Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: робот-пылесос Xiaomi Mijia G1, стельки Xiaomi и другое
Мини девайс
Цена $32
Головоломка выполненная из металла, в 3d стиле, используется для решения задач на логику, развивает мышление, воображение. Конструкция представляет собой металлический шарик заключенный среди трех трубок в полость.
Эргономичные стельки Xiaomi
Цена $3
Просто мегаудобные стельки с эффектом памяти. Тем кто проводит целый день на ногах обязательно пригодится. форма стельки разработана для спортивной обуви, но возможно подойдет и в обычные туфли.
Магнитный уровень
рекламаЦена $10
Такой уровень будет помощником в гараже. Им можно измерить правильность углов в вертикальной плоскости, а также он применяется для регулировки развала колёс. Изделие сделано достаточно качественно, с алюминиевым корпусом, и встроенным магнитом, на обратной стороне имеется калибровочный винт. Пригодится не только развала колёс, но и в быту.
Робот-пылесос Xiaomi Mijia G1
Цена $153
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За такие деньги взял не раздумывая. Работает нормально, ездит везде, пока лежу на диване и отдыхаю. У меня после зарядки может где-то часа 2,5 ездить по квартире, за это время несколько раз вытряхиваю мусор из контейнера.
Комплект беспроводного видеонаблюдения Zoohi
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ТУТ
Цена $98
Качество и четкость картинки отличает данный девайс от обилия предложений на рынке. Качественная картинка пересылается на телефон без задержки во времени. Находясь за несколько десятков, а иногда и сотен километров от дома, можно видеть реальную картинку двора, комнаты и т.д.
Контроль давления шин
КУПИТЬ ТУТ или ТУТ
Цена $19.54 - 24.96
Система заряжается от солнечной батареи, либо от зарядного кабеля. Давление и температуру показывает хорошо, но может быть небольшая погрешность. Крепится к стеклу или на антискользящий коврик.
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