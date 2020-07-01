Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: саундбар Xiaomi Mijia Redmi, смарт-часы Xiaomi и другое
Новые компактные TWS наушники Baseus WM01
Цена $12.49 по промокоду I8YXKZ5CGRW1 и купона продавца на 3$
У наушников Bluetooth 5.0, играют 5 ч на одном заряде и до 25 ч с кейсом, зарядка по Type-C. Есть несколько расцветок.
- автономность: 5 часов на одном заряде, 25 часов с кейсом
- USB Type-C
- Bluetooth 5.0
- сенсорное управление
- 3 насадки разных размеров в комплекте
Саундбар Xiaomi Mijia Redmi
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КУПИТЬ ТУТ - JBL Charge 4 - Другие колонки JBL
Цена $35
- мощность 30Вт
- диапазон звука 80-20000Гц
- входы 3,5 мм стерео AUX вход, коаксиальный вход
- Bluetooth 5.0
- размер 830x72x87мм
- вес 1.5кг
Крутой нож
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Охотничий
Цена $18
Это раскладной нож с автоматической пружиной, он изготовлен в стилистике времен СССР, и может стать отличным подарком для ценителей истории или для любителей эпохи. Общая длина клинка с разложенным лезвием составляет 220 миллиметров, а длина лезвия составляет 96 миллиметров. В комплекте с ножом поставляется тканевый чехол.
Смарт-часы Xiaomi Amazfit T-rex
Цена $149
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Помимо всех функций, которые есть в любых смарт-часах в этих есть GPS/ГЛОНАСС, а также мощная батарея способная обеспечить 66 дней работы. Кроме того часы отличаются неубиваемостью.
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5
Цена $36
Это новинка 2020 года от Xiaomi.
- 1,1", Amoled, 294х126
- iOS/Android, Bluetooth 5.0
- Автономность до 14 дней
- Водозащита WR50/IP68
Тестер для розеток
Цена $9
Обычно используется электриками, но если Вы знаете закон Ома и что в электрическом кругу делает фаза, то такой прибор точно будет для Вас полезным. Диагностируется правильность и последовательность подключения.
Мобильный Wi-Fi-роутер и powerbank
Цена $58
Полезное устройство пригодится в путешествиях и деловых поездках. Повербанк на 10 000mah с несколькими степенями защиты и поддержкой функции быстрой зарядки. Можно использовать в качестве WI-FI роутера. Работает в сетях 4G и 3G.
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