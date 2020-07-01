Новые компактные TWS наушники Baseus WM01

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi QCY M10

Цена $12.49 по промокоду I8YXKZ5CGRW1 и купона продавца на 3$

У наушников Bluetooth 5.0, играют 5 ч на одном заряде и до 25 ч с кейсом, зарядка по Type-C. Есть несколько расцветок.

автономность: 5 часов на одном заряде, 25 часов с кейсом

USB Type-C

Bluetooth 5.0

сенсорное управление

3 насадки разных размеров в комплекте

Саундбар Xiaomi Mijia Redmi

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КУПИТЬ ТУТ - JBL Charge 4 - Другие колонки JBL

Цена $35

мощность 30Вт

диапазон звука 80-20000Гц

входы 3,5 мм стерео AUX вход, коаксиальный вход

Bluetooth 5.0

размер 830x72x87мм

вес 1.5кг

Крутой нож

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Цена $18

Это раскладной нож с автоматической пружиной, он изготовлен в стилистике времен СССР, и может стать отличным подарком для ценителей истории или для любителей эпохи. Общая длина клинка с разложенным лезвием составляет 220 миллиметров, а длина лезвия составляет 96 миллиметров. В комплекте с ножом поставляется тканевый чехол.

Смарт-часы Xiaomi Amazfit T-rex

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Цена $149

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Помимо всех функций, которые есть в любых смарт-часах в этих есть GPS/ГЛОНАСС, а также мощная батарея способная обеспечить 66 дней работы. Кроме того часы отличаются неубиваемостью.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5

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Цена $36

Это новинка 2020 года от Xiaomi.

1,1", Amoled, 294х126

iOS/Android, Bluetooth 5.0

Автономность до 14 дней

Водозащита WR50/IP68

Тестер для розеток

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Цена $9

Обычно используется электриками, но если Вы знаете закон Ома и что в электрическом кругу делает фаза, то такой прибор точно будет для Вас полезным. Диагностируется правильность и последовательность подключения.

Мобильный Wi-Fi-роутер и powerbank

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Цена $58

Полезное устройство пригодится в путешествиях и деловых поездках. Повербанк на 10 000mah с несколькими степенями защиты и поддержкой функции быстрой зарядки. Можно использовать в качестве WI-FI роутера. Работает в сетях 4G и 3G.

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