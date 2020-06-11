Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: робот-пылесос ABIR X8, наушники Xiaomi T3 TWS и другое
Новый купон алиэкспресс $18.73 от $156.09 и $1.78/14.20 и $3.12 от $31.22
Садовая помпа с приводом от шуруповерта
Цена $12
Это небольшой центробежный насос с внешним приводом. Из него просто выходит вал, который нужно зажать в шуруповерт и дело сделано.
Диспенсер жидкого мыла
Цена $18
Бесконтактный пенообразователь для мытья рук от компании Baseus, он использует инфракрасный датчик который реагирует за 0,25 секунды. Очень удобен на кухне, когда руки жирные и отлично смотрится в ванной.
Беспроводные наушники Xiaomi T3 TWS
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Цена $17
Умные Bluetooth наушники с сенсорным управлением TWS. Автоматически включаются и сопрягаются после открытия чехла для зарядки. Кейс имеет аккумулятор емкостью 600mah, а каждый из наушников 60mah. Для полной зарядки требуется 2 часа, при этом слушать музыку можно 8 часов.
Гаечные ключи Xiaomi
рекламаЦена $13
Набор из двух универсальных гаечных ключей. Выполнены из высокоуглеродной стали, что придает им прочность.
・диаметр гаек 9-32мм
・размеры: маленький 21.5x4см, большой 28x5.5см
Робот-пылесос ABIR X8
КУПИТЬ ТУТ - ABIR X6 - ручной ILIFE H70
Цена $353
Предназначен для сухой и влажной уборки. Площадь уборки значения не имеет, т.к. модель X8 оснащена лазерной навигацией и может продолжать уборку. Моментальное сканирование помещения, продолжение уборки после подзарядки, прекрасная лазерная навигация, управление с телефона, качественная сухая и влажная уборка.
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