Садовая помпа с приводом от шуруповерта

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Цена $12

Это небольшой центробежный насос с внешним приводом. Из него просто выходит вал, который нужно зажать в шуруповерт и дело сделано.

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Диспенсер жидкого мыла

Для работы вам также понадобятся два шланга с внутренним диаметром примерно 21 мм. Значит один конец погружаете в воду, другой тянете куда вам нужно, соединяете помпу с приводом и можно поливать огородик. В качестве привода подойдет даже ручная дрель, однако шуруповерт или нормальная дрель все таки лучше.

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Цена $18

Бесконтактный пенообразователь для мытья рук от компании Baseus, он использует инфракрасный датчик который реагирует за 0,25 секунды. Очень удобен на кухне, когда руки жирные и отлично смотрится в ванной.

Беспроводные наушники Xiaomi T3 TWS

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Цена $17

Умные Bluetooth наушники с сенсорным управлением TWS. Автоматически включаются и сопрягаются после открытия чехла для зарядки. Кейс имеет аккумулятор емкостью 600mah, а каждый из наушников 60mah. Для полной зарядки требуется 2 часа, при этом слушать музыку можно 8 часов.

Гаечные ключи Xiaomi

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Цена $13

Набор из двух универсальных гаечных ключей. Выполнены из высокоуглеродной стали, что придает им прочность.

・диаметр гаек 9-32мм

・размеры: маленький 21.5x4см, большой 28x5.5см

Робот-пылесос ABIR X8

КУПИТЬ ТУТ - ABIR X6 - ручной ILIFE H70

Цена $353

Предназначен для сухой и влажной уборки. Площадь уборки значения не имеет, т.к. модель X8 оснащена лазерной навигацией и может продолжать уборку. Моментальное сканирование помещения, продолжение уборки после подзарядки, прекрасная лазерная навигация, управление с телефона, качественная сухая и влажная уборка.

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