с помощью которого можно задать нужные вам параметры работы. В комплект поставки входит большое количество насадок и пластиковый кейс-органайзер для хранения и переноски.
Ветрогенератор
Цена $173
Если вам нужно обеспечить автономным электричеством какие-то локальные или островные объекты куда цивилизация еще не добралась, то обратите внимание на турбинный ветрогенератор. Продается уже с контроллером заряда аккумулятора. Вам нужно будет отдельно докупить аккумулятор на 12 или 24 вольт и инвертор для преобразования тока.
Шуруповерт
КУПИТЬ ТУТ - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro - Другой
Цена $28
Шуруповёрт очень легкий, весит всего 1 кг, съемный миниатюрный аккумулятор на 1500mah, вставляется в ручку как обойма у пистолета, остановить вращение рукой взрослому мужику бесполезно, мощность очень хорошая, причем мы рассматриваем самый маленький по мощности вариант на 12 вольт, а есть еще на 16 и 20 вольт.
Умный замок
Цена $20
Замок бесключевой с водонепроницаемым сенсором от попадания воды, можно повесить на ящик, чемодан, велосипед, дверь. Изготовлен из цинкового сплава, имеет прочный механизм. Можно изменить доступ при помощи отпечатка пальца. Размер изделия 88 на 53 мм, вес 250 грамм. Устройство также имеет дополнительно комплект металлических ключей.
Популярный толщиномер
реклама
КУПИТЬ ТУТ - VC100 - TC100
Цена $11
Измеряет уровень краски на металле у авто. Точность устройства 0,01 мм. Диапазон измерений от 1 до 10 мм. Прибор компактный, размером 5 на 3 см, есть жк экран с подсветкой, имеет контактный щуп и кнопки для управления. Питание от батарейки таблеточного типа на 1,5 вольта.
Массажер
КУПИТЬ ТУТ - для шеи - для спины - для ног
реклама
Цена $76
Это полноценный мощный массажер для ступней, который качественно прорабатывает ноги, снимать с них напряжение и усталость. Отличный подарок для себя, который подарит массу положительных эмоций.
Рекомендую к просмотру прошлые подборки товаров.
Еще больше товаров найдете в Telegram канале - https://t.me/aliworkman
реклама
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила