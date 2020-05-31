Гаджет на солнечной батареи

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Цена $38

Модель самолета с солнечными батареями, вращение происходит по кругу, конструкция из металла, сборная. Устанавливается на стол, можно использовать как аксессуар или учебно практическое пособие для изучения принципов аэродинамики. Размер макета 20 на 15 см, срабатывает от энергии накапливаемой от солнечных лучей.

Рюкзак Xiaomi

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Цена $16

Это достаточно популярный рюкзак от Xiaomi, компактный и очень вместительный. Внутри есть карман, в который влезет даже 15" ноутбук. Есть еще наружный карман на замке, боковые кармашки. Объем 20 литров.

Беспроводной шуруповерт

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Цена $40

Этот шуруповерт работает отлично. Подходит для ремонта и легкого закручивания и откручивания шурупов. Работает от перезаряжаемой батареи. Фирма-производитель Bosch. Шуруповерт продается вместе с набором отверток и пластиковым чехлом.

Умные часы-будильник

КУПИТЬ ТУТ - гигрометр Xiaomi

Цена $23

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Часы подключаются к умному дому Xiaomi, что дает возможность настройки сценариев. Часы с будильником, 8 рингтонов, дата, температура и влажность. Дисплей тут с поляризационным фильтром и есть ночник с мягким светом. Еще интересная вещь это управление без кнопок, силой прикосновения.

Мощный аккумулятор

КУПИТЬ ТУТ - 10000mah

Цена $183

Возможно это самый дорогой и емкостной аккумулятор на 54000mah от Китайского бренда ALLPOWERS. Данный аккумулятор подойдет как для смартфонов, планшетов и других небольших гаджетов, так и для зарядки ноутбуков. Тип батареи - литий-полимерная. Повербанк имеет множество популярных портов и разъемов.

Машинка на радиоуправлении

КУПИТЬ ТУТ - 4WD RC - Buggy

Цена $18

На обеих осях расположено сразу по три колеса. Благодаря которым машинка вертится во всех направлениях и может преодолевать множество не сложных препятствий. Также стоит отметить и то, что монстр обладает устойчивостью к падениям и некоторой водонепроницаемостью.

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