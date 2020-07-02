Инструмент для выравнивания ногтя

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Цена $1.06 - 1.66

Каким образом оно действует? Есть два крючка, они подстраиваются под ширину ногтя, ими вы подцепляете проблемную область, потом подкручиваете стержень, чтобы он уперся в ноготь и постепенно затягиваете его так, чтобы крючочки тянули краешки вверх.

Электросамокат Kugoo S3

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Цена $232

Это экологичный мобильный транспорт для детей и взрослых с нагрузкой на раму до 100 кг. Регулируемый руль и сиденье. Есть светодиодная фара и стоп сигналы.

Работает от аккумулятора, пробег на одном заряде до 30 км. Мощность 350 ватт. Максимальная скорость 35 км/ч. Заряжается в течении 4 часов.

Мощный шуруповерт

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КУПИТЬ ТУТ - LOMVUM - WOSAI - HILDA - 20 В - 12 В

Цена $33

Шуруповерт продается с батареями от 12 до 25 вольт. Мощности хватает для того, чтобы его нельзя было остановить рукой. В руке держать удобно и приятно, при этом ручка не имеет прорезиненного материала. На батареях имеется индикатор заряда. Саморезы до 90, вкручиваются без проблем.

Крутой набор инструментов

КУПИТЬ ТУТ или ЗДЕСЬ - Xiaomi Youpin

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Цена $24.99 - 249.99

Достойный внимания набор инструментов от компании WORKPRO на 145 предметов, который получил большое количество положительных отзывов и комментариев в сети. Кейс из крепкого пластика вмещает разложенные по полочкам разнообразные стальные насадки, биты, шестигранные и комбинированные ключей, а также храповые рукоятки.

Пусковое устройство для авто

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Цена $41

Пусковое автомобильное устройство на 12 вольт, выдает токовый заряд на 800A. На приспособлении есть разъем подключения к борт сети автомобиля либо непосредственно на аккумулятор.

Два индикатора оповещают о работе прибора. Емкость батареи 8000mah, есть выход под usb. Используется в холодное время года, при посаженной аккумуляторе, и в прочих случаях.

Автоматический паяльник NEWACALOX

КУПИТЬ ТУТ - аккумуляторный

Цена $18

Это не простой паяльник на 60ватт. Прибор имеет спусковой крючок для автоматической подачи оловянного припоя. Припой крепиться на бобине. Питается устройство от сети 220вольт. Есть быстрая доставка из РФ.

Электрическая зубная щетка

КУПИТЬ ТУТ - Seago

Цена $6.58 - 11.99

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По сравнению с обычной щеткой, автоматическая гораздо эффективнее. Ультразвуковая зубная щетка продается вместе с тремя насадками. Они небольшие, поэтому хорошо подойдут для труднодоступных мест.

Полировальная машинка Baseus

КУПИТЬ ТУТ - Другой

Цена $12

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Удобный и эффективный автоматический полировальный инструмент для вашего авто, поможет быстро и качественно отполировать любую деталь автомобиля. Данный товар удобен тем, что имеет в себе встроенную емкость, куда и заливается воск или полировальная жидкость, а при нажатии на крышку она вытекает, пропитывая губку и улучшая эффект полировки.

Умные часы Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - Amazfit T-rex

Цена $219

Смарт-часы с многофункциональным комплексом, поддерживают беспроводную передачу данных по bluetooth каналу, gps навигацию, есть датчик атмосферного давления, информация о погоде, программа тренировок. Батареи хватает на 14 дней автономного использования. Емкость батареи 450mah, сделана из абс пластика.

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